Yavaş'tan soruşturmaya 'hukuk' tepkisi: 'Her şeyi yapabileceğiniz ortam...'

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 130 konserden 33'ü hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar aldı.





Konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu etkinliklerin bir süredir müfettişler tarafından incelendiği belirtilerek, "Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.





BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerin daha önce Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından denetlendiği ve herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanının hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunacakları belirtildi.





"HER KONUDA ŞEFFAFIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'e konuştu. Yavaş, "Normal bir süreç. Her konuda açığız, şeffafız. Şunu söyleyebilirim sadece: Bir insana bir şey yapmak istiyorsanız hukuk sisteminde her şeyi yapabileceğiniz ortam doğmuştur maalesef" ifadelerini kullandı.