Yavaş'tan belediye israfı açıklaması

DW Türkçe adına gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentin 8,5 milyar TL borcu olduğunu açıkladı.







Yolsuzluk iddialarına ilişkin teftişte çok sayıda dosya olduğunu dile getiren Yavaş, "Bunların bir kısmı kişisel yolsuzluklar. Kurumsal olarak yolsuzluklar varsa bunları da inceliyoruz" dedi. Sekizden fazla dosyayı savcılığa ilettiklerini dile getiren Mansur, 20'ye yakın soruşturma olduğunu belirtti. Yavaş, "Kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlarla Ankaralının parası çarçur edilmiş" diye konuştu.





Kamu zararını ortaya koyan rakamları yakında açıklayacaklarını vurgulayan Mansur Yavaş, "ANFA'da* 2015-2016'da 2 trilyonluk bütçe yapılmış. Bunun beş-altı yüz milyon lirası, yurtdışından ve İzmir'den alınan bitkilere ait. İzmir'e gidip sorduğumuzda, 80 kuruşa, 1 TL'ye alınan bitkilerin 12,13 TL'ye belediyeye fatura edildiğini görüyoruz" ifadesini kullandı.





"Hayali projeler için borçlanmıyorum"





DW Türkçe'ye konuşan Yavaş, daha önceden alınmış kredilere ilişkin aylık 52 milyon TL'lik ödeme yaptıklarını söyledi. Yavaş, "Borçtan yana şikayet yok. Ancak kredi isterken bunu borç kapatmak için istemiyoruz. Bugün acil olarak yapılması gereken Tatlar Arıtma İstasyonu var. 2010 yılında yapılması gerekiyordu" diye konuştu.





Kamu bankalarından kredi alamadıklarını bir kez daha vurgulayan Yavaş, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 60 milyon euro otobüsler için kredi bulduklarını açıkladı. Ankara Belediye Başkanı Yavaş, "Borçlanıyorum ama ben halkın ihtiyacına göre borçlanıyorum. Sizler gibi hayali projeler için borçlanmıyorum" sözleriyle kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.





Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini de belirten Yavaş, bazı yatırımlar için bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığından izin alınmasının gerekli olmasını eleştirdi.





*Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait organizasyon şirketi