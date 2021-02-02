Samanyolu Haber /Gündem / Yaz mevsimindeki hava koşulları, Bal Arıları için kışın hayatta kalmayı etkiliyor /02 Şubat 2021 15:27

Yaz mevsimindeki hava koşulları, Bal Arıları için kışın hayatta kalmayı etkiliyor

Yeni araştırmaya göre bir önceyi yılın yaz mevsimindeki sıcaklık ile yağışlar, bal arısı kolonilerinin kış mevsiminde hayatta kalma oranını etkiliyor.

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Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılara göre bulgular, bal arılarının yaz mevsiminde tercih ettiği ideal bir hava durumu aralığı olduğunu ve bu aralık dışında, kışı atlatma olasılıklarının düştüğünü öne sürüyor.

ABD’nin Pennsylvania Eyaleti Arıcılar Birliği ve üyeleri tarafından sağlanan birkaç yıllık gözlem verisinin kullanıldığı çalışmanın sonuçları, arıcıların yönetim kararlarını destelemek üzere bal arılarının kış mevsimindeki hayatta kalma ihtimalinin tahmin edildiği bir aracın geliştirilmesini sağlamış.

Bal arıları, Birleşik Devletler’de tarımın tozlaşması için 20 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor ve ABD’li arıcılara yıllık 300 milyon dolar kazandırıyor.

Araştırmacılar, çok serin ve çok sıcak geçen yazların olumsuz etki oluşturduğunu keşfetmiş.

Arıcılar için kış mevsimindeki hayatta kalma oranlarının tahmininde en önemli dört değişken; sıcaklık derecesinin arttığı günler, yılın en sıcak çeyreğinin en yüksek sıcaklığı, en sıcak çeyrek sırasında düşen yağış miktarı ile en çok yağışın olduğu çeyrekte düşen yağış miktarı. Bunlar arasında en belirleyici olan ise, yaz mevsimi öncesinde sıcaklık artışı yaşanan günler. Araştırmacılar bu durumun, çiçek kaynaklarının mevcudiyetiyle ilişkili olabileceğini söylüyor. Yaz ve sonbaharda yeterli miktarda besin toplayamayan arılar, kışı atlatamayabiliyor.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi- popsci.com.tr
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