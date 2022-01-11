Süreyya Yayınları, M. Fethullah Gülen Hocaefendinin Kırık Testi-18 olarak “İmtihanlar Kuşağı” isimli kitabını neşretti. Sorulan sorulara cevap olarak ortaya konulan irfan pırıltılarında meydana gelen bu eserde bizler için çok önemli konular bulunmakta… Derin konular sade ve kolay şekilde sohbet tadında. Hizmet yolcularının başına gelebilecek problemlerin, çözümleri… Konu başlıklarından bazılarını söyleyince kitap hakkında bir parça bilgi vermiş olabiliriz:
Dünyevî nimetler karşısında değişme.
Kendi helâketlerine imza atan talihsizler.
Sen hizmetine bak, neticeyi Sahibine bırak.
Birlik Ruhu
Şeytanın oyunları
Sulhta hayır vardır.
Hudeybiye Sulhu
Bolluk ve darlıkta mümince duruş.
Üslûp hatasına düşmeme.
Tecdid ruhu
Kalb kasaveti
Kalbi canlı tutmanın dinamikleri
Deliler (!)
Akıbetinden çok korkma.
Şefkatle açılan kapılar
Alternatif Projeler geliştirme
Nezahet-i lisaniye
İncinsek de incitmeyelim
Hizmet, sıla-i rahime mâni olmamalı.
Gelmeyene gitmeli
Hissiyatların hesaba katılması
Şekilcilikten kurtulma
Ruhbânün fi’l-leyli Fursânûn fi’n-nehar
Hizmet tiryakiliği
Büyük davaların çilesi
Kendi dönemlerinde tanınamayan Büyükler
Aklî ve mantıkî bağlılık
Hicretin sevabı
Hicret yurdu terkedilebilir mi?
İhya hareketlerinin temel dinamikleri
Dip dalga
Şiddetsiz ve kararlı bir hareket
Basiret ve firasetle hareket etme
Dinin muhkematıyla disipline edilmiş heyecan
Tayin ve tavzifler karşısında doğru tavır
Vazife talebi ve beklentiler
Hasetçiler karşısında kendimle yüzleşme
Hasede yenik düşenler
Hasedin önüne geçme adına yapılması gerekenler
Izdırabın aksiyonla bütünleşmesi
İnsanlığa Allah Resulünün tanıtılması
Adanmışlara düşen sorumluluklar
Niyetin enginliği
Yegâne Gaye-i hayalimiz
Entelektüel sınıfın yetiştirilmesi
Üslup güzelliği
Kulluk şuuru
Nimet sağanakları
Karakterimizden taviz vermeme
İnsaf, hakkaniyet ve civanmertlik
Islah kahramanlarına düşen sorumluluklar
Temsil ve tebliğde usûl
Dünyada sulh atmosferi oluşturma
Kıvam ve metafizik gerilimi muhafaza
Enaniyet ağı ve ihlasın anilmerkez gücü
Allah “Ben” diyeni sevmez
“Az görme ibadeti”
Saadet asrından sonra tedricilik
Yüce hakikatleri sunmada kullanılacak üslup
Kötülüklerle mücadelede mümince tavır.
Vicdanın verdiği hükümler
Dengeli ve yerinde sevgi
Konumun hakkını verme
Daimi emanetçiler olabilmek
Vahşet ve şiddet sarmalı
Allah’a karşı vefa
Gönül verilen davaya karşı vefa
Severseniz, sevilirsiniz
Marifetullah bilgisi
İnsanın hilafet sorumluluğu
Bu güzel eser, verilen cevaplarla bizleri çok renkli bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta okuyucularını ümit dolu ve hayat dolu ufuklar açarak rehberlikler yapıyor. Bu rehberlikten istifade için kitabı baştan sona okumak gerekiyor diye düşünüyorum.