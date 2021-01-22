Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti





Roman ve hikâye yazarı, gazeteci, radyo programcısı Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılında Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Hisar köyünde dünyaya geldi. 1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başladı. Muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Asıl çıkışını tarihi romanlarıyla yaptı. İlk romanı Sunguroğlu ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Genelde Osmanlı'nın çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın roman yazdı. Yavuz Bahadıroğlu, roman, çocuk kitapları, hikaye, araştırmalar, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi.



Gerçek ismi Niyazi Birinci olan Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından 'Babasının vefat haberini duyurdu .