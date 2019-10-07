Samanyolu Haber /Dünya / Yavuz gemisi sondaja başlıyor /07 Ekim 2019 20:02

Yavuz gemisi sondaja başlıyor

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de Yavuz'un matkabı 24 saat içinde dönecek" açıklamasında bulundu.Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları kapsamında sondaj girişimlerini sürdüren ultra derin su sondaj gemisi Yavuz’un 24 saat içinde sondaja başlayacağı açıklandı.

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Açıklamayı yapan Enerji Bakanı Dönmez, “Doğu Akdeniz’de Yavuz’un matkabı 24 saat içinde dönecek” ifadelerini kullandı.

GEMİLERİMİZ ARAMALARA DEVAM EDİYOR

Dönmez, Doğu Akdeniz’deki durumu, “İki tane sismik arştırma gemimiz var. Barbaros Lefkoşa sahasında araştırmalara devam ediyor. Yüzde 30 tamamladı.

İki sondaj gemimiz var. Fatih gemisi çalışmalarının sonuna yaklaştı. 4500 metrelerde şu an. Bugünden bir şey demek zor o derinliğe indikten onra test ve ölçümler yapılacak.

Yavuz gemisi de Güzelyurt 1 adını verdiğimiz sondaj kuyusuna intikal etmiş durumda. Bugün de matkabı döndürmeye başlıyor. Çalışmarımızı buluncaya kadar devam ettireceğiz” ifadeleriyle özetledi.

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