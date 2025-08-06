Samanyolu Haber /Gündem / Yazar Berrin Sönmez Diyaneti protesto etti; başörtüsünü çıkardı /06 Ağustos 2025 22:47

Yazar Berrin Sönmez Diyaneti protesto etti; başörtüsünü çıkardı

Yazar Berrin Sönmez, Diyanet’in giyim özgürlüğünü hedef alan hutbesinin ardından başörtüsünü çıkarma kararı aldığını duyurdu: "Diyanetin ve iktidarın gittiği yolu, zulmün yolunu reddediyorum."

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) hazırladığı ve giyim kuşam özgürlüğünü hedef alan cuma hutbesine bir tepki de yazar Berrin Sönmez’den geldi. Sönmez, söz konusu hutbeye tepki olarak başörtüsünü çıkaracağını açıklamıştı.

Diyanet’in hutbesine tepki olarak 4 gün önce başörtüsünü çıkardığını duyuran Sönmez, “İtiraf edeyim, henüz sokağa çıkamadım. Ayağımı kitleyen bir şey oldu, ‘Dur bakalım biraz daha’ dedim.” ifadelerini kullandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GİYİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜ HEDEF ALDI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçen hafta hazırladığı, yurttaşların giyim kuşam özgürlüğünü açıkça hedef alan Cuma hutbesine feminist yazar Berrin Sönmez’den dikkat çeken bir tepki geldi.

ZULMÜN YOLUNU REDDEDİYORUM

Sönmez, söz konusu hutbeye tepki olarak başörtüsünü çıkaracağını açıkladı. Sönmez, Medyascope’da yer alan yazısında kararını şu ifadelerle duyurdu:

“Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum. Yazının bu hasbihal kısmı okurlar için, uzaktan bakanlar için çalkantılı, gel-gitli, kararsız bir yaşam öyküsü olarak görülebilir. Hiç sakıncası yok düşünce özgürlüğüne saygılıyım. Kimseden de saygı ya da onay beklemiyorum. Sadece gerekli olan tepkinin uygun zamanını kaçırmak istemediğim için başörtümle vedalaşıyorum. Bir kişi bir anlam ifade etmeyebilir ama bir kişi olarak safım belli olur. Diyanetin ve iktidarın gittiği yolu, zulmün yolunu reddediyorum. Siz zalimlerdenseniz ben sizden değilim.”

YAŞAM TARZINA MÜDAHALE

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1 Ağustos 2025 tarihinde, Türkiye genelindeki 81 ilde bulunan camilerde okutulan cuma hutbesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve yeni bir tartışmanın önünü açtı. “Haya ve Edep” temasıyla hazırlanan hutbede, özellikle kadınların giyim tarzı ve özgürlükleri hedef alınmıştı.
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