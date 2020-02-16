Yazar Emrah Serbes, açık cezaevine nakledilmiş

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre İzmir Menemen T tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Serbes, ilk olarak aynı kentteki açık cezaevine geçti. Yazar, bir süre önce de ‘eğitim’ gerekçesiyle Silivri Açık Cezaevi’ne nakledildi.





Ceza İnfaz Kanunu’nun ilgili maddesine göre, Serbes gibi ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan ceza alanlar, cezalarının 10’da birini kapalı cezaevinde geçirdikten sonra, şartlı tahliyelerine yedi yıl kala açık cezaevlerine nakledilebiliyor.





Geçiş için kanunda belirtilen şartlara uyan mahkumların cezaevi yönetimi tarafından hazırlanan dosyalarının savcılık tarafından onaylanması gerekiyor.