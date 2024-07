Akif’in Hikayesi:

Merhum Akif’in babası Bayram Pınarbaşı, evladı ile ilgili çok güzel bir hatırayı yazıp bana göndermiş, ben de sizlere aynen takdim ediyorum:

Akif Emin, 06 Kasım 2004 Yılında Makedonya’nın Tetova şehrinde Ramazan ayının sonunda dünyaya geldi. 28 Mayıs 2022 İtalya’nın Como gölünde hayata 17 yaşında veda etti. Daha doğarken öleceğini söylemişti doktorlar. 22 saatlik endişeli bir doğum sürecinden sonra ameliyatla dünyaya gelmişti. İlk orada yaşamıştım 9 doğurmak tabirinin ne olduğunu. “Akif” demiştik ona “İbadet eden” manasında. Emin idi Efendimizin (s.a.v.) sıfatı ondan dolayı da Akif Emin olmuştu ismi. Küçük şirin, akıllı tertemiz, duygusal, sevimli bir çocuktu.

7 Yaşına geldiğinde Makedonya’daki Yahya Kemal Kolejine başladı namazıyla beraber. Gözünü hizmet okulunda açmıştı ve yine bir hizmet okulunda bir okul programında kapattı gözlerini 17 yaşında ömrünün çiçeğinde. 7 yaşında başladığı namazını eksisiyle artısıyla 17 yaşına kadar devam ettirebilmişti. 11 yaşında başladığı Orucunu da ancak 6 yıl tutabilmişti.

Babasına çok nasihat ediyordu

Çok narindi, çok nazikti, çok doluydu kalbi aklı. Devamlı soruşturuyor, devamlı sorguluyor, devamlı kendine geliştiriyor bir o kadarda tir tir titriyordu kul hakkından, gıybetten, günaha girmekten, çok nasihatı oldu babasına. Birgün alt kattaki Alman komşumuzla ilgili bir şey anlatırken işaret parmağını ağzına götürmüş ve “Baba sus, gıybet etme” diye bağırmıştı bana, haklıydı da. Kul hakkıyla ilgili bir gün evin içinde deli gibi gidip geliyor bir odadan öbürüne girip çıkıyor kendine kızıyordu. Sordum ne oldu oğlum diye, “Baba arkadaşımın bir hesap makinasını yanlışlıkla çantama almışım onu hemen vermem gerekiyor. Kul hakkı” deyip sızlanmıştı o gece. Ben de teselli etmiş, “Pazartesi verirsin” demiştim.

Hatice teyzemizin anlattığına göre bir gün okuldan gelmiş ve “Teyze bugün öğretmenimle ilgili içimden kötü düşünceler geçti. Acaba günaha mı girdim?” deyip sızlanmıştı can oğlum. Hassas mı hassastı, narin mi narindi. Son zamanlarında namaza karşı yine öyle, bir gün gelip ezan okunur okunmaz “Baba hadi kâmetliyorum çabuk namazı kılalım” demişti. Ben de biraz bekle deyince kızmıştı bana, “Hani hep sen namazını zamanında kılıyordun şimdi ne oldu?” diye fırça atmıştı babasına. Babasıydım ama bazen babam der bağrıma basardım, küçüktü ama çok genişti kalbi, hasta arkadaşlarına, doğum günü gelenlere, derste geri kalanlara, herkese koşmaya çalışıyor, sanki yapacağı her şeyi yetiştirmeye çalışıyordu, anlayamıyorduk o zamanlar. Şimdi anlıyorum onu. Bilemediğimiz şekilde bir şeyleri tamamlamaya çalışıyordu sanki kısa ömründe.

Bir gün Almanya’ya geldiğimizin beşinci ayında sinirlenmiş, okuldan gelmiş ve bana kızmış ağlamıştı. Senin yüzünden geldik buraya, başımıza bunları sen açtın deyivermişti, haklıydı da, Makedonya’da en güzel okulda okuyor, güzel bir arkadaş çevresiyle yaşıyor, güzel futbol oynuyor, her şeyiyle mutlu yaşıyordu. Birden anlayamadığı hassas aklıyla birden Almanya’da küçücük bir konteynera geliyor, kamplarda kalıyor ve her şeyini kaybediyordu. Diyecek, söyleyecek bir şeyim de yoktu, haklıydı çünkü. 3 yıl sonrasıydı. Padernbon’da bizim okula başlamış, büyümüş, abi olmuş ve davayı hizmeti, abileri tanımıştı. Bir gün aldı beni karşısına ve konteynerdaki o sözlerini hatırlatmış ve “Baba seni şimdi anlıyorum, buraya niye geldiğimizi anlıyorum” deyip benden özür dilemiş, ağlamıştı. “Dava” deyip ağlamıştı can Akif’im.

Baba, ben Kobe Bryant ile cennette basketbol oynamak istiyorum

Entelektüel bir gençti Akif. Makedonya’da 7 yıl Arnavutça okumuş, Makedonca, İngilizce öğrenmişti. Almanya’ya gelince hızlı bir şekilde Almancayı öğrenmiş, okulda da İspanyolcayı öğrenmişti. Gitar öğreniyor, Saz çalmaya merak sarıyor, Okul takımıyla beraber bateri çalıp mezuniyete hazırlanıyordu. 17 yaşında, yirminci ülkesini geziyordu. Çevreciydi Akif, aktivisti. Çevre protestolarına katılıyor, çevre kirletenlere kızıyordu. Bazen, Makedonya’da 2 yıl bir kulüpte öğrendiği futbola, son şampiyon olarak adının yazıldığı basket kupasına kavuşuyor, hafta sonları geldiğinde beraber basket oynuyor, okul takımında baskete devam ediyordu. Bir gün yine beni karşısına aldı ve beklenmedik bir şekilde “Baba, ben Kobe Bryant ile cennette basketbol oynamak istiyorum” deyivermişti. Ben de, “Hayırdır nereden çıktı?” diye sordum. O da “Bir haftadır bu adamı takip ediyorum, herkes onun iyiliğine şahitlik ediyor. Eşi çok iyi bir eşti, çocukları çok iyi bir babaydı, arkadaşları çok iyi bir arkadaştı, koçu çok iyi bir oyuncuydu diyor. ‘Herkes hayırla yar ediyor. bu adam, böyle iyi bir adam cehenneme gidemez’ diyor benden izah bekliyordu.

Enes abisi gibi basketçi olmak istiyordu Garip Akif’im.

Sanki kendisini anlatıyordu aslında. Çok iyi bir oğul, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir abi, çok iyi bir dost. Ahh Akif’im, benim gönlü geniş, kimsenin cehenneme gitmesine razı olmayan hassas kalpli canım. Enes Kanter’i çok merak ediyor, “Baba, Enes Almanya’ya gelirse mutlaka beni onun yanına götüreceksin” diyor, Enes abisi gibi basketçi olmak istiyordu Garip Akif’im. Enes abisi geldi Almanya’ya, gittim de yanına ama Akif’le değil Nuriye’yle, Arifle gittim. Enes abisi de arkadaşlarının da imzaladığı topuna büyük bir Freedom imzasıyla imzalıyordu Akif’imin topunu. Nuriye’yi teselli ediyor, Arif’in başını okşuyor, onlara hediyeler veriyordu. Kabe’ye gitmeyi, büyüğümüzün yanına gitmeyi hedeflerimiz arasına koyuyorduk okuldan geldiği kısa hafta sonları konuşmalarımızda. O önden gitti bize bırakmadan. Nasip olursa bu garibanın da ahdidir kalan hedefleri tamamlamak.

Can dostu Ömer’inin elini itip kurtardı onu

Siz de merak ettiniz belki de ne oldu da göçtü bu dünyadan Akif diye. Korkusuzdu Akif, inatçıydı, mücadeleyi severdi. Bazen de hiçbir şeye aldırış etmez, “Ne farkeder” derdi her şeye. İşte yine onlardan birinde, arkadaşlarıyla geldikleri İtalya gezisinin son günü yürüyüşe diye çıkıp göl kenarına gitmişlerdi. Birden “Biraz rahatlayalım çok sıcak hava” deyip dalmışlardı Como gölünün dipsiz, derin soğuk sularına hayata, uyarılara aldırış etmeden. Gölün altındaki alt akıntıya kapılıp, vücudu da termo şoka maruz kalıp derinlere doğru dalıp gitmişti Akif’im. Can dostu Ömer’inin kurtarma çabalarına, ikisinin de dibe doğru giderken elini ittirip Ömer’i de kurtararak bu dünyadan ayrılmıştı Akif’imiz. “Ne farkeder” demişti ama çok şey fark etti be Akif’im. Ahh bi bilsen neler farketti. Ağlamayı unutmuş baban artık her gün bir köşede masiyetine, günahlarına, ihmallerine ağlıyor. Daldığımız dünyanın gerçek fani yüzünü gösteriyordu Akif’im babasına, annesi yaşamıyordu adete artık ondan sonra. Nefes alsa da başka birisi artık.

Ve değil mi ki Resulullah (s.a.v.) cenazeni teşrife gelmiş

Dedesi namaza başladı ondan sonra. Arif abisiz kaldı, hani basket öğretecektin ona? Futbola ben alıştıracağım diyor dünya. Nuriye içine kapandı senden sonra. Bunlar işin acı yanları. Anlaması da, anlatması da yazması da çok ama çok zor ve acı. Ama değil mi ki Rabbimiz var. Değil mi ki görülen 100 den fazla rüyalar var. Değil mi ki, 4’ü 5’i geçti, seni bedenen gören yakazalar var. Ve değil mi ki Resulullah (s.a.v.) cenazeni teşrife gelmiş, bir abimizin anlattığına göre. Artık ne gam, ne tasa. Değil mi ki kaç kişi seni bu gariban baban da dahil cennette reftare salına salına gezerken gördüler. Yaşananlar belgesel oldu, Garip Akif diye filmler yapıldı, su oldu Akif’im serpti gönüllere iyiliğiyle Afrika’nın Chad ülkesindeki köylere Time To Help yoluyla kuyu oldu Akif’imiz.

Şimdilerde de burs gönderiyor dünyanın değişik ülkelerinde durumu olmayan Hizmet öğrencilerine ve belki de kimbilir Mehmet Ali Şengül amcasıyla bilemediğimiz başka alemde kimlere neler oluyor Akif’imiz. Ulaman ile geziyor cennet yamaçlarında. Bir abimizin anlattığına göre, cennetteki bir salın ismiymiş. Ağaçtan yapılmış onunla geziyormuş Akif’imiz. Kırmızı, üstü açık bir arabayla da gezdirmiş bir gün Münihli arkadaşını Cennetteki köşklerin de. Akif’imizi sadece bir kere gören bir can abimizin de, ‘Ben cennette dolaşıyordum, çok güzel, çok özel bir yer gösterdiler bana. Sonra, ‘Burası kimin yeri biliyor musun?’ dediler. Ben ‘Yok, bilmiyorum kimin yeri burası?’ dediğimde, ‘Burası Akif’in yeri’ deyip telefonun öbür tarafında ağlayarak, ‘Aynı rüyayı bende gördüm abim’ deyip hıçkırıklara boğulduğumuz Ali abimizin müşahadesiyle.

Ben de ŞEHİT olur, size şefaat ederim

Vefatından bir ay önce, bir gün annesi Nuriye’ye, “Kızım, bir kız çocuğu imanlı olur, Allah’ını, peygamberini bilir. Öyle yaşarsa, öbür tarafta annesine babasına şefaatçi olur” demesi üzerine, bilgisayardaki oyununu bırakarak “Ben ben, erkekler şefaat etmez mi? demesi üzerine, “Hayır, sadece Peygamberler, sıddıklar bir de şehitler şefaat eder” demesi üzerine, elini yukarı kaldırıp, “Ben de ŞEHİT olur, size şefaat ederim” diyen, sanki şehadetini haber veren can Akif’im. Yine vefatından 2 ay önce internette halasına parmağını sallayarak (birazda hicran ve hasretle) “Ankara’ya, yanınıza geleceğim” deyip iki defa, vefatından sonrada 2 defa Ankara’ya gidip, önce kız kardeşimin 4 yaşındaki kızına vefatından bir ay sonra görünüp, yolda elinden tutup, kucaklayıp öpüp zile basan, daha sonra Hacı Bayram Camii’ndeki kitapçılardan 40. Gününde okunsun diye Yasin, Amme, Tebareke gibi surelerin bulunduğu 100 tane, 50’si baylar için yeşil ciltli, 50,2si bayanlar için kırmızı ciltli kitapları dolmuşla eve götürürken, aklından acaba Akif bizi görüyor mudur, bizi duyuyor mudur diye geçirirken, birden minibüsün durup içeri kareli gömleği, güneş gözlüğüyle girip enişteye gülümseyen ve adeta “Sen benim için Yasin okutturdun, ben de sana teşekkür etmeye geldim” diyen, sonrada minibüsten inip uzaklaşan can Akif’im.

Ben çok iyi bir yerdeyim, ben Efendimin (s.a.v.) yanındayım

Yazsak kitaplar olacak ilginçlikte 8 ay boyunca hemen her hafta bir haber, bir rüya, bir yakaza ile hizmetimize gelen iltifatlara mazhar olan Şehit Akif’im. Bir abimizin “Abi mahvoldum, Akif beni mahvetti, artık teheccüte başladım. Kur’an’ı derinlemesine duymaya çalışıyorum, hayatım tamamen değişti” deyip babasına ve annesine selam söyleyen ve “Görüyorum ki benim için çok üzülüyorlar. Ama üzülmesinler ben çok iyi bir yerdeyim, ben Efendimin (s.a.v.) yanındayım. Ben mutluyum. ÇOK HİZMET ETSİNLER YANIMA GELSİNLER” deyip babasına hedefini gösteren Akif’im. Vefatının ikinci ayında çöken kabrine toprak götürürken arabayla, “Nerdesin oğlum? Bu hafta bir haber gelmedi? diye düşünürken, otobanda AKİF plakalı bir arabanın önümüze gelip kısa durduktan sonra çıkıp giden ve adeta buradayım baba diyen Akif’im.

Dördüncü ayında bir okulumuzda kamp yaparken, yine içimden geçirip “Akif yok mu bir haber senden?” diye düşünürken, kampta hatim dağıtılıp 24. cüzü okuyacakken, bir abimizin kalkıp yanımıza gelip, “Sizinle 16. cüzü değişelim” demesiyle “Olur abim, benim için problem değil” deyip, 16. cüzün 2 yerinde Âkifûn diye karşıma çıkıp, adeta “Buradayım baba, Kur’an’ın tevafukuyla buradayım” diyen Akif’im.

Yine bir sabahın erken saatlerinde 5 gibi sabah namazını kılıp gözlerimi kapayıp Akif’i düşünürken, içimden kötü düşünceler geçti. Gıybet diyorum sonra Akif’in sesi geliyor kulağıma. “Burada yok baba” diyor.” Nefret, diyorum. “Burada yok baba” diyor. Haset, diyorum. “Burada yok baba” diyor ve değişik kötü düşünceler hepsinde de “Burada yok” sesi geliyor kulaklarıma Akif’imin. Gözümü açtığımda bir şey göremiyorum ama sesi hala kulaklarımda, BURADA YOK BABA. Cennette gıybet yok, haset yok, kötülük yok, günah yok. Rüya değildi bu. Uyanıktım, sesi duyuyor ama kendini göremiyordum.

Yine vefatından bir hafta sonra Viyana’dan İbrahim abimiz yazdı bize. Dedi ki, “Bayram hocam, Akif’in hatimini bitirdim. Her gün 4-5 cüz okudum. Her namazdan sonra Akif’in silüeti belirdi karşımda ve dedi ki, “Bana Kur’an okumaz mısın? dedi. “Ben de hemen hatmimi bitirdim” demişti. Yine Akif’in belgeseli bittikten sonra İbrahim abimizin müşahedesiyle bana yazdığı mesajda, “Bayram abi, biz Akif’in belgeselini izliyorduk, sanki arkada da Akif bizi izliyordu” demişti.

Geçenlerde de bir abimiz kabrinde ziyaretine gitmiş ve “Bana bir nasihat eder misin Akif?” demiş. Yeğenime sordum benden bir isteğin, bir diyeceğin var mı diye. “İyi, güzel hizmet et veya edin” gibi bir ses duydum ama içten demişti. Hiç tanımamıştı bu abimiz Akif’i.

Yine bir gün vefatından bir kaç hafta sonrasıydı. Padernborn’da okulun yurdundaydık. Akif’le beraber rüyada, ikinci katta bilgisayarların olduğu odaya girdik. Oradan bilgisayardan 8. sınıf notlarını açtı. “Matematik yine zayıf verdi” diye hayıflandı hocasına. Herkese bir şeyler söylüyordu, belletmenlerine, abilere, hocalara şakayla karışık söyleniyordu. Ben dışarı çıktım ve hayretle dedim ki “Yaa, Akif’im ölmemiş, bak burada işte yaşıyor.” Allah’ım rüyaymış dedim ve tekrar yanına girdim, gözüme baktı, ellerini rapçilerin salladığı gibi sallayarak “NE ÖLMESİ BABA, KANLI, CANLI BURDAYIM GÖRMÜYOR MUSUN?” deyivermişti. “Namazlarına dikkat ediyorsun değil mi oğlum? dedim. “Merak etme baba” dedi, elini göğsüne koydu. “Merak etme, namazlara dikkat ediyorum.”

Şimdi anlıyorum o sarılmaların anlamını, veda ediyordu her türlü

Başka bir rüyada babasına, “7 Ocak’tı, 2023 yılında bir gün. 3 gün süren bir rüyada daha beraber olmuş, rüyaya işte, hasret gidermiş, sarılmışta, sarılmış, sarıldıkça ağlamıştık. Son günlerinde bilemediğim şekilde gelip gelip sarılıyordu, sarıldıkça sarılıyordu, bilmiyordum ki o son sarılışlarıydı adeta veda ediyordu ama anlayamıyor ne oldu bu çocuğa hiç böyle sarılmazdı diyordum. Şimdi anlıyorum o sarılmaların anlamını, veda ediyordu her türlü.

Akif’im İtalya’da 11 gün otopsi için bekletilmişti. Gelmesi uzayınca da Evangelishe Kilisesinin Papazı Martini aradım, samimiyetimiz vardı. Koronada beraber onların kilisesinde dua etmiştik insanlık adına. Aradım Martin’i, dedim ki, “Eşim bir türlü durmuyor çok rahatsız oluyor. Akif’im Cuma günü İtalya’dan gelecek. Cumartesi gömülmesi için bize yardımcı olur musun? Hanımım kendini kaybetti, hiç kimse onu teselli edemiyor. Dört gündür Ambulans kapıda bekliyor. Canına kastedecek, kendini kaybetti. Hafakan derler ya, yardım” dedim Martin’e. Telefonun sesini mikrofonu açıp hanıma dinlettirdim onun vereceği cevabı dinlesin diye. Eşime uzattım telefonu. Martin’in, “Oğlunuzun gelmesi gecikmişse bu Allahın (c.c.) dileğidir, isteğidir. Tevekkül edin, sabredin. O yerini bulacaktır” cümleleri eşimi teselli etmiş, kimseyi dinlemeyen eşim Martin’in tesellisiyle rahatlamış ve Akif’imi Salı günü defin için getirmişlerdi.

Ben, dayısı ve babamla birlikte yıkadık, hazırladık, ilginç bir şekilde vücudunda hiçbir değişiklik olmamıştı. Ben, imam abiye sordum, “Abi, bu normal mi?” diye. O, “Hayır, normalde 1-2 günde bozulmalar olur. Ama baksana, hiçbir şey olmamış” demiş beni teselli etmişti. Elime geçen misvakla dişlerini misvakladım, kafasının arka tarafı sanırım bir taş darbesiyle parçalanmış ve yıkarken sıcak kanları elime akmış ve adeta bedenen 11 gün bozulmamasıyla da şehadetini bir kez daha ispatlamıştı Akif’im. Yıkadık, sonra benim de içime bir inşirah gelmiş bir köşede otururken birden ayağa kalkmış, bir tarafa bakarak bağırarak yüksek sesle Efendimize (s.a.v.) salavat getirmeye başlamıştım. Sanki hissettim desem ama ben kim Efendimizi (s.a.v.) hissetmek kim? Ama değil mi ki gurbetteki bir Garip Şakirdi teşrie gelmişti ve rüyada gören abimizin müşahadesiyle Efendimiz (s.a.v.) bizi bir yere toplamış ve hazırlanın bir gencimizi teşrie, uğurlamaya gidiyoruz demiş, Hizmetten abilerin, ablaların olduğu büyük bir salonda bizi bir yere davet etmişti Efendimiz (s.a.v.). Rüyanın tesiriyle uyanan abimiz, o gün Akif’in vefat haberini alıp, Efendimiz (s.a.v.) sanırım oğlunuzu kastetti demişti.

https://www.youtube.com/@GaripAkif belgesel linki

https://gofund.me/60aaca75 burs yardım kampanya linki

https://gofund.me/fcf0c7aa