Arşın altındaki hazineler

Nizâmî’nin İngilizce’ye çevrilmiş bir kitabında rastlamıştım, “Lillâhî künûzün tahte’l-arşı; Mefâtîtühâ, el-sinetü’ş-şuarâ… God hath Treasuries aneath the Throne, the Keys whereof are the Tongues of the Poets” Hadis-i şerif olarak rivayet edilen bu sözü şöyle tercüme edebiliriz: “Arş’ın altında Allah’ın (bilinmedik) hazineleri vardır; bunların anahtarları da şâirlerin dilleridir.” Mülhemûndan olduğuna dair hüsn-ü zannım olan “Gül Muştusu” şairi merhum Sezai Karakoç’un müjdeli ifadelerinden bir kısmını takdim etmek istiyorum:







Bahar dediğin de ne

Bulutun içinde kaybolan kuş

Cihetsiz serçe sesleri

(…)

Güllerin içine yağdığı

Bahar aydınlıklarının

Şeyhe yaklaşan bir mürit gibi

Dolusu bahçemize

(…)

Üç mevsim ölsen de

Hiç olmazsa dirilirsin baharda

(…)

Gülün açışı gibi

Bahar söylenmeye başlar

Eriyen karlarla birlikte

Derken kır otun diliyle

Fısıldar bir dirilişi

Bir serçe mayıs sabahı

Tak tak vurur tahtaya

(…)

Araştırıyor gözleriyle kuşlukta biriken

Muştulu kader seslerini

Bir şey olacak biliyor ama ilerde

Aşağıda çarşıda ve şehirde

Tren yolunda lokomotiflerde

Hiç görmediği büyük şehirlerde

Bir şey olacak biliyor ama ilerde

Bağdat’ta Şam’da Kudüs’te

İsmini söyleyemediği

Söylemesi âdeta yasak olan

Batı illerinde

Güneşin battığı yerlerde

(…)

Bahar gelmiş gülü zorlamada

Bulutun içinde gülün özü döğülmede

Sonra bir yağmurla

Ufak bir esintiyle

Dökülecek bahçelerin üstüne

(…)

Kerpiçte bir değişme var

Ölü tozunda bir doğrulma

Tüyleniyor mezar taşları

Sızıyor saçaklardan kiremit kanı

Oluklardan akıyor

Dökülmüş çiçek tozlarıyla bulanmış su

Arılar arılar içeceğiniz su bu su

Kerpiç damlarımızın oluklarından akan

Baharla karışık su

Eleğim sağma damlaları

(…)

Taş bile çiçeklenir baharda

(…)

Bahar yağmurları böyle güllere gebe

İner gökyüzünden bahçelere

Nişanlarda gül şerbeti içilir

Hastalara gül şurubundan ilaç

Gül bir yeni yıl gibi

Yetişir evlere muştu gibi

Hızır fısıltısı say onu

(…)

Baharın salavâtı güller

(…)

Gül açar gül kapanır boyuna gönüllerinde

Yaşlısıyla genciyle

Gül taşırlar dünyanın bütün ülkelerine

(…)

Bütün bunlar bir başlangıç güllerin açılmasına

Bahçeleri aydınlatan bir mevlüde

Üstüne gül yaprakları dökülen masalarda

(…)

Salavatlarla gül dererler

Gül dağıtır

Gül satarlar

(…)

Güllerle döğdük birbirimizi her baharda

Gül fırlattık birbirimize taş yerine

Gülle ıslattık birbirimizi

Gül sularında yıkadık saçlarımızı

Gül sularında yıkandık leğenlerle

Gül taşıdık okullara kitaplar arasında

(…)

Son insan ölmeden önce

Bir ülkü inecek bahçelere

Beton ölümler arasına sıkışmış

Ay verimi küçük parklara

Gül tarhları gelecek

Küçük parklara büyük kentlere yeniden

Doğduğum kasabadan

Size bir mutluluk haberi gibi

Gül gelecek

Kıyamet demek gülün geri gelişi demek

Gül Peygamber muştusu peygamber sesi

Doğunun açılan alın yazısı

Yırtılan kalbimin çile çiçeği

(…)

Sen engel olamazsın kış atlısı

Bahar gelince gülün açılışına

(…)

Gül yaprağından kubbe

Gül fidanından çatı

Gül kokusundan anne

Gül şurubundan aşk sanatı

(…)

Ölülerin üstüne dikilen güller

Onları diriltmeye yeter

Yeter ki, insanın canını yeşertecek

Yaradılış baharının soluğu üfürülsün yüceden

(…)

-Bahar gelmiş Yusuf

Çok düş gördük

Gül getirilmiş hapisaneye

(…)

Gül gelmiş gül gelmiş

Şam’dan bir bulut inmiş

Bağdat’tan bir rüzgar esmiş

Sabah rüzgarları esmiş.

(…)

Gül tohumlarını saç bize

Gül bahçesi olan Türbenden

Ve komşun Tanrı evinden

Ve sevgilin olan sevgilisi olduğum

Diri Diriltici olanın

Acımasından bize…

Merhum Sezaî Karakoç’a Cenab-ı Hak’tan rahmetler diler, Firdevs Cennetlerinin gülleri arasında olmasını dilerim.