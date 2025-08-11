Hepimiz aynı iman ve şuur boyası ile boyanmışız





İmam Warisüddin Muhammed’in Liderliğe geçişinin 50. Yılı anısına yapılan programa şöyle bir mesaj göndermiştim.

Muhterem Kardeşlerim

Sizlerin “MİRASI KUTLAYARAK KADERİ GERÇEKLEŞTİRMEK” programınızı takdir ve teşekkürle karşılıyor ve hepinize saygı ve selamlarımı takdim ediyorum. İmam W. Deen Hazretleri, derin bir İslamî anlayışa sahip hassas ve ihlaslı bir aksiyon insanı idi. Bu hususta hepimizin mürşidi ve rehberi idi. Diğer İslami Liderlerden önce Vatikan ile diyaloglar geliştirdi. Meşhur meydanda konuşma yaparak, örnek oldu.

“Malum, diyalog, Herkesi kendi konumunda kabul etmektir. Allah her insanı AHSEN-İ TAKVİM üzere en güzel şekilde, en mükemmel KIVAMDA yarattığı için Müslüman olsun, olmasın Allah herkesi potansiyel olarak Meleklerden bile üstün yaratılmış, olduğu için diyalog herkesi muhterem ve şerefli bir insan saymaktır.

“Hz. Ali ‘Müslümanlar DİN kardeşimiz, diğer insanlar İNSAN kardeşimizdir.’ der.

“Muhammed Fethullah Gülen Hocaefendinin de İmam W. Deen Hazretlerinin de hedefi insanları Allah’ı inkardan kurtarmaktır. Maalesef bütün insanlığı yakan karşımızda bir inkar ateşi var, kalbleri ve vicdanları yakıyor. İnançsızlıktan insanlar yanlışlara, hatta intiharlara koşuyorlar. Kıyameti koparacak günahlara saplanıyorlar. Bizler eğitimle bu alevleri göklere yükselen inkâr yangınını söndürmeye çalışacağız. Hizmet yaklaşık 200 civarındaki ülkelerde imkanı nisbetinde bu faaliyeti yapmaya ve yaymaya çalışıyor. Ama maalesef 86 milyonluk bir devleti ele geçiren bir güç de Hizmeti bitirmeye gayret ediyor. Ama bütün dünya bu Hizmetin kıymetini anladı. Elhamdülillah önü açık… Bizden sadece aksiyon ve gayret BEKLENİYOR.

“Leyla Muhammed Ablamız ve çevresindeki bazı dostlarımız Avrupanın bazı ülkelerinde, Mısır’da ve bazı Afrika Ülkelerindeki eğitim faaliyetlerini gördüler. 15 Temmuz’dan önce Bosna ve Türkiye gezileriyle pek çok güzelliğe şahit oldular. İnşaallah bu geziler devam eder…

Netice itibariyle diyorum ki, Amerika’daki bu üç buçuk milyon mensubu bulunan sizin bu güzel faaliyetlerinizle, bizim Hizmetimizin ortak gayretleri çok önemli. İnşaallah beraber daha güzel işler de yapılabilir Leyla Muhammed Ablamıza, bu davetinden dolayı teşekkür eder, Cemaatinizin bütün mensuplarına sevgimi ve saygımı en derin ve en samimi hislerimle takdim ederim. Allah sizlerden razı olsun.”

Programdan sonra bir kardeşimiz programda yaşananları ve tâ baştan kendi hissiyatını yazıya döküp bana göndermiş. Sizlere aynen aktarmak istiyorum. Üç buçuk milyon mensubu bulunan bu kardeşlerimiz açısından çok önemli görüyorum:

Veli Genç kardeşimizin bana gönderdiği tesbitler aynen şöyle:

İmam W. Deen Muhammed’in Liderliğe Geçişinin 50. Yılı anısına programdan bazı notlar…

Hayırlı işlerin muzır manileri olurmuş. Yolculuğum rahatsızlığımın nüksetmesi sebebiyle zorlu geçiyor Havalimanından NC dan gelecek abimizi de alacağım gecikiyorum onu bekletmekte beni üzüyor ama O nun tek derdi beklemek değil ya da benim geç kalmam değil, “Önemli değil hocam MasciduAllah camisine yetişelim cuma namazını kaçırmayalım yeter” diyor. Yoğun trafik PA nın getto sokak ve yolları derken o karmaşa ve düzensiz sokakların arasından pırıl pırıl düzeniyle Mesjidullah camisine ulaşıyoruz gerçekten de İslamic schooluyla Namaz kılınan bölümün geniş toplantılarda kullanılabilecek bir konferans salonuna çevrilebilecek düzeniyle sahnesi medya odasıyla tam asrımıza uygun bir Câmi…

Hemen aklıma Efendimiz yaşasaydı nasıl bir cami inşaa ederdi sorusu geliyor. Yanında İslamic school olan bahçesi geniş açık hava organizasyonlarına uygun. Namaz kılanan bölüm sahnesiyle media odasıyla mükemmel ses sistemiyle bayanların ve erkeklerin rahat giriş çıkış yapabilecekleri temiz güneş alan bunun gibi bir Cami olurdu galiba diye içimden geçiriyorum. O sırada sadaka kovası önümde beliriyor hemen fırsatı değerlendiriyorum. Çikolata renkli kardeşlerimizin yoğun yaşadığı bir bölgede pırıl pırıl nurani Üstadımızın da hayali olan bir Medrese diye aklımdan geçiriyorum Elhamdüllılah .

Cemaate güler yüzlü neşeli enerji dolu bir İmam belirdi. Gencecik bir, İmam İdris Abdül-Zahir. Hemen google kim bu genç ve Nurlu zat? Film yapımcısıymış Temple Üniversitesinde Media ve iletişim bölümünde Master yapmış Oboma foundationda görev almış Zamanın evliyalarından sanki. Hutbesine İmam W.D. Muhammed ‘in 50. liderlik yılı anma programı olması hasebiyle İmamının kendilerini Sünni çizgiye nasıl çektiğini nasıl İyiliği emredip kötülükten nehy ettiğini ve en büyük vazifelerinin İmamlarının hayatteyken uyguladıklarını devam ettirmeleri gerektiğini ve tüm insanlığı iyilikte buluşturnak için var güçleriyle İmamlarının gösterdiği yolda ilerlemeri gerektiyle başlıyor. Bir dakka bi dakka diyorum kendime Nasıl yani? İrşad Ekseni’nden mi bu hutbe girişi ?Hayret ve Hamd ile dinliyorum Ve devam ediyor İslam aleminin en büyük sorunları Cehalet Fakirlik iftırak tembellik...( Hayretim artıyor Ne nasıl yani ? Hutbei Şâmiye mi? ) Diyor cehaleti ilimle aşacağız her birimiz okuyacak çocuklarını okutacak Fakirliği çalışıp ticaret yaparak aşacağız İftırakı ise herkesi kucaklayarak aşacağız diyor. Sanki bizim kültür merkezindeki kendi içimizde kıldığımız cuma namazındayım. Aynı kaynaktan besleniyoruz O zaman biz onlardanız onlar bizden diyorum bir saat hutbeyi hiç sıkılmadan artan hayret ve hamd duygularıyla dinliyorum.

Namaz sonrası bahçede abilerimizle buluşuyoruz. Abimiz (Savaş Öztürk), bizi gezdiriyor yıllardır tüm mesaisini ihlasla hiç bir karşılık beklemeden bu cemaat ile köprüler kuralım Onlar bizden biz onlardanız çok benziyoruz hatta aynıyız hakikatini her iki cemaat mensuplarına göstermek için harcamış olduğundan herkesi tanıyor herkesle selamlaşıyor herkesle kucaklaşıyor biz de arkasından bu sevgi selinde eriyoruz. Üzerime inen sekîne ve huzuru tarif etmekten acizim. Ve imam Saafir ile karşılaşıyoruz Abimiz elini sıkıp kucaklaşıp hal hatır sorduktan sonra Abimiz “Beraber selfi çekelim İmam Abdullah a yollayalım“ diyor. O hemen “Olmaz selfi yetmez video çekelim İmama sevgimi selamımı ancak video ile anlatabilirim diyor. Allah Allah Abdullah Abimizi de bizden çok seviyor! Abimiz video çekiminden sonra biz burdayız neye ihtiyacınız varsa yardıma hazırız sizin için ne yapabiliriz diyor ve İmam Saafir buna cevabı beni vuruyor kalbimden: “Biliyormusun hocaefendiyle ilk tanıştığımda O mübarekte bana bu soruyu sormuştu seni görünce O nu hatırladım” diyor. Ve gözler doluyor Görüldüğünde Hocasını imamını hatırlatan cemaat olmayı nasip et Yarabbim Duası dilimde İmam Safiir’i dinlemeye başlıyoruz İmam ama O da gönüllü imam aslında büyük bir iş adamı Ve Hocaefendiyle ilk tanışmasını anlatıyor Hocaefendinin Onun kalbine nasıl dokunduğunu Göz yaşları içinde İmam W.D. Muhammed ile hayatteyken görüşemediğini ama başka alemlerde görüştüğünü anlatınca Bismillah!.. diyen bardaktaki Hocaefendinin kalan suyunu nasıl içtiğini ve “O gün bugündür Siz benim dostumsunuz Benim dostlarımın düşmanları benimde düşmanımdır” diyor. Sanki Esnaf abimiz Sanki Hizmetin içinden yetişmiş ve Bizden, Biriyle tanışmamızı istiyor eski Boksör Muhammed Ali nin talebelerinden boks şampiyonun yanına götürüyor ve ona hizmeti anlatıyor nur yüzlü pırıl pırıl Amerikanın muhtelif yerlerinden sadece Allah Rızası için bu programa katılmak için gelmiş abileri anlatıyor.

Sadece Rengimiz farklı dilimiz farklı ama geri kalan bine kadar herşeyimiz aynı. Aynı boyayla boyanmışız sanki… Bu insalarla sarılıyoruz gülüyoruz dua ediyoruz. Bizleri aynı boyayla Boyayan Rabbimize hamd ediyoruz.

Leyla Muhammed ablamızın diyalog semineri, üçüncü günün en son semineri, dünyadan Müslüman, Müslüman olmayan kanaat önderlerinin konuşmaları yayınlanıyor. Abdullah Aymaz abimizinde görüntülü mesajı yayınlanıyor. İmam Omar Şâkir cemaatin önde gelenlerinden. Konuşmasına hizmetimizi anlatarak başlıyor. Üç günlük dolu dolu program muhteşem bir dua ile bitiriliyor.

Amerikanın muhtelif yerlerinden gelen işlerini, evlerini, mesailerini bırakıp gelen iki elin parmağı kadar hizmet erleri imanları ve aşkları artarak. Eğer hocamız olmasa bizleri yetiştirmese bizlere dava ve hizmet şuuru vermese biz nereden bilirdik İmam W.D. Muhammedin ihlaslı samimi talabelerini. İyi ki Allah bizleri hizmetimizde Üstadımızın talebesi, Hocamızın cemaati olarak istihdam etmiş diye dualar ederek kucaklaşarak programdan ayrılıp hizmet beldelerine dönüyoruz. Hepimiz bu üç günde üzerimizde bir sekine olduğunu aynel yakın müşahede ettik yaşadık.

Emeği geçen dostlarımızdan abilerimizden Allah razı olsun.

Veli Genç

(İş Adamı - Hizmet gönüllüsü)

Cenab-ı Hak, bu kardeşlerimizi ömürleri boyunca İman ve Kur’an hizmetlerinde bereketli gayretler nasip etsin. Warisüddin Muhammed grubu ile inşaallah el ele, gönül gönüle, Kıyamete kadar hizmetler peşinde koştururuz. (A.A.)