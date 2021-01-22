Samanyolu Haber /Gündem / Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti /22 Ocak 2021 09:46

Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Gerçek ismi Niyazi Birinci olan Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından 'Babasının vefat haberini duyurdu . 

Roman ve hikâye yazarı, gazeteci, radyo programcısı Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılında Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Hisar köyünde dünyaya geldi. 1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başladı. Muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Asıl çıkışını tarihi romanlarıyla yaptı. İlk romanı Sunguroğlu ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Genelde Osmanlı'nın çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın roman yazdı. Yavuz Bahadıroğlu, roman, çocuk kitapları, hikaye, araştırmalar, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi.
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