Yavaş'tan Gökçek'e sert tepki

Ankara’nın gelecek 30 yıllık su yönetiminin yol haritasını oluşturan “İçme Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi Master Planı” çalışmaları başlatıldı.







ASKİ’de düzenlenen Master Planı toplantısına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’in 2024 ile 2054 yıllarını kapsayacak “İçme Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi Master Planı” çalışmaları hakkında düzenlenen toplantıda önemli değerlendirmelerde bulundu.







Yerel yönetimlerin öncelikli görevinin kentte yaşayan insanların hepsine musluktan içilebilir su temin etmek olduğunu vurgulayan Başkan Yavaş, Ankara’da köyken mahalle yapılan 222 yerde hâlâ musluklardan su akmadığını, 37 köyde ise kanalizasyonun açıktan aktığını kaydetti. ASKİ’nin altyapıya harcaması gereken bütçesinin daha önce hayali projelere aktarıldığına dikkat çeken Yavaş şöyle konuştu: “Burası Başkent. Türkiye’nin gözbebeği arkadaşlar. Yani bir köyde kanalizasyon açıktan akarken insanlar musluktan su içemezken dinozorları buraya yığmanın, önceliği bu tür yatırımlara; kapılara, havuzlara, 5 kuruş kente faydası olmayan, görselliği olmayan şeylere aktarmanın anlamı var mı? Bu şekilde 1 milyar 224 milyon dolar yaklaşık 8,5 milyar lira aktarılmış. O da belediye bu da belediye ne fark eder diyorlar. Hayır, ASKİ’nin kendi kuruluş kanununa göre öncelikli işi musluktan içilebilir su akıtmak ve altyapıdır. ANKAPARK’a harcanan para 750 milyon dolar ve sonuçta evlerimizi su basıyor.”





‘KENDİ EVİMİ SU BASMIŞ GİBİ HİCAP DUYUYORUM’





Şiddetli yağışlar sonrasında son bir hafta içinde yaklaşık 3 bin ihbar aldıklarını ifade eden Yavaş, “Şu an ben belediye başkanıyken bir vatandaşımın evini su basınca kendi evimi basmış gibi üzüntü ve hicap duyuyorum. Mutlaka müteahhidin kabahati olan yapılar vardır ama bir evi birkaç defa su basıyor ve her yağmurda bu tekrar ediyorsa, bu belediyenin kusurundan kaynaklanıyorsa hiçbir mazerete sığınmanın anlamı yok artık.”





ALTYAPI İÇİN KREDİ KARARI





Belediye Meclisinde altyapı için istenen kredinin muhalefetin oylarıyla engellediğini vurgulayan Başkan Yavaş, “Bu konuda bir mahkeme kararı var onu da kendilerine gönderdim. Yani zaten siyasi olmayan bir konuya Meclis’teki muhalefet siyasi baktı ama artık mahkemenin yürütmeyi durdurma kararıyla da işin aciliyeti tespit edildi” dedi. Su kaynakları yetersiz olduğu için Bakanlığın suyu fazla kullanandan daha fazla bedel alınması yönündeki teklifine de dikkat çeken Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Geçen Mecliste grup başkanları ile de konuştuk. ‘Neden ASKİ işleri kendi yapmıyor?’ dediler. Bir yandan eksi 470 milyon lira ile bütçeyi tamamlayacaksınız, bir yandan ‘Kendiniz yapın’ diyeceksiniz bir yandan da kredi vermeyeceksiniz. Bunun bir tek anlamı var ‘Yapmayın’ demek. Peki yapmadık. Biz de gittik Fen İşleri ile asfaltını yaptık. Su bastığı zaman kendi partililerinizin evini su basmıyor mu? Sadece bize oy verenler mi susuz kalacak? Bunun hesabını halka nasıl vereceksiniz?”





‘BİR KİŞİNİN HAYATINA HANGİ MAKAM DEĞİŞİLİR?’





Altyapı eksikliğinin bir an önce tamamlanması ve özellikle de asbestli boruların değiştirilmesi gerektiği konusunda uyaran Başkan Yavaş, şu açıklamalarda bulundu: “Bu yatırımların hepsini bir an evvel yapmak suretiyle Ankara’yı bu problemlerden inşallah kurtaracağız. Bizden sonrakilere sağlıklı bir sistem bırakmak çoluğumuza çocuğumuza güzel bir gelecek bırakmak adına yapılması gerekenleri yapacağız. Polatlı hattı elek gibi olmuş. ‘O borular bir an evvel değişmeli’ diyorum maalesef Polatlılı Meclis üyeleri de, ‘Hayır’ diyor. Susuz kalınca da ‘ASKİ nerede? diyorlar. İnşallah Polatlı’dan o çeşme suyunu akıtacağız.”





Başkan Yavaş ayrıca İvedik’ten Aydınlıkevler’e gelen hattın çok eski olduğunu ve patlaması durumunda Ankara’nın 3’te 1’inin susuz kalacağını ifade ederek, “ASKİ’nin bütçesi belediyeye aktarılmamış ve bunun gibi acil projeler gerçekleştirilmiş olsaydı Ankara’nın 50 yıllık su problemi çözülmüş olacaktı. Su kaybı da önlenecekti. Biz de bugün suyu 3 liradan satacaktık” dedi.





ASKİ GENEL MÜDÜRÜ: İÇME, ATIK VE YAĞMUR SUYUNUN 30 YILINI PLANLIYORUZ





Toplantıda konuşan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de, “Başkentimizin en önemli yapı taşlarından biri olan ASKİ’mizde devam eden şeffaf, planlı, bilimsel ve yetkin yönetim anlayışının devamı niteliğindeki master plan çalışmasının bir ferdi olmaktan onur duyuyorum” diye konuştu.





Ankara’nın 30 yılının planlandığı bu çalışmaların Başkent’e yeni bir kimlik kazandıracağını anlatan Öztürk, 3,5 yıl sürecek olan projeyi su kaynaklarının yönetimi, altyapı ve arıtma sistemleri, kurumsal yapı, yatırım programları ve finansal analizlerin oluşturacağını söyledi.





ASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 2 gün devam edecek olan toplantıda Ankara’nın sürdürülebilir gelişmesinin temin edilebilmesi için çevre ve insan sağlığını önceleyen, etkin, verimli ve kaliteli su, atık su ve yağmur suyu hizmetleri bir bütün içinde ele alınarak masaya yatırılacak.