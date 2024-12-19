Yavaş'tan SGK'ya hodri meydan: 900 Milyarlık borcun kime ait olduğunu açıklayın!

Erdoğan'ın, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarını ödemeye yanaşmadığı iddiasının ardından geçen hafta da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a “Kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var” demesi sonrası "haciz" kıskacı başladı. Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere bazı CHP'li belediyelere ait banka hesaplarına bloke yapılıp paralar çekildi.





Genel Başkan Özgür Özel başta olmak üzere tüm CHP'li başkanlar, bu durumu "iktidarın belediyeleri kaybetmesinin hazımsızlığı" olarak yorumladı. İktidarın 31 Mart yerel seçimlerindeki yenilgisi nedeniyle "intikam almak" istediğini söyleyen başkanlar, asıl amacın CHP'nin hizmet vermesini engellemek olduğunu savundu.





'BİZ BELEDİYENİN BORCUNU AZALTTIK'

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, siyaset gündeminden düşmeyen "haciz kıskacına" ilişkin görüşlerini paylaştı. "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni borçlu bir şekilde devraldıklarını vurgulayan Yavaş'ın açıklamaları şöyle:





“Belediyeyi teslim aldığımız yıllarda belediyenin borcu 2 milyar 427 milyon dolardı. Bunun bir milyar 750 milyon dolarını ödedik. Bunların bir çoğu Ankapark için alınmış çok yüksek faizli banka borçlarıydı. Örneğin ING Bankasından 2016’da 300 milyon dolar para alınmış, ödemesi 2019 Nisan ayından sonra başlıyor. Bir kuruş ödemesiz, üç yıl faizle 300 milyon doların maliyetini bir düşünür müsünüz? Peki, mecliste neyle karşılaştık. Kredi alacağız, kredileri onaylamadılar. Hatta faizler düştü yenileyelim dedik, ona da belediye meclisi izin vermemişti. Yeniden yapılandırma yapınca da bu parayı ödeyenler zararlı çıkıyor. Ödemeyenler, ödeyenlere gülüyor. Biz de SGK borçlarını ödememek suretiyle banka borçlarının yüksek faizlerini kapatıp Ankara halkına hizmet ettik.”





BORCUNU ÖDEMEYENLER KİMLER?

Başkan Yavaş, borcunu ödemeyenlerle kimleri kastettiğine ilişkin de “Ben soruyorum, yüzde 90’ını hangi yandaşlardan almıyorsunuz? Aynen belediye borçlarını sergilediğiniz gibi SGK alacaklarının yüzde 90’ını oluşturanlardan niçin 900 milyar liralık alacağınızı tahsil etmiyorsunuz? Onların kimler olduğunu millet görsün. Şeffaflık, adalet bunu gerektirmez mi? Görsün herkes, ona göre bizim hakkımızda hüküm verecekse versin” diye konuştu.