İhlas yoksa şiddetli mesuliyet var





Üstad Hazretleri İhlasın özelliklerini, çağın sıkıntılarını, atmosferin dehşetini, inkâr-ı Ulûhiyetin sıkletini ve bütün bunların tek çaresini ihlaslı hizmet olduğunu anlattıktan sonra diyor ki:

“Yoksa, hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zâyi olur, devam etmez; hem şiddetli mes’ul oluruz. ‘Benim âyetlerimi değersiz bir dünyalık karşısında satmayın.’ (*) (2/41) âyetindeki şiddetli, tehditkârâne, İlâhî yasağa maruz kalıp ebedî saadetin zararına; mânasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hodfüruşane (kendini övercesine), sakil, riyakârane bazı süflî hislerin ve cüz’î menfaatlerin hatırı için ihlası kırmakla, hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz etmiş, hem Kur’an Hizmetinin hizmetine taarruz etmiş, hem de İman Hakikatlerinin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz.”

Ayrıca bir ikazda da bulunuyor:

“Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük ve hayırlı işlerin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o Hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır.”

Böyle işlere koşturanlar ile sıradan şeytanlar değil; bilakis şeytanların kurmayları uğraşır.” Yani o önemli işlerden vazgeçirmeye gayret ederler. Onun için seninle, olmazsa eşinle, daha da olmadı annen-baban kayınpederin ve kadın vâlidemle uğraşır, senin üzerine saldırtırlar. Onun için hak yoldan ve Hizmetin güzelliklerinden uzaklaştırmaya çalışırlar. Onun için böyle durumlarda engellemenin şeytanlardan geldiğini bilerek direnç göstermemiz, tabir caiz ise inatla yani HAKKA SEBATLA doğru yola etmeliyiz.

Devamla Üstad Hazretleri diyor ki:

“Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı İHLAS kuvvetine dayanmak gerekir. İhlası kıracak sebeplerden; yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz.” Aslandan, kaplandan çekindiğiniz gibi demeyip yılandan akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz demekle yılan, çıyan ve akrep gibi zararlı şeylerin sessiz ve sinsi olmaları, dolayısıyla daha da dikkatli olmayı gerektirdiği gibi, ihlası kıracak sebeplerin de çok sessiz ve sinsi şekilde insanı sardıkların ve içinden çıkılmaz sarmallarla kuşattıkları onun için çok dikkatli olunması gerektiğini anlatmaktadır. En başta da kötülük emreden nefse karşı dikkat çekmektedir:

“Hz. Yusuf Aleyhisselam ‘Muhakkak ki, nefis, kötülüğü emredicidir. Ancak Rabbimin merhamet ederse o başka.’ (Yusuf Suresi, 53) demesiyle, nefs-i emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefs-i emmâre sizi aldatmasın.”

Onun için, mesele nefsi halletmek ve Ene yani Benlik meselesinin künhüne inmek gerekir. Bunun için de Otuzuncu Söz’deki ENE bahsinin çok iyi mütalaa edilmesi gerekir.

Üstad Hazretleri tekrar ana meseleye dönerek diyor ki:

“İhlası kazanmak, muhafaza etmek ve mânileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun.”

(Demek birinci iş, İhlası kazanmak; İkincisi, ihlası muhafaza etmek; Üçüncüsü, mânileri defetmek.. olarak üç mesele var.)

“BİRİNCİ DÜSTURUNUZ

Eğer o râzı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O (c.c.), râzı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir, onları da râzı eder. Onun için bu Hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir.”

(Rıza ve Rıdvan makamı yüce bir makam olduğu için “Allah rızası için” diye dilimizle niyet ederken, kalbimizle de bunu hissederek söylememiz gerekir. Zaten niyet “Kalbin kastı”dır. Allah’ın rızasını esas kabul ettiğimize göre, her ne durum olursa olsun Allah’ın takdirine, kaderin önümüze çıkardıklarına da nefsimizi ikna ederek kabul etmek zorundayız. İnşaallah bu yüce makama Rabbim bizleri ulaştırır…)

Eğer bunlardan 3-4 tanesi tepki olarak orayı terk etseydi…

(*): Not: “Benim âyetlerimi az bir fiyatla yani fani dünyanın menfaati karşılığında satmayın.” (Bakara Suresi, 2/41) âyetinin üzerine bir yorum olarak, şu sürecin çıkarcıları, dinini dünyaya satan bedbahtları için deniliyor ki: “Bir münkere ve kötülüğe karşı imkân nisbetinde, el ile güç ile engellemek, böyle bir imkân yoksa dil ile engellemek, bu da yapılamıyorsa, hiç olmazsa kalben buğzetmek, oradan kalkıp gitmek gerektiği hadis-i şeriflerde anlatıldığı halde, maalesef mühim bir toplantıda gücü ele geçiren, ama Anayasa, kanun-nizam, hak-hukuk tanımadan mafya usulü saldıran birisi bir Müslüman âlime saldırıyor.” Dinsiz, imansız” derecesine hücum ediyor, o âlimi yakından tanıyan Diyanet İşleri Başkanları, İlahiyat Profesörleri, hatta Zaman Gazetesinin ve Samanyolu Televizyonunun üst yayın kurulunda bulunmuş ve her şeyi bilenler var. Bu iftiraya sırf maddî çıkar için ses çıkarmayan hatta tasdik edercesinde tavır alanlar var… Eğer bunlardan 3-4 tanesi tepki olarak orayı terk etseydi, daha sonra yapılan zulüm ve gaddarlıkların önüne geçmiş olabilirlerdi. Evet ellerine kelepçe takılıp, hâmile haliyle hapse atılan mazlum ve mağdurların hapislerde çürüyen çocukları, bilerek ilaçları verilmeyerek öldürülen insanların en azından önlerine bir set konulmuş olurdu. Ama bu dilsiz şeytanlar bir de alkışlayarak bu zâlim ve gaddarların cinayet işleme iştihalarını açmış ve günahlarına ortak olmuşlardı. Karınlarını da ateşle doldurmuşlardı. (Bakara Suresi, 2/174-175 ayetleri)