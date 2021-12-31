İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada CNN Türk'ün yayınına bağlanma isteğinin kabul edilmediğini söyledi.İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "CNN Türk yayınında yapılan yorumlara karşı, yayına katılma talebim kabul edilmedi" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İBB’ye yönelik iddialarla ilgili bu akşam Halk TV, Habertürk ve KRT televizyonlarına telefon bağlantısıyla katılma talebim kabul edildi ve halkımızın doğru bilgilenmesine olanak sağlandı. CNN Türk yayınında yapılan yorumlara karşı, yayına katılma talebim ise kabul edilmedi" ifadelerine yer verdi.