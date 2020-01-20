Samanyolu Haber /Gündem / Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçmeyen araçlar için devlet ne kadar ödeyecek? /20 Ocak 2020 22:06

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçmeyen araçlar için devlet ne kadar ödeyecek?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için araç taahhüdü beklenilenin altında kalınca, yapılan anlaşma uyarınca devlet işletmeci kuruluşa aradaki farkı ödemek durumunda kalıyor. İşte o ödenecek rakam...

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2019 yılı ikinci yarısında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden öngörülen sayıda araç geçmediği için devletin garanti kapsamında ödeyeceği tutarın 1.6 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

2019 yılı ikinci yarısında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden öngörülen sayıda araç geçmediği için işletmeci IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA’ya, devletin garanti kapsamında ödeyeceği tutar büyük ölçüde belli oldu. Ayın son haftasında 1.6 milyar TL dolayında (küçük değişiklik söz konusu olabilir) bir ödeme yapılacak. ICA’ya, yılın ilk yarısı için 1 milyar 450 milyon TL ödenmişti.

Yavuz Sultan Selim-Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, özel sektör tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş bedelleri döviz olarak belirlendi. Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.

ÖDEME DÖNEMLERİ DEĞİŞTİ

Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA işletiyor. ICA, 2018 yılının ağustos ayında dolar kurunda yaşanan artışın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na başvurdu.

Döviz kurundaki oynaklığa işaret ederek, garanti kapsamında yapılacak ödemelerin hesaplama yönteminde değişiklik yapılmasını istedi. Yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kurunun esas alınmasını talep etti. Bu talep “uygun” bulundu.

Daha önce, ilgili yılın ocak ayı dolar kuru esas alınıyor ve garanti ödemesi izleyen yılın nisan ayında tek seferde yapılıyordu.

YENİ MODELDE ÇİFT ÖDEME

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yavuz-Sultan Selim’de 2019 yılı 1 Ocak-30 Haziran dönemi için temmuz ayında yeni sistem uyarınca ilk garanti ödemesini yaptı. İşletmeci ICA’ya, 1 milyar 450 milyon TL ödendi.

2019 yılı 1 Temmuz-31 Aralık dönemi garanti ödemesi için de çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Buna göre devlet, işletmeciye, bu ay sonunda 1 milyar 600 milyon TL (küçük miktarlı değişiklik söz konusu olabilir) dolayında bir ödeme yapacak.

Bu konuda kaynak sorunu olmadığı ifade edildi. Tarafların, tutar konusunda son rötuşları yaptıkları belirtildi.
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