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Arşın altındaki hazineler

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

02 May 2022 12:21
    • Nizâmî’nin İngilizce’ye çevrilmiş bir kitabında rastlamıştım, “Lillâhî künûzün tahte’l-arşı; Mefâtîtühâ, el-sinetü’ş-şuarâ… God hath Treasuries aneath the Throne, the Keys whereof are the Tongues of the Poets” Hadis-i şerif olarak rivayet edilen bu sözü şöyle tercüme edebiliriz: “Arş’ın altında Allah’ın (bilinmedik) hazineleri vardır; bunların anahtarları da şâirlerin dilleridir.” Mülhemûndan olduğuna dair hüsn-ü zannım olan “Gül Muştusu”  şairi merhum Sezai Karakoç’un müjdeli ifadelerinden bir kısmını takdim etmek istiyorum:

    Bahar dediğin de ne 
    Bulutun içinde kaybolan kuş
    Cihetsiz serçe sesleri
     (…)
    Güllerin içine yağdığı 
    Bahar aydınlıklarının
    Şeyhe yaklaşan bir mürit gibi
    Dolusu bahçemize 
     (…)
    Üç mevsim ölsen de 
    Hiç olmazsa dirilirsin baharda
     (…)
    Gülün açışı gibi
    Bahar söylenmeye başlar 
    Eriyen karlarla birlikte
    Derken kır otun diliyle 
    Fısıldar bir dirilişi
    Bir serçe mayıs sabahı 
    Tak tak vurur tahtaya
     (…)
    Araştırıyor gözleriyle kuşlukta biriken
    Muştulu kader seslerini
    Bir şey olacak biliyor ama ilerde
    Aşağıda çarşıda ve şehirde
    Tren yolunda lokomotiflerde
    Hiç görmediği büyük şehirlerde
    Bir şey olacak biliyor ama ilerde 
    Bağdat’ta Şam’da Kudüs’te
    İsmini söyleyemediği
    Söylemesi âdeta yasak olan 
    Batı illerinde 
    Güneşin battığı yerlerde
     (…)
    Bahar gelmiş gülü zorlamada
    Bulutun içinde gülün özü döğülmede
    Sonra bir yağmurla 
    Ufak bir esintiyle 
    Dökülecek bahçelerin üstüne 
     (…)
    Kerpiçte bir değişme var
    Ölü tozunda bir doğrulma
    Tüyleniyor  mezar  taşları
    Sızıyor saçaklardan kiremit kanı 
    Oluklardan akıyor 
    Dökülmüş çiçek tozlarıyla bulanmış su
    Arılar arılar içeceğiniz su bu su
    Kerpiç damlarımızın  oluklarından akan
    Baharla karışık su
    Eleğim sağma damlaları
     (…)
    Taş bile çiçeklenir baharda
     (…)
    Bahar yağmurları böyle güllere gebe 
    İner gökyüzünden bahçelere
    Nişanlarda gül şerbeti içilir
    Hastalara gül şurubundan ilaç
    Gül bir yeni yıl gibi
    Yetişir evlere muştu gibi
    Hızır fısıltısı say onu
     (…)
    Baharın  salavâtı  güller 
     (…)
    Gül açar gül kapanır boyuna gönüllerinde 
    Yaşlısıyla genciyle
    Gül taşırlar dünyanın bütün ülkelerine
     (…)
    Bütün bunlar bir başlangıç güllerin açılmasına
    Bahçeleri aydınlatan bir mevlüde 
    Üstüne gül yaprakları dökülen masalarda
     (…)
    Salavatlarla gül dererler
    Gül dağıtır
    Gül satarlar
     (…)
    Güllerle döğdük birbirimizi her baharda
    Gül fırlattık birbirimize taş yerine 
    Gülle ıslattık birbirimizi
    Gül sularında yıkadık saçlarımızı
    Gül sularında yıkandık leğenlerle 
    Gül taşıdık okullara kitaplar arasında
     (…)
    Son insan ölmeden önce 
    Bir ülkü inecek bahçelere
    Beton ölümler arasına sıkışmış 
    Ay verimi küçük parklara 
    Gül tarhları gelecek
    Küçük parklara büyük kentlere yeniden 
    Doğduğum kasabadan 
    Size bir mutluluk  haberi gibi
    Gül gelecek
    Kıyamet demek gülün geri gelişi demek
    Gül Peygamber muştusu peygamber sesi
    Doğunun açılan alın yazısı
    Yırtılan kalbimin çile çiçeği
     (…)
    Sen engel olamazsın kış atlısı
    Bahar gelince gülün açılışına
     (…)
    Gül yaprağından kubbe
    Gül fidanından çatı 
    Gül kokusundan anne 
    Gül şurubundan aşk sanatı
     (…)
    Ölülerin üstüne dikilen güller
    Onları diriltmeye yeter
    Yeter ki, insanın canını yeşertecek
    Yaradılış baharının soluğu üfürülsün yüceden
     (…)
    -Bahar gelmiş Yusuf
    Çok düş gördük
    Gül getirilmiş hapisaneye
     (…)
    Gül gelmiş gül gelmiş
    Şam’dan bir bulut inmiş 
    Bağdat’tan bir rüzgar esmiş
    Sabah rüzgarları esmiş.
     (…)
    Gül tohumlarını saç bize 
    Gül bahçesi olan Türbenden 
    Ve komşun Tanrı evinden
    Ve sevgilin olan sevgilisi  olduğum
    Diri Diriltici olanın
    Acımasından bize…
    Merhum Sezaî Karakoç’a Cenab-ı Hak’tan rahmetler diler, Firdevs Cennetlerinin gülleri arasında olmasını dilerim. 


    02 May 2022 12:21
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