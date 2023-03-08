Samanyolu Haber /Gündem / Yayın hayatına yeni başlayan Sözcü TV’de istifa depremi /08 Mart 2023 18:47

Yayın hayatına yeni başlayan Sözcü TV’de istifa depremi

Yılmaz Özdil'in Genel Müdürlük görevinden ayrılarak yerine Alişer Delek'in getirilmesinin ardından Sözcü TV'de istifa depremi yaşandı.

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1 Mart’ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV’de dikkat çeken bir ayrılık ve atama gerçekleşti.

Yılmaz Özdil, 1 Mart'ta izleyicilerle buluşan Sözcü TV'deki Genel Müdürlük görevini bıraktığını açıklamıştı. Bugün ise Sözcü TV’de dikkat çeken bir atama gerçekleşti ve deneyimli televizyoncu Alişer Delek, Sözcü Televizyonu Genel Müdürü oldu.

Kanalın kuruluş aşamasında teknik ve idari süreci yöneten Alişer Delek’in atamasıyla ilgili olarak tüm Sözcü Grubu’na bilgilendirme maili gönderildi.

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Bu gelişmenin ardından Sözcü TV'de istifa depremi yaşandı. Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Korcan Karar, Yayın Koordinatörü Mustafa Sağlamer, Haftasonu Ana Haber Sunucusu Ümit Zileli, Kırmızı Beyaz programının moderatörü aynı zamanda 13.00 bülteni sunucusu Tuba Emlek, Gelin Birlikte Bakalım programı sunucusu ve aynı zamanda Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İskender Baydar ve Şef Yönetmen Tankut Gürsel istifa kararı aldı.

Öte yandan Korcan Karar’ın bu akşam son kez Ana Haber Bülteni’ni sunacağı öğrenildi.
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