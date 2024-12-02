Yazar Soltes Lozan’da Hocaefendi’yi anlattı

Yaklaşık 140 kişinin katıldığı programda sunum Fransızca olarak yapıldı. Katılımcı genç dinleyiciler ise Soltes’e, Almanca, İngilizce ve Türkçe sorular yönelttiler. Soltes dinleyiciler arasındaki zengin çeşitliliğini görünce, “İtalyanca soru da var mı?”diye şaşkınlığını ve heyecanını tebessüm ederek ifade etti.





Katılımcılardan birisinin “Eğer Hocaefendi şuan karşınızda olsa ona ne sormak isterdiniz?” sorusu salonu duygusal bir atmosferin oluşmasına sebep oldu. Soru üzerine Soltes, “O’na soru sormazdım. O’na sadece şunları söylemek isterdim, ‘Hocaefendi başardın! Bu iş olmuş, gezdiğim yerlerde bunu görüyorum’ derdim. Tabi, O da yüzünde yıldız saçan bir ifade ve tebessüm ile hiç ağzını açmaz eliyle yukarıyı, Allah’ı gösterip herşey Ondan diyecektir”. Soltes’in bu cevabı salonu hüzün ve sevinç arasında sessizliğe bıraktı.





Hizmetten'de yer alan habere göre İsviçreli bir kişinin, “Gazeteci arkadaşımı çağırdım lozanda yerelde bu konferansı haber yapması için korkup gelmedi, bu program dışa kapalı olmuş oldu. Hocaefendiyi daha geniş kitlelere anlatabilmek için ne yapmak lazım? Siz ne yapıyorsunuz?” sorusu üzerine ise Soltes, “Hocaefendi’nin bana tavsiyesini size öneririm: ‘Sabır ve mücadele’. Bundan dolayı bu kitabı yazdım ve daha çok kitaplar yazılacak” dedi.