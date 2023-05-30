Gel Ey Gönüller Sultanı

Bir iz düşüm torundan



Şerefli büyük dede Cedd-i Emcede hitap:

Hitap ki,

Pek çok kitap,

Edemez istiab.

Âb ki Âbı-kevser,

Âbı hayat.









Ey güzeller güzeli

Sevgili!

Gel bir kere daha misafirimiz ol!

Yeniden kur tahtını sinelerimize,

Buyur bize buyura bildiğin her şeyi

Ne olur ne olur!









Gel kov gönüllerimizdeki karanlıkları,

Duyur bütün benliğimize ruhunun ilhamlarını.

Göster bize ya Rasulallah!

Yeniden diriliş yollarını.









Gel ve dağıt her gün biraz daha

Azgınlaşan şu zulmetleri,

Güneşlere taç giydiren ışığınla!

Ve söndürüver herkesi

Güneş inleten zülüm

Ve adaletsizlik ateşlerini.









Gel ve çözüver

Her şekliyle kine,

Nefrete ve düşmanlığa kilitlenmiş

Şu zavallı ruhların boyunlarındaki zincirleri!

Dikkat edelim,

Asıl zavallılar

Zalimler gaddarlar ve kindarlar.









Coştur sinelerimizi

Muhabbetle, hoşgörüyle!

Sineler ki,

Sevgiye, merhamete, şefkate

Hasret gitmekte.









Gel ve buluştur

Ruhlarımızı

Aklın aydınlığıyla!

Gönüllerimizi de

Mantık ve muhakeme enginliğiyle.

Ve kurtar bizi kopukluklardan

Kendi içimizdeki.









Ya Resulallah!



Sen gidince,

Kimimiz, başladı

Akla takılıp

Düz yollarda

Yolsuzluk yaşamaya.

Kimimiz de

Saldı kendini

Bir kısım gönül Hülyalarına

Ve oyalandı kaldı değişik vehim ve kuruntularla.

Öyle ki,

Ne aklını dilini anlayabildik

Ne de dalabildik.

Kalbi ve Ruhi hayatın derinliklerine

Ne olur acı bize ya Nebiyallah!









Biz aklı ihmal edip

Girdik kanına dünyanın.

Hem de tavır alıp kalbe,



Bütün bütün

Görmezlikten geldik

Kendi derinliklerimizi.









Ey ayı, güneşi karanlık gecelerimizin;

Ey biricik rehberi

Yolda kalmışların

Bizceleyin!









Sen bizler gibi

Bir kere doğmadın sadece.

Evet, zamanın her parçası

Senin için doğum vakti;

Dolunay gibi.

Gönüllerimize gelince,

Mütevazi birer doğuş yerin.









Bir çağrıdır

Bizim perişaniyetimiz

Sana ya Resulallah!

Sinelerimiz seniyyetül veda…

Ne olur artık

Ağlayan gönüllerimize

Acı da gel ve doğ canlarımıza

Yaradan aşkına!

Bizi yalnız bırakma;

Yalnız bırakıp da

Ruhlarımızı

Sensizlik ateşine yakma.









Ne ilim ne irfanımız var,

Ne hayır ve taate mecalimiz;

Günah ve isyanımız diz boyu.

Sana sunacağımız

Armağanımıza gelince,

Kayda değmez bir sermaye

Ölçüsünde bile değil.









Bugüne dek

Bırakmadık

Aşındırmadık eşik,

Çalmadık kapı.

Ey güzeller güzeli!

Gözlerimiz görmese de

Mest etti

Gözlerimizi,

Doğuşunun emareleri.









Mest etti,

Tadın, lezzetin, kokun

Daha şimdiden hepimizi…

Gel ve arkana al bizi

Yeniden!

Al ki,

Vursun ışığın ruhlarımıza.









Mesajın nur,

Düşüncen nur,

Ufkun nur;

Her yanınla pür nursun.

Aç yüzündeki Nikabını!

Cihanlar dolsun nurla,

Duyulsun her yanında nâmın.









Sallallahu aleyhi vesellem

Âmin yarabbi, âmin!







