Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş'tan dikkat çeken açıklama: 'Bugün görevi bırakmaya razıyım' /09 Temmuz 2025 09:32

Yavaş'tan dikkat çeken açıklama: 'Bugün görevi bırakmaya razıyım'

ABB Başkanı Mansur Yavaş dün tutuklanan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın ardından iktidara seslendi. Tutukluluk kararını telafisinin olmayacağını ifade eden Mansur Yavaş'tan görevi bırakma açıklaması geldi.

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RTÜK, SÖZCÜ TV'ye İmamoğlu protestolarının canlı yayınlandığı "Nokta Atışı" adlı programda 'Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.' ilkesinin tekraren ihlal edildiği gerekçesi ile 10 gün ekran karartma cezası verdi.

Kanalın kapatılmasına saatler kala gerçekleşen dayanışma yayınına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN GÖREVİ BIRAKMA AÇIKLAMASI
Yayında kanala veren cezayı susturma amaçlı olarak değerlendiren Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına da tepki gösterdi.

Mansur Yavaş, ardı ardına CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlarda belediye başkanlarına ve ekiplerine tutuklama kararları verilmesinin telafisinin olmadığını ifade ederek operasyonların amacını sorguladı.

Gerçek amacın CHP'li başkanların çalıştırılmaması olması durumunda "görevi bırakmaya razı" olduğunu ifade eden Yavaş, dikkatleri üzerine çekti. 

Mansur Yavaş'ın o sözleri şu şekilde:

"Bu hukuksuzluklar, son zamanlarda belediye başkanlarımıza yapılanlar...Şunu ifade etmek isterim: Eğer gerçekten amaç sadece CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım."
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