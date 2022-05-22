Samanyolu Haber /Gündem / Yazar Aslı Erdoğan beyin kanaması geçirdi /22 Mayıs 2022 11:17

Yazar Aslı Erdoğan beyin kanaması geçirdi

Aslı Erdoğan'ın beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Simurg Art Yayınları’ndan yapılan paylaşımda, “Yazar Aslı Erdoğan beyin kanaması geçirmiş, çok geçmiş olsun, en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Uzun süredir yurt dışında yaşayan yazar Aslı Erdoğan’ın beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Simurg Art Yayınları’ndan yapılan paylaşımda, “Yazar Aslı Erdoğan beyin kanaması geçirmiş, çok geçmiş olsun, en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz” denildi.

Simurg Art Yayınları’ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada da "Çekip gitmek yok öyle, öyküler, sözcükler peşinden gelir. Direneceksin, sana da bu yakışır. Yazar Aslı Erdoğan, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı, Pazartesi günü nörololoji servisine geçecek. İyileşeceksin! Çok geçmiş olsun kıymetli kalemimiz." açıklamasını yaptı. 

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde görev yapan ilk Türkiyeli fizikçilerden olan Aslı Erdoğan, fizik doktorasını yarıda bırakarak edebiyata yöneldi.
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