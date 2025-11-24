DİYALOG ÖDÜLLERİ

19 Kasım 2025 tarihinde Diyalog Ödülleri Berlin’de sahiplerine verildi. Güneşten bulutlara akseden renkler, ebem kuşağının güzellikleri gibi o akşam orada tam bir uyum içinde elvan elvan çeşitlilik arz-ı endam etti… Bu mozaikte o kalabalık izleyiciler içinde olsun, ödül alan ve ödül verenler arasındaki farklılık ve zıtlık gibi görünenler durumlardan çıkan âhenklilik olsun gerçekten hepsi de birer zenginliği sergiliyordu. Bu gerçeği hissetmek için o gece orada olmak gerekiyordu. Orada olamayanlar için o gece ile ilgili haberleri ve görüntüleri dikkatle incelemelerini tavsiye ederdim.





Bu organizeye musikiden de bir güzellik ilave edilmiş… Ama gönül arzu ederdi ki, kadim diyalogcu Hz. Mevlana Celâleddin Rumî’den bir şeyler arz edilirken güzellik ve uyumu tamamlayan bir sema gösterisi de bilhassa bu hususta tamamen hasbî ve Allah Rızası için çalışan Abdülkadir Dikici ve ekibinden de bir şeyler olabilirdi. İnşaallah bundan sonraki benzer organize ve programlarda bir daha ihmal edilmez. Unutmayalım, 2002 yılında Pensilvanya’daki bir programda daha önceki sema gösterilerinde olduğu üzere, bundan sonra artık bir folklor gösterisinden çıkarılıp, aslileştirilmesi hakkında Büyüğümüz M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin otantik şeklinde maneviyat boyutlu hale gelmesi için önemli tavsiyeleri hâlâ kulağımdadır. Muhatabı da bizzat Abdülkadir Dikici Beydir. İnşaallah o da unutmamıştır, bizler de unutmayalım.





Benim bu programda dikkatimi pek çok şey çekti… Bunlardan birisi sunucu olan Meinhard Schmidt Degenhart Bey… Dersine çok iyi çalıştığı anlaşılıyor. Takdimde sarfettiği sözler olsun, sahnede şahıslara sorduğu sorular olsun ve aldığı neticeler olsun çok mükemmeldi. Yani gerçekten işinin eri idi. Program bittikten sonra ayak üstü de olsa tokalaşıp bir müddet görüştük. Çok güzel tesbitleri ve akıllıca tavsiyeleri var. İstiyor ki, bu ödül töreni bir güne münhasır kalmasın. Yani, bu zamana kadar yapılan bu değerli ödül törenlerine katılan bu mühim şahsiyetlerle grup grup senede birkaç defa bir araya gelinip görüşülsün. Yeni gelişmeler onlara anlatılsın. Ayrıca bu zamana kadar ödül alan bu elit insanlar senede bir defa hepsi de bir araya getirilsin onlara hem bilgi verilsin hem de onlardan tavsiye ve teklifler alınsın. Bu tecrübe sahibi bilge insanların pek çok katkıları olacağı inancını taşıyor…





Gerçekten bu önerileri çok değerli buldum. Diyalog Vakfımızın kıymetli mensupları olarak, böyle dostların sözleri üzerinde düşünüp gereğini yapmak da bir görevimiz olmalıdır. Kadir ve Ercan Beyler inşaallah meseleyi iyice inceleyip derinleştirirler.

Ödül alanlardan Rashid Hamid bir sosyal medya yıldızı. Almanya’ya yetim olarak gelmiş. Evlatlık verilmiş. Çekingen fıtratından dolayı öğretmeni ona, “Sen hiçbir yere varamazsın” diye bir eğitimciye yakışmayan bir söz söylemesine rağmen, o meşhur bir fenomen olmuş. Sonra son haliyle o öğretmeni ziyaret etmiş… Gerçekten göçmen çocukları için çok güzel bir örnek… Rashid Hamid bu açıdan iyi ele alınmalıdır…





Programdan sonra ödül alanlardan Prof. Dr. Ralf Wüstenberg ile de görüştük… Aslında diğer ödül arkadaşı Dr. Zeina Barakat ile beraber Flensburg Avrupa Üniversitesinde kurdukları European Wasafia Graduate School projesiyle farklı dînî ve kültürel kökenlerden gençleri bir araya getiriyorlar. Ve aralarında Prof. Dr. Udo Steinbach da vardı. Ama bir İslam uzmanı olan Udo Steinbach 02/08/2025 tarihinde vefat etti… Biz kendisiyle 2001’de ve 2009’da Berlin’de görüşmüştük. Türkiye’yi ve içinde olanları yakından bilen bir şahsiyetti. Türkiye’deki bu kadar zulüm, iftira ve algı operasyonlarına karşı Hizmet mensuplarının direncine hayranlığını iki sene önce arkadaşlarımıza anlatmıştı.



