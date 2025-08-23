Yavuzyılmaz: Erdoğan için yüce divan yükleniyor









CHP’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın Türkiye-Irak ham petrol boru hattındaki mali usulsüzlük iddiaları gündemdeki yerini koruyor.Yavuzyılmaz, 21 Mayıs 2014 ile 30 Eylül 2018 tarihleri arasında AKP hükümetinin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak taşıdığı ham petrol için; Irak Bölgesel Kürt Yönetiminden *2 Milyar 320 Milyon Dolar* taşıma ücreti aldığını tespit ettiklerini öne sürmüştü.Bu tutarın AKP hükümetinin Jersey Adası’nda kurduğu Turkish Energy Company (TEC) şirketine aktarıldığını iddia eden Yavuzyılmaz, yalnızca 904 milyon doların BOTAŞ’a aktarıldığını açıklamıştı.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise, Yavuzyılmaz’ın iddialarını yalanladı.DMM’nin yalanlaması üzerine “Yüce divan yükleniyor…” başlığıyla yeni bir açıklama daha yapan Yuvuzyılmaz, “DMM dün yaptığı açıklamayla yalanlama yapacağım derken yine konuyu eline yüzüne bulaştırdı. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IBKY), AK Parti hükümetinin Jersey adasında kurduğu TEC adlı şirkete ödediği ham petrol taşıma ücretinin en az 1 Milyar 150 Milyon Dolarının buharlaştırıldığını itiraf etmiş oldu” ifadelerini kullandı.İddialarını IBKY Deloitte raporları, BOTAŞ Sayıştay raporları ve Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin nihai kararına dayandıran Yavuzyılmaz, DMM’nin açıklamalarının hatalı ve yanıltıcı olduğunu vurgulayarak petrol hattındaki mali usulsüzlüklerin açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:“Yüce Divan yükleniyor…Dezenformasyonla Mücadele Merkezine yanıtlar-1!Türkiye-Irak ham petrol boru hattındaki usulsüzlüklerle ilgili;DMM dün yaptığı açıklamayla yalanlama yapacağım derken yine konuyu eline yüzüne bulaştırdı.Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IBKY), AK Parti hükümetinin Jersey adasında kurduğu TEC adlı şirkete ödediği ham petrol taşıma ücretinin en az 1 Milyar 150 Milyon Dolarının buharlaştırıldığını itiraf etmiş oldu.Peki nasıl?DMM yaptığı hileli açıklamada;Uluslararası Tahkim Mahkemesinin konusu olan, usulsüz petrol taşımacılığının yaşandığı tarih aralığını çarpıtarak başka bir tarih aralığına göre veri açıkladı.Jersey adasındaki TEC şirketinden BOTAŞ’a, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 1,46 Milyar Dolar aktarıldığını belirtti.Oysa tahkim cezası ve ham petrol taşıma gelirlerinin buharlaştırıldığı tarih aralığı 21 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 arasıdır.Yani DMM’nin hesaplama tekniğiyle işlem yapıldığında bile görülüyor ki;21 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 tarih aralığında TEC’in BOTAŞ’a aktardığı tutar en fazla 1 Milyar 170 Milyon Dolardır.Aynı tarih aralığında, IBKY’nin TEC’e ödediği ham petrol toplam taşıma ücretinin ise 2 Milyar 320 Milyon Dolar olduğu dikkate alındığında;Aradaki fark olan 1 Milyar 150 Milyon Dolarlık kısmın, Jersey adasından BOTAŞ’a hiç gönderilmediği, adeta buharlaştırıldığı ortaya çıkıyor.Şimdi DMM’nin diğer iddiasını çürütelim21 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 tarihleri arasında, IBKY’nin TEC’e odediği ham petrol taşıma ücretinin 2 Milyar 320 Milyon Dolar olduğunu belgeleriyle ispat edelim.30 Eylül 2018-1 Ocak 2018 arasında;Taşınan ham petrol miktarı:93.775.234 varilIBKY’nin TEC’e odediği taşıma tutarı: 300.667.833 Dolar(Kaynak: IBKY Deloitte Resmi Raporu)31 Aralık 2017-1 Temmuz 2017 arasında;Taşınan ham petrol miktarı:81.548.972 varilIBKY’nin TEC’e odediği taşıma tutarı: 233.940.615 Dolar(Kaynak: IBKY Deloitte Resmi Raporu)30 Haziran 2017-21 Mayıs 2014 arasında;Taşınan ham petrol miktarı:510.379.089 varil(Kaynak: BOTAŞ Sayıştay Raporları)IBKY’nin TEC’e odediği taşıma tutarı: 1.786.326.811 Dolar(Kaynak: Uluslararası Tahkim Mahkemesi Nihai Kararı Madde 627, Sayfa 206’ya göre yapılan hesaplama.Madde 627’ye göre:30 Haziran 2017-21 Mayıs 2014 tarihleri arasında, varil başına 3,5 Dolar taşıma ücreti alındığı mahkeme kararında belirtiliyor.Ayrıca Madde 630’ya göre;AK Part’nin 3,5 Dolar taşıma ücreti aldığıyla ilgili hesaplamanın yanlış olduğuna dair mahkemeye hiçbir kanıt sunmadığı belirtiliyor.Mahkeme varil başına 3,5 Dolar alındığına hükmediyor.Toplam30 Eylül 2018- 21 Mayıs 2014 tarihleri arasında;Taşınan ham petrolün toplam miktarı:685.703.295 varilIBKY’nin TEC’e odediği toplam taşıma ücreti: 2.320.935.259 DolarKaynak: 13.02.2023 tarihli Uluslararası Tahkim Mahkemesi Nihai Kararı (İngilizce-Türkçe), Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Deloitte Resmi Petrol Raporları, BOTAŞ Sayıştay Raporları”