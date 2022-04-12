Samanyolu Haber /Gündem / Yazar Ergün Poyraz’a saldırı: Hayati tehlikesi var /12 Nisan 2022 16:07

Yazar Ergün Poyraz’a saldırı: Hayati tehlikesi var

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, evinin önünde saldırıya uğrayan yazar Ergün Poyraz’ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası 6 kişi gözaltına alındı. Ergun Poyraz, geçtiğimiz aylarda ihale yolsuzluğu haberi nedeniyle CHP’li Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından tehditler aldığını açıklamıştı.

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Ergenekon davasında 2007 yılında tutuklanan ve 6 yıl 9 ay Silivri Cezaevi’nde kaldıktan sonra tahliye olan yazar Ergün Poyraz, dün saat 19.00 sıralarında, Kuşadası’na bağlı Davutlar Mahallesi’ndeki evinin önünde bir grup tarafından saldırıya uğradı.
 
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Poyraz’ın başında çatlak olduğu ve yoğun bakıma alındığı açıklandı. Tedavisi süren Poyraz’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, gece boyu yaptığı operasyonlarla 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerden T.B ve Z.B’nin ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firmasının yöneticileri olduğu öğrenildi.

KOMŞULAR OLMASA EZECEKLERDİ

Poyraz’ın eşi Perihan Poyraz, “Evin önündeki park halindeki otomobilimize arkadan çarptılar. Eşim bunun üzerine aşağı indi. Ben de balkondan olup bitene bakıyordum. Eşim otomobilin arka tarafına bakmak için yöneldiğinde 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Eşim yere düştü. Bunun üzerine bağırarak, aşağıya indim. 3 kişi otomobille, geri manevra yaparak üzerinden geçmeye çalıştı. Komşular olmasa ezeceklerdi. Eşim, şu an yoğun bakımda. Çok üzgünüz.” diye konuştu.
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