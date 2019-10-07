Yavuz gemisi sondaja başlıyor

Açıklamayı yapan Enerji Bakanı Dönmez, “Doğu Akdeniz’de Yavuz’un matkabı 24 saat içinde dönecek” ifadelerini kullandı.







GEMİLERİMİZ ARAMALARA DEVAM EDİYOR





Dönmez, Doğu Akdeniz’deki durumu, “İki tane sismik arştırma gemimiz var. Barbaros Lefkoşa sahasında araştırmalara devam ediyor. Yüzde 30 tamamladı.





İki sondaj gemimiz var. Fatih gemisi çalışmalarının sonuna yaklaştı. 4500 metrelerde şu an. Bugünden bir şey demek zor o derinliğe indikten onra test ve ölçümler yapılacak.





Yavuz gemisi de Güzelyurt 1 adını verdiğimiz sondaj kuyusuna intikal etmiş durumda. Bugün de matkabı döndürmeye başlıyor. Çalışmarımızı buluncaya kadar devam ettireceğiz” ifadeleriyle özetledi.



