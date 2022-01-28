Darp, tecavüz tehditi, soyma... Yayınlanmayan işkence raporu, Ankara Barosu’nda kriz çıkardı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde Hizmet Hareketi’ne mensup oldukları iddiasıyla gözaltında tutulan şüphelilere işkence yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine gözaltındaki şüphelilerle görüşen Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi avukatlar, iddiaları raporlaştırdı. Ancak rapor, günlerdir Ankara Barosu yönetimi tarafından kamuoyuna açıklanmadı. Bunun yerine baro tarafından, olayın takip edildiğine dair kısa bir basın açıklaması yapıldı.







DW Türkçe’den Alican Uludağ konuyla ilgili önemli bir habere imza attı. Habere göre, baronun açıklamasını yetersiz bulan İnsan Hakları Merkezi yöneticileri, bu duruma tepki göstererek istifa dilekçesi hazırladı. Krizin çözülüp çözülmeyeceği, baro yönetimi ile pazartesi günü yapılacak görüşmede netleşecek.





İŞKENCE İDDİALARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?





Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülen yapılanması üyelerinin yeniden organize olmaya başladıkları iddiasıyla 17 Ocak’ta çeşitli illerde operasyon yaptı. Gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilere, buradaki bazı polisler tarafından işkence yapıldığı iddia edildi.





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, söz konusu iddiayı Meclis Başkanlığı’na taşıdı. Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.





İDDİALAR AVUKATLAR TARAFINDAN RAPORLAŞTIRILDI





Kendilerine gelen şikayetler üzerine harekete geçen Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi avukatlar da iddialar üzerine Emniyet’e giderek işkence gördüğü iddia edilen şüphelilerle görüştü. Görüşmeler sonucunda tutulan tutanaklar raporlaştırıldı ve kamuoyuna açıklanması amacıyla baro yönetimine iletildi. Ancak yönetim, raporu açıklamama kararı aldı. Baro yönetimi, bunun yerine 26 Ocak’ta işkence iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağına dair kısa bir açıklama yaptı.





Ancak bu durum Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi yöneticisi avukatların tepkisini çekti. Avukatlar, raporun da kamuoyuna açıklanmasını istedi. Baro yönetimi, bu konuda geri adım atmayınca İnsan Hakları Merkezi yöneticileri istifa dilekçesi hazırladı. Baroda yaşanan kriz sürerken Başkan Kemal Koranel’in avukatları istifadan vazgeçirmek için pazartesi günü son kez görüşeceği öğrenildi.





RAPORDAKİ İŞKENCE İDDİALARI NELER?





Hazırlanan raporda, Ankara Emniyeti’nde tutulan şüphelilere ilişkin görüşmelere yer verildiği öğrenildi. Raporda, şüphelilere TEM’de çırılçıplak soyma, su sıkma, soğukta bekletme, darp, tecavüz tehdidinde bulunma şeklinde işkence yapıldığının anlatıldığı bildirildi.