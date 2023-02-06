Kardeşlerimize Çok Önemli Bir İstirhamımız

Bir zamanlar fedâkârlıkların, cömertliklerin ve bereketli eğitim hizmetlerinin merkezlerinden olan Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve o bölgedeki çevre illerinde yaşanan zelzele, yine Gölcük, Adapazarı zelzelesi gibi bizleri derin elemlere sevketti. İnsanlarımızın başına gelen bu musibete karşı öncelikle mümkünse fiziki olarak her türlü yardım eli uzatılmalı bununla birlikte tövbe ve istiğfarlarla, Cenab-ı Erhamürrahiminden belâ ve musibetleri def ve ref etmesi için dua, tazarru ve yakarışlarla karşılık vermemiz lazım…







Bu yaşanan elim depremle ilgili önemli bir hususa da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 1999 zelzelesinde, o dönem başörtüsüyle ilgili mazlum ve mağdurlardan bazılarının ifade ettikleri şeyleri, sözleri söylemek, Hakîm ve Rahîm isimlerine mazhar olan bir Hizmet’in mensuplarına asla yakışmaz.





Bir zamanlar dünyanın 170 ülkesine adanmış ruhlu öğretmen evlatlarını gönderen, arkalarından onların burslarını, hatta okullarının levazımatını, sıra, tahta gibi mobilya ve tüm ihtiyaçlarını cömertçe göndererek fedâkârlıklarını zirveye taşıyan güzel ülkemizin toprağının-taşının, mübarek olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz.





Bazı zamanlar fenalıklara, zulümlere ve gadirlere sahne olsa bile, temelde insanımızın çoğu birçok gerçekten habersizdir. Onun için biz hüsn-ü zannımızı koruyarak, üzerimize düşen maddî-mânevî her türlü fedakârlığa elimizden geldiği kadar hazır olmalıyız. Memleketimizin başı sağ olsun. İnşaallah böyle musibetlerde vefat eden masumlar manevî şehit hükmündedir. Giden malları da sadaka sayılır.





Bu hususlar ilgili olarak uygun olmayan, yakışıksız değerlendirmeler yapmaktan bütün kardeşlerimiz uzak durmalı ve hayırdan başka bir şey söylememelidirler. Allah rızası için kardeşlerimizden önemle istirham ediyoruz.



