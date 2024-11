Fethullah Gülen Hocaefendi'yi doğum gününde anmak

Arkadaşımız M. Cenap Aydın, M. Fethullah Gülen Hocaefendi için şunları yazdı:

Bugün, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin doğum günü. Hocaefendi’nin dünyadaki hayatı, 11 Kasım 1938’de Erzurum’un Pasinler ilçesindeki küçük bir köy olan Korucuk’ta başlamış, oradan Edirne, İzmir ve İstanbul’da devam etmiş ve 20 Ekim 2024’te, son 25 senedir yaşadığı Saylorsburg’da tamamlanmıştır. Bu hayat, bir insanın hayatı olarak kalmayıp, onun fikirleri ve aksiyoner vizyonu vesilesiyle dünyanın dört bir yanındaki milyonlara ulaşmıştır. Pek çok insanın kalbine ışık tutmuş ve sayısız hayata dokunmuş ve onları zenginleştirmiştir. Manevi mirasıyla da zenginleştirmeye devam ediyor.

Hocaefendi, manevi hayatın derinleşmesine verdiği önemle aynı seviyede, etrafındaki insanlara açılmayı ve şefkati yaymayı dini, nebevi çizgide yaşamanın olmazsa olmazı görmüş, "Sinesini ummanlar gibi açma"’yı, Rahman’a, O’nun yarattığı en güzel varlık insana hizmet etmenin ilk adımı olarak anlatmış, daha da önemlisi bunu her an yaşamaya gayret etmiştir.

Eğitim, onun en büyük önceliklerinden biri olmuş, eğitim eksikliğinin toplumların temelindeki en büyük sorun olduğuna inanarak, okul açmak ve eğitimi teşvik etmek için durmaksızın çalışmıştır. Onun bu azmi, sadece Müslümanlara değil, toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflemiştir.

Fethullah Gülen Hocaefendi, farklı din mensupları ile diyalog kurmayı teşvik eden bir Müslüman alimdi. Dinlerarası çalışmaların dünya barışına katkı sağladığını her fırsatta dile getirmiştir. Bu yaklaşımı, sevgiyi ve hoşgörüyü yaymanın yanı sıra, insanları bir araya getiren köprüler kurmuştur. Onun vizyonu, insanlığın ortak değerlerini ön plana çıkararak, barış dolu bir dünya yaratma gayretine katkı sağlamıştır.

Kendisinin çok sevip çokça yad ettiği, Kırık Mızrap’taki şiirlerinde de kuvvetli tesiri gözlemlenen Yahya Kemal'in "Rindlerin Ölümü" şiirindeki mısralar, onun cenazesinde ve Saylorsburg’da kabrine defnedildiği anda aklımda yankılanmıştı.

“Ölüm âsûde bahâr ülkesidir bir rinde;

Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.

Ve serin serviler altında kalan kabrinde

Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter.”

Bu mısraların ilhamıyla şunları mırıldandım:

“Ve dünyaya yayılan o buhurdan rayihası,

Her an açan bir gül, her an öten bir bülbül olacak”

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin mirası, sadece bir alimin bıraktığı eserlerle sınırlı kalmayacak, onun öğrettikleri ve ilham verdikleriyle, dünya üzerinde açan güller ve öten bülbüller olarak yaşayacaktır. Bugün, onun anısını yaşatırken, bizler de onun izinden yürümeye, sevgi, hoşgörü ve eğitimle bir dünyayı daha güzel, daha huzurlu, daha yaşanabilir bir yer yapabilme yolunda mütevazı ama istikrarlı adımlar atmaya devam edeceğiz.

Cenap Aydin

Roma, 11 Kasım 2024

Cenap Bey 15 gün öncesinden de şunları yazmıştı:

Bir Takke Atarsın Yine



Her daim pusulandı hüznün

Hazanda kalktı Sessiz Gemi’n

Sema döktü gözyaşın

Bölüverdi damlaları ikiye

Kalanlara ayrılık derdi

Kavuştuklarına vuslat sevinci



Yaprak atıverdi kendin yere

Alası sarısı yeşili kahvesi

Yorgan olası geldi sana

Yaran olası geldi sana

Ezildikçe sana koşan adımlarla

Nağme olası geldi Kırık Mızrab’a



Pürkusur, pürgünah, kırılmış gönlümle

Sığınmak istedim yine dizin dibine

Sensiz, bensiz, kimsesiz… ve takkesiz…

Bekledim de bekledim dizin dibinde

Bir takke atarsın yine, yeniden

Kanatlanırım, ben olurum, biz olurum diye…



New York, 25 Ekim 2024