Samanyolu Haber /Spor / Yayıncı kuruluşun lisansını iptal ettiler /14 Temmuz 2020 20:26

Yayıncı kuruluşun lisansını iptal ettiler

Suudi Arabistan, beIN Sports kanalının lisansını kalıcı olarak iptal ederek, 10 milyon Suudi Riyali para cezasına çarptırdı.Türkiye'de de Katarlı yayıncı kuruluşun çekilmek için fırsat kolladığı belirtiliyordu.

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Yayıncı kuruluş, koronavirüs gerekçesiyle Mart ayından bu yana TFF'ye ve kulüplere naklen yayın ücretlerini ödemedi. Yapılan itirazlar üzerine yayıncı kulüp bir miktar ödeme yaptı. Eksik ödemelerin yanı sıra bazı kulüpler hiç para alamadı.

Katarlılar, kulüplerle geçen sene uzun süren görüşmelerin ardından yüzde 18'lik bir indirimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüplere kabul ettirmişti.

Suudi Arabistan, Katar merkezli beIN Sports kanalının lisansını kalıcı olarak iptal etti. Kanala 10 milyon Suudi Riyali yaklaşık 2.66 milyon dolar para cezası verdi. Suudi Arabistan Genel Rekabet Kurumu’nun bu kararı Suudi Arabistan İdare Mahkemesi tarafından onandı.

Konuya ilişkin açıklamada, beIN Sports kanalının Fransa’da oynanan Euro 2016 karşılaşmalarını izlemek için kanala abone olanları farklı paketlere de abone olmaya zorladıklarının tespit edilmesiyle adil rekabeti korumak ve tekelci uygulamalara son vermek amacıyla bu yönde karar alındığı kaydedildi.
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