Çimler ne zaman biçilmeli

Prof. Dr. Yunus Serin hocamız, Şubat 2020 tarihli Çağlayan dergisinde uzmanlık alanı ziraatçilik üzerine “ÇİM YETİŞTİRİRKEN ALDIĞIMIZ DERSLER” başlıklı yazısında fıtrattan, tabiattan yani kainat kitabından çıkaracağımız ibretler ve dersler üzerinde duruyordu. Biz biraz, HİZMET ve bu süreç ile ilgili orijinal benzetmelerinden aktarmalar yapmak istiyoruz: “(Çimlerin ilk ideal biçimleriyle ilgili olarak): İlk biçim bitkinin yayılmasını, kökleşmesini, kardeşlenmesini ve sıklaşmasını hızlandırır. Biçimler 12-16 cm yüksekliğe eriştiğinde ilk biçim uygundur. Bu dönemde KÖK BOĞAZINDA, bol yapraklı oluşan İLK BOĞUMDAN hakiki kökler ve türlere göre, 5, 10, 20 ve3 50 adet yeni KARDEŞ yaratılır. Fazla kardeşler, ortamı halı gibi kapladıklarında, yabancı otlar da gelişme imkânı bulamazlar.



“ERKEN BİÇİM: Kök boğazında BOĞUMUN OLUŞMADIĞI, bitkilerin 1-2 cm olduğu dönemde biçim yapılırsa, yapraksız bitkilerde fotosentez olmayacağından bitkiler yeniden gelişme imkânı bulamaz ve çoğu ölür.

“GEÇ BİÇİM: İlk biçimler, 30-35 cm boylanıncaya kadar geciktirilirse, bitkilerin dip kısımları sararıp ve sap üzerinde başak veya salkım oluşturan bitkiler kurur. Kardeşlenme olmadığı için seyrek bitkiler arasında yabancı otlar biterek tesisin bozulmasına ve ölmesine sebep olur.”

“Hizmet, 1955 yılında M. Fethullah Gülen Hocaefendinin rüyasına teşrif eden Üstadımızın, ‘Git, Edirne’den hizmetleri başlat!’ demesiyle başladı. (…) Edirne ve İzmir’de Hocaefendi’nin Ehl-i Sünnet çizgisinde Hizmeti yürütmesi, siyasî menfaat gruplarından uzak kalması, donanımlı öğrenciler yetiştirmesi, kaliteli tohumların, uygun toprak ve tohum yatağına ekilmelerine, çimlenmelerine uygun miktar ve kalitede gübreleme ve sulama yapılmasına benzemektedir. (…)

“1983 yılından sonra Türkiye’de 40 ilde faal olan Hizmet Hareketi, tohumların çimlenerek toprak yüzüne çıkmasına ve 1991’den sonra, dünyada açılan okul ve müesseselerde çimlerin boy atması gibi Hizmet’in büyümesine işaret eder.

“2013 yılına kadar Kur’an ve Sünnet çizgisinde yürütülen Hizmet faaliyetleri, çimlerin sulanması ve gübrelenmesi neticesinde boy atmasını hatırlatır. 2013 yılında ithamlar ve iftiralara maruz kalarak işimizi Allah’a (c.c.) ve Rasulüne (S.A.S.) havale etme adına, müâlene ve mübâhele ile tavrımızın belirlenmesi neticesinde, üzerimize zarar vererek gelmeleri, çimlerin EN UYGUN BİÇİLME ZAMANINA işaret eder. Çünkü müesseselere el koyma, Hizmete gönül verenleri tutuklama, işlerine son verme ve mallarına el koyma; aslında Hizmetin zayıflamasına yol açmamıştır. ÇİMLERİN UYGUN ZAMANDA BİÇİLMESİ nasıl kuvvetli kök ve kardeşlenme sağlıyorsa, bu hikmetli gelişmeler Hizmet’in dünyada tanınmasına vesile oldu. Yapılan bu kadar zulme rağmen inanmış, dimdik ayakta duran, yıkılmayan bir cemaat ortaya çıktı. Kesilen bir kol yerine gelmez, ama kesilen bir sakal daha gür çıkar.

“Eğer bu sıkıntılar daha önce yaşansaydı, erken dönemde çimlerin biçilmesi neticesi kuruması gibi Hizmet de telâfî edilmesi çok zor zararlara uğrayabilirdi. Daha geç bir dönemde BİÇME yaşansaydı, kötü niyetlilerin TOHUM bağlayarak gelişmelerine, kök salmalarına tohumlarını etrafa saçmalarına ve asıl bitkilere gölge yaparak Hizmet’e çok büyük zararlar vermelerine sebep olabilirdi. Futbol sahalarındaki ÇİM alanları erken biçilirse, ÇİMLER öleceği için saha çamurlu tarlaya benzer. BİÇİM geç yapılırsa, bitkiler ve yabancı otlar boylanıp tohum oluşturduklarından, kardeşlenme ve köklenme olmayacağından ve bitkiler kuruyacağından, orası bir toprak sahaya benzerdi. BİÇME uygun zamanda yapıldığında, bitki kökleri çok iyi gelişeceğinden ve her bitki çok fazla kardeş oluşturarak, futbol sahasının halı gibi kaplanmasını sağlayacağından, orada oynanan futboldan ÇİMLER zarar görmezler.

“ÇİMLERDE olduğu gibi BİÇİMDEN en az zarar göreceğimiz bir dönemde bunlar başımıza geldi. BU DÖNEMDEN SONRA, kök gelişmesi fazla oldu, kardeşlenme artarak çimler halı gibi, toprağı kapladı. BU GELİŞMEYİ BÜTÜN DÜNYA GÖRDÜ VE TASDİK ETTİ. Çimlerde ilk biçim uygun zamanda yapıldığında, çimler kök ve gövde olarak çok fazla geliştikleri ve daha sonraki biçimlerden zarar görmedikleri gibi, HİZMET’e de bundan sonra, Allah’ın inayetiyle, zarar veremeyecekler. Bu dönemde bize düşen, FİNALE YAKIŞIR BİR DİK DURUŞ SERGİLENMEKTEDİR.”

Fetih Suresinin son âyetinde bir EKİN TEMSİLİ var. Bu ÇİM KONUSU ile çok alakası var. Biraz da onun üzerinde durmamız gerekiyor…



