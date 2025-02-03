Yavaş'tan dikkat çeken 'önseçim' ve 'adaylık' çıkışı

Muhalefet "erken seçim" çağrısını sürdürürken; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada yeniden 2028 yılını işaret etti.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını üyelerin yapacağı seçimle belirleyeceklerini söyledi.





Ankara'da bu açıklamalar gündem olurken bir açıklama haberi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.





GÖZLER SAAT 11.00'E ÇEVRİLMİŞTİ

Saat 11.00'de basının karşına geçen Mansur Yavaş'ın, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin ihraç edilmesi veya önseçim hakkında konuşacağı öne sürülüyordu.





Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Ankara Kent Konseyi ev sahipliğindeki "Olası Bir Deprem'e Hazır Mıyız?" etkinliğinde konuştu.





"ÖNSEÇİM" SORUSUNA YANIT

Yavaş, etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.





CHP'nin "önseçim" kararı hakkında sorulan soruya yanıt veren Yavaş, "Aday belirlemenin çok erken olduğunu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. Öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken, topkumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Derin yoksulluğa yoğunlaşmalıyız. Asgari ücretlilere karşı ne yapabiliriz? Emeklilerin durumu nedir?" dedi.