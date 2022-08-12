Yazar Salman Rüşdi’ye bıçaklı saldırı: Durumu belirsiz

‘Şeytan Ayetleri’ adı kitabın Britanyalı yazarı Salman Rüşdi, ABD’nin New York kentinde katıldığı bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğradı.Kitabın çıkarıldığı 1980’lerde dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından hakkında ölüm fermanı verilen 75 yaşındaki Rüşdi, New York’ta Chautauqua Enstitüsü’nde konuşmak için sahneye çıktıktan hemen sonra sahneye atlayan bir erkek tarafından boynundan bıçaklandı.New York polisinin açıklamasına göre saldırgan gözaltına alınırken ünlü yazar helikopterle hastaneye kaldırıldı.Polis, Rüşdi’nin sağlık durumunun belirsiz olduğunu belirtti.