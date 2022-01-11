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İmtihanlar Kuşağı

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

11 Oca 2022 11:09
    • Süreyya  Yayınları,  M. Fethullah Gülen Hocaefendinin  Kırık  Testi-18 olarak  “İmtihanlar Kuşağı”  isimli kitabını neşretti. Sorulan sorulara cevap olarak ortaya konulan irfan pırıltılarında meydana gelen bu eserde bizler için çok önemli konular bulunmakta… Derin konular sade ve kolay şekilde sohbet tadında. Hizmet yolcularının başına gelebilecek problemlerin, çözümleri… Konu başlıklarından bazılarını söyleyince kitap hakkında bir parça bilgi  vermiş olabiliriz:
    Dünyevî nimetler karşısında değişme.
    Kendi helâketlerine imza atan talihsizler.
    Sen hizmetine bak, neticeyi Sahibine bırak.
    Birlik Ruhu
    Şeytanın oyunları
    Sulhta hayır vardır.
    Hudeybiye Sulhu
    Bolluk ve darlıkta mümince duruş. 
    Üslûp hatasına düşmeme.
    Tecdid ruhu
    Kalb kasaveti
    Kalbi canlı tutmanın dinamikleri
    Deliler (!)
    Akıbetinden çok korkma.
    Şefkatle açılan kapılar
    Alternatif  Projeler  geliştirme
    Nezahet-i lisaniye
    İncinsek de incitmeyelim
    Hizmet, sıla-i rahime mâni olmamalı.
    Gelmeyene gitmeli
    Hissiyatların hesaba katılması
    Şekilcilikten kurtulma
    Ruhbânün fi’l-leyli Fursânûn fi’n-nehar
    Hizmet tiryakiliği
    Büyük davaların çilesi
    Kendi dönemlerinde tanınamayan Büyükler
    Aklî ve mantıkî bağlılık
    Hicretin sevabı
    Hicret yurdu terkedilebilir mi?
    İhya hareketlerinin temel dinamikleri
    Dip dalga
    Şiddetsiz ve kararlı bir hareket
    Basiret ve firasetle hareket etme
    Dinin muhkematıyla disipline edilmiş heyecan 
    Tayin ve tavzifler karşısında doğru tavır
    Vazife talebi ve beklentiler
    Hasetçiler karşısında kendimle yüzleşme
    Hasede yenik düşenler
    Hasedin önüne geçme adına yapılması gerekenler
    Izdırabın aksiyonla bütünleşmesi
    İnsanlığa Allah Resulünün tanıtılması
    Adanmışlara düşen sorumluluklar 
    Niyetin enginliği
    Yegâne Gaye-i hayalimiz
    Entelektüel sınıfın yetiştirilmesi
    Üslup  güzelliği 
    Kulluk şuuru
    Nimet sağanakları
    Karakterimizden taviz vermeme
    İnsaf, hakkaniyet ve civanmertlik
    Islah kahramanlarına düşen sorumluluklar
    Temsil ve tebliğde usûl
    Dünyada sulh atmosferi oluşturma
    Kıvam ve metafizik gerilimi muhafaza 
    Enaniyet ağı ve ihlasın anilmerkez gücü
    Allah “Ben” diyeni sevmez
    “Az görme ibadeti”
    Saadet asrından sonra tedricilik
    Yüce hakikatleri sunmada kullanılacak üslup
    Kötülüklerle mücadelede mümince tavır.
    Vicdanın verdiği hükümler
    Dengeli ve yerinde sevgi 
    Konumun hakkını verme
    Daimi emanetçiler olabilmek
    Vahşet ve şiddet sarmalı
    Allah’a karşı vefa 
    Gönül verilen davaya karşı vefa 
    Severseniz, sevilirsiniz
    Marifetullah bilgisi
    İnsanın hilafet sorumluluğu
    Bu güzel eser, verilen cevaplarla bizleri çok renkli bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta okuyucularını ümit dolu ve hayat dolu ufuklar açarak rehberlikler yapıyor. Bu rehberlikten istifade için kitabı baştan sona okumak gerekiyor diye düşünüyorum.


    11 Oca 2022 11:09
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