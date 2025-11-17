4 Kasım 2025 Salı akşamı Nostra Aetate'nin 60. Yüzyıl dönümü etkinliklerine katılacak bazı misafirlerle akşam yemeği için toplanmıştık.

Nijerya'nın Abuja Başpiskoposu, Roma Katolik Kardinali Vohn Cardinal Onaiyekan ve Amerika'daki Katolik Teoloji Birliği'nde İslam Çalışmaları ve Hristiyan-Müslüman ilişkiler Profesörü Prof. Dr. Scott Alexander ile aynı masada bulunuyorduk. Bunlardan başka, Nijerya'da dinler arası diyalog alanında çalışmalar yapan NİREÇ Genel Sekreteri Prof. Rev Fr. Cornelius Omonokowa gibi önemli şahsiyetler de vardı.



Prof. Dr. Scott Alexander, Amerika'da doktora çalışmaları yapan bazı arkadaşlarımızın hocasıdır. Muhammed Fethullah Gülen Hocaefendi'ye, aslî harflerle altından yazılmış bir “Muhammed” yazısını getirip: “Bu zâtı, bize tanıtan ve sevdiren sensin!.. ” diye önünde eğilen bir ilim adamıdır. Hocaefendi'nin İngilizceye çevrilmiş “Sonsuz Nur” ve “Kalbin Zümrüt Tepeleri” gibi eserlerini okuduktan sonra “Bunları, yazıldığı asıl dilinden öğrenip okumak lazımdır ” diye Türkiye'ye gelip bir yaz tatilinde Türkçe öğrenmek için gayret sarf ettiğini de biliyorum. Bu akşam benimle de Türkçe konuşmaya gayret etti. Kendisine “İzmir”de Kemeraltı Caddesi'nde dolaşırken bir simitçiyle görüşmemiz olmuştu” dedim. Dedi ki; “Kendisinden simit almak istedim. Konuşmamdan yabancı olduğunu anladı. ‘Nerelisin?’ dedi. Ben ‘Amerikalıyım’ deyince, ‘Amerika'da Hocamızı gördün mü?‘ diyerek heyecanla sordu. Ben de “Gördüm. Kendisini ziyaret ettim” dedim. Hemen elimi öpmeye çalıştı. Sonra da simit parasını almadı. Ben de çok hayret ettim. ”