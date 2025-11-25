Alman Diyalog Ödülü 2025 (Deutscher Dialogpreis 2025)





Bir önceki yazımda belirttiğim gibi 19 Kasım 2025 Perşembe akşamı, Berlin’deki Steigenberger Hotel am Kanzleramt’ta düzenlenen törenle Alman Diyalog Ödülü 2025 sahiplerini buldu. Bilim, siyaset ve sivil toplumdan 200’den fazla davetli, toplumda diyalog kültürünü güçlendiren ve farklı alanlarda köprüler kuran kişileri onurlandırmak için bir araya geldi. Samimi, sıcak ve saygı dolu atmosfer, diyalogun gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu yılki tören, 2013’ten bu yana yedinci kez düzenlendi. Ödül her iki yılda bir veriliyor ve artık toplumda farklılıkları birleştiren, karşılıklı anlayışı teşvik eden köklü bir kurum haline geldi.

Açılış Konuşması – Kadir Boyacı

Törenin açılışını BDDI Genel Sekreteri Kadir Boyacı yaptı. Konuşmasında ödülün tarihine değinerek diyalogun toplum için vazgeçilmez bir değer olduğunu vurguladı:

“2013’te bu ödülü ilk kez verdiğimizden beri, birlikte bir fikri kamuoyuna taşıyoruz. Diyalog sadece bir kelime değil, bir tutumdur. Bu tutum, başkasına yaklaşma cesaretini gerektirir. Sınırların, dillerin, dinlerin ve görüşlerin ötesine geçmeyi gerektirir. Ödül sahipleri, toplumumuzda acilen ihtiyaç duyduğumuz bir tutumu temsil ediyor. Diyalogun bir lüks değil, yaşam için zorunluluk olduğunu gösteriyorlar. Çeşitliliğin bir risk değil, bir zenginlik olduğunu kanıtlıyorlar. Ve sorumluluğun soyut bir kavram değil, günlük bir pratik olduğunu ortaya koyuyorlar. Bu akşam sadece ödül vermek için burada değiliz. Diyalog ışığını taşımak için buradayız. Çünkü diyalog, kendi kesinliklerimizi sorgulamaya hazır olduğumuz yerde başlar. ‘Benim senden, başkasından öğrenecek bir şeyim var’ dediğimiz yerde başlar. Diyalog, her zaman aynı fikirde olmak demek değildir. Farklı görüşlere rağmen ilişkiyi sürdürmek demektir.”

Rashid Hamid – Bakımı Görünür Kılmak

İlk ödül sahibi, sosyal medya girişimi PflegeSmile’ın kurucusu Rashid Hamid oldu. Hamid, videoları ve paylaşımlarıyla binlerce insana ulaşıyor ve bakım mesleğinin olumlu yönlerini gösteriyor. Konuşmasında şunları söyledi:

“Öncelikle şunu söylemek isterim: Medya biraz geri adım atmalı ve bakım hizmetlerinin imajını biraz parlatmalı, sadece olumsuz yönleri öne çıkarmamalı. Çünkü bu, insanların bu mesleğe girmesini engelliyor. Ben ise sosyal medya aracılığıyla insanlara farklı bir izlenim vermeyi ve bakım işinin aslında harika bir iş olduğunu göstermeyi görev ediniyorum.”

Takdim konuşmasını yapan gazeteci Christian Fuchs, Hamid’in çabasını gençleri bakım mesleğine teşvik eden ve mesleğin değerini yükselten önemli bir katkı olarak nitelendirdi.

Shai Hoffmann ve Jouanna Hassoun – İsrail ile Filistin Arasında Köprüler

Bir diğer ödül sahipleri Shai Hoffmann ve Jouanna Hassoun oldu. Israel Palästina Videos projesiyle, çatışmaların ortasında bile diyaloğun mümkün olduğunu gösteriyorlar. Konuşmalarında şu sözler dikkat çekti:

“İsrail ve Filistin’de yaşanan tüm acılara ve bunun Almanya’daki yansımalarına rağmen diyaloğu kesmek istemedik. Aksine bir işaret vermek istedik: Şimdi bir araya gelmeliyiz. Rüzgâr sert estiğinde, fırtına çıktığında bile aynı gemide konuşmaya devam etmeliyiz.”

Takdim konuşmasını yapan yazar ve tiyatro sanatçısı Sasha Marianna Salzmann, ikilinin tavrını şu sözlerle övdü:

“Johanna Hassoun ve Shaul Hoffmann’ın topluma yönelik çalışmaları, uyumlu bir yaklaşımı temel alıyor. Onlar kendilerini stereotiplere teslim etmiyorlar. Ne yalnızca ‘Filistinli’ ne de yalnızca ‘Yahudi’ bir pozisyona indirgenebilirler. Her zaman insan olarak, demokrat olarak, karmaşık biyografiler taşıyan bireyler olarak anlaşılma ve anlaşma mücadelesi veriyorlar.”

Wolfgang Thierse – Demokrasi ve Diyalog İçin Bir Ömür

Almanya Federal Meclisi eski Başkanı Wolfgang Thierse de ödüle layık görüldü. Thierse, yıllardır demokrasi ve toplumsal diyalogun güçlü bir sesi olarak tanınıyor. Ancak törene bir aile üyesinin ağır hastalığı nedeniyle Wolfgang Thierse şahsen gelemedi.

Takdim konuşmasını yapan eski Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Thierse’nin yaşam boyu süren mücadelesini “demokrasi ve diyalog için bitmeyen bir çaba” olarak tanımladı.

Ralf Wüstenberg ve Zeina Barakat – Bilim ve Din Arasında Diyalog

Son ödül sahipleri Prof. Dr. Ralf Wüstenberg ve Dr. Zeina Barakat oldu. Flensburg Avrupa Üniversitesi’nde kurdukları European Wasatia Graduate School projesiyle farklı dini ve kültürel kökenlerden gençleri bir araya getiriyor, akademik çalışmalarla köprüler kuruyorlar.

Takdim konuşmasını yapan Piskopos Nora Steen, projeyi “dinler ve kültürler arasında cesur ve öncü bir katkı” olarak nitelendirdi. Akademik mükemmelliğin yanı sıra barış içinde bir arada yaşamanın pratik bir modeli olduğunu vurguladı.

Umut Dolu Bir Gece

Alman Diyalog Ödülü 2025, diyaloğun farklı alanlarda nasıl yaşatılabileceğini gösterdi: bakım mesleğinden kültürler arası anlayışa, siyasetten bilime kadar. Ödül sahipleri, diyalogun bir kelime değil, bir tutum olduğunu kanıtladı. Bu tutum, köprüler kuruyor, önyargıları yıkıyor ve insanları bir araya getiriyor.

200’den fazla davetlinin katıldığı tören, yalnızca bir ödül gecesi değil, aynı zamanda diyalog kültürünün canlı bir şekilde yaşandığı bir forum oldu. Kişisel hikâyeler, siyasi mesajlar ve akademik katkılar, geceyi anlayış ve insanlık için güçlü bir çağrıya dönüştürdü.