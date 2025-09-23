Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş'tan operasyon sonrası ilk açıklama: 'Bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar' /23 Eylül 2025 10:45

Yavaş'tan operasyon sonrası ilk açıklama: 'Bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik operasyona ilişkin sessizliğini bozdu.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bugün operasyon düzenlendi. 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma geçen sene başlatılmıştı. Savcılık, 2021-2024 arasında gerçekleşen konserlerde kamu zararı olduğunu iddia etti.

Yavaş, Kasım 2024'te konser ücretleri ile ilgili basın toplantısı düzenleyip iddialara da tek tek yanıt vermişti.

Yavaş, gözaltılar ile ilgili sessizliğini bozdu. Gazeteci Ünsal Ünlü'ye konuşan Yavaş, şunları ifade etti:

"Biz bu döneme (2021-2024) ilişkin kendi incelememizi yaptık daha önce. Buna ilişkin sorular geldiğinde. Kaldı ki mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı burada. Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak falan gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar"

Yavaş'ın bir saat içinde de detaylı açıklama yapacağı öğrenildi.
