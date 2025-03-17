Samanyolu Haber /Gündem / 'Yayınlayın, istifa edeceğim' /17 Mart 2025 10:52

'Yayınlayın, istifa edeceğim'

İBB iştiraki İstanbul Dijital Medya AŞ hakkındaki ‘usulsüzlük’ iddialarına ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu’nun Basın Danışmanı Murat Ongun, “O programdaki herkese ‘Hodri Meydan’ diyorum. Madem fatura elinizde, yayınlayın ben de tüm görevlerimden anında istifa edip sizden özür dileyeyim” diye sert çıktı.

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Nefes köşe yazarı Aytunç Erkin “Medyada bir yapı varsa yapının ağababası belli” başlıklı köşe yazısında dikkat çeken bir değerlendirme kaleme aldı. Aytunç Erkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Basın Danışmanı Murat Ongun ile İBB iştiraki Medya AŞ’yi ve süreci konuştuğunu belirtti.

Erkin’in aktardığına göre, Murat Ongun Medya AŞ hakkında “Medya AŞ aslında benim yüzümden hedefte. Ben başka bir şirketin yönetim kurulu başkanı olsam, o zaman da o iştirakimizi hedef alacaklardı” dedi.

'BELGE OLMASA SÖYLEMEM'
Medya AŞ yönündeki saldırıların kendisini üzdüğünü belirten Murat Ongun, TGRT Haber’deki bir gazetecinin ‘CHP kurultay delegelerine 1200 cep telefonu alındı. Bu alımı Medya AŞ yaptı. Bana bunu diyenin alnını karışlarım. Belgesi elimde olmasa bunu söylemem’ sözlerine de yanıt verdi.

'YAYINLAYIN İSTİFA EDEYİM'
Murat Ongun ‘O programdaki herkese ‘Hodri Meydan’ diyorum’ diyerek eleştirilere şöyle yanıt verdi: Madem fatura elinizde, yayınlayın ben de tüm görevlerimden anında istifa edip sizden özür dileyeyim. Onurlu insanlar böyle yapmalı. Ben de onlar da. Hodri Meydan. Bekliyoruz faturayı.
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