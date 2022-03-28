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Karıncalar ve kanser tedavisi

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

28 Mar 2022 13:10

    • Bilim insanları, laboratuvarda ipeksi karınca olarak da adlandırılan 36 Formica Fusca karıncaya önce kanserli insan hücreleri koklattı ve bu kokuyu şekerli solüsyon ödülüyle ilişkilendirdi. İkinci aşamada araştırmacılar, karıncalara biri sağlıklı, diğeri kanserli hücre olan iki doku koklattı. Araştırmacılar, bu aşamada ödül vermedikleri hayvanların kanserli dokuya yöneldiğini tespit etti. Son olarak karıncaları farklı kanser hücrelerinin kokusuna maruz bırakan araştırmacılar, karıncaların bunları ayırt edebildiğini belirledi. Öte yandan araştırmanın bulgularının insanlarda yapılacak geniş çaplı klinik deneylerle değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Araştırmanın karıncaların yüksek potansiyelini, hızlı, daha az maliyetle öğrendiklerini ve verimli olduklarını gösterdiği belirtilerek, benzer çalışmalarda kullanılan köpeklerin eğitiminin aylar hatta bir yıla kadar sürdüğü aktarıldı. Araştırmanın sonuçları Science Dergisi‘nde yayımlandı. Keşke  büyüklerin sözlerine ve işaretlerine dikkat edebilsek ve gereğini yerine getirebilsek…

     

    28 Mar 2022 13:10
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