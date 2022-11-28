Aktivist kızlarımız

Arkadaşımız Akif Hoca, Uganda’da bulunmakta, Almanya’dan oraya gelen gençlerimizin faaliyetlerini anlatan müşahedesini yazıp bana göndermiş. Ben de bu güzel faaliyetleri onun dilinden sizlere aktarmak istiyorum: Tahmini otuz yıl önce üniversite mezuniyetinden sonra tanıştığım çok değerli Boşnak kökenli eğitimci arkadaşımın ailesi mecburi göç yaşamış ve Almanya'ya hicret etmişlerdi. Cefakâr arkadaşlarımızdan birisinin kızı babasının selamını Uganda'da bana getirdi. Selamını alınca memnuniyetimi ifade etmek için bu yazıyı kaleme aldım.









Evet onun babası son dönemin mazlumları "Yusuflardan" biri idi. Babası otuz yıl önce okul açmak için savaşın gölgesindeki Bosna'ya ilk gittiği gibi, kızı da aynı düşüncelerle Afrika'ya gelmişti... Kızımız, Almanya'da yıllar önce göç etmiş Anadolu insanlarından, Hizmet Hareketi gönüllülerinin kurduğu yatılı kız lisesi öğrencisi olarak 5 aktivist arkadaşlarıyla 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Uganda'ya insani yardım çalışmaları yapmak için gelmişlerdi...









Jettingen kasabasındaki Mindeltal Realschule Kız Lisesi, Hizmet Hareketi gönüllülerinin kurduğu bir okuldu. Öğrencilerinin, sosyal becerilerini ve karakter gelişimlerini önemseyen, Alman eğitim kanunlarına göre devlet onaylı tam gün eğitim programlı yatılı özel bir okuldur. Okulun bulunduğu bölge Ulm ve Augsburg şehirleri arasında küçük bir kasaba olan Jettingen-Schwaben bölgesinde Günzburg şehrine bağlıdır.









Öğrencilerini bireysel kişilikleri ile karakter gelişimine katkı sağlayarak, aile sıcaklığında yetiştirmektir. Sorumluluk ve becerilerinin gelişimi için bir haftalık insani yardım projesi organize ederek Uganda'ya su kuyusu açmak, yetimhane ziyareti yapmak, gıda paketi dağıtmak ve Uganda'da Hizmet Hareketi’nin eğitim ve sağlık çalışmalarında bulunan hastahane ve okullarını ziyaret etmek için geldiler.









Uganda'nın tabii güzellikleri olan Tropikal coğrafyasındaki dünyanın üçüncü büyük gölü olan Viktorya gölüne, Nil Nehri’nin doğduğu kaynağa, Ekvator çizgisi üzerine giderek keşiflerde bulundular. Bu vesile ile Almanya'dan "Time Too Help" yardım kuruluşunun, Uganda'daki "Nile Humanitarian Development Agency" ile ortak proje çalışmaları ile genç aktivistler aldıkları sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını müşahede ettim.









Sorumluluk sahibi liseli kız öğrenciler, susuz insanlara su kuyusu açarak bölgede 750 kişinin günlük su ihtiyacını karşılanmasına yardımcı oldular. Su, azizliğin bir simgesidir ve insanın mertebesine katkı sağlayan bir öğedir. Kuyunun açılışına vesile olan gençler ruhlarındaki güzellikleri yansıtmış oldular. Su; Allah’ın kudretini hissettiren en büyük nimetlerdendir. Susuzluk bir felakettir. Afrika'da insanlar bazen bir bidon su bulabilmek için kilometrelerce yürüyorlar ve bunu her gün yapmak durumundalar.









UNICEF’in yayınladığı rapora göre, her beş çocuktan biri günlük temiz suya erişemiyor. Genç aktivistlerin duyarlılığı ile 750 kişi Uganda'da temiz içme suyuna kavuştu. 75 ihtiyaç sahibi aileye dağıtılan gıda paketleri ile 400 kişinin gıda ihtiyacını karşıladılar. Ziyaret ettikleri yetimhanede, getirdikleri hediyelerle 150 yetim öğrenciyi mutlu ettiler.









Genç aktivistler, "Yaşatma İdeali" çerçevesinde Uganda'da organize ettikleri çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine ümit oldular. Gençlere, ailelerine, okul idaresine, Almanya Time too Help yetkililerine ve emeği geçenlere, bağış sahiplerine teşekkür ediyoruz. Bu örnek faaliyetin emsal diğer okullarda da projelere dönüştürülmesini bekliyoruz.





Uganda'dan selam ve dualarımızla.

Nile Humanitarian Development Agency



Danışmanı Akif Çevik















