Dr. Yüksel Çayıroğlu’nun, M. Fethullah Gülen Hocaefendi hakkında yazdığı kapsamlı araştırmada “Kültür Alışverişi” başlıklı bölüm gerçekten bizler için çok önemli bir konu. Kitapta geçen şu bölümlere dikkatinizi çekmek istiyorum;











“İslam’ın güzelliklerinin başkalarına nasıl duyurulacağıyla ilgili Gülen’in teklif ettiği yol ve yöntem de oldukça rasyonel, medenî ve insanîdir: Kendi güzelliklerimizi gönüllere duyurma meselesine gelince, bu güzellikleri halimizle, eğitim sistemimizle, kültür lokallerimizle ve varsa yayın organlarımızla arz edip ortaya koymaya çalışırız. Güzellik teatisinde bulunurken bu durumu âdeta herkesin elindekini teşhir edebileceği bir Pazar yeri haline getirme gayreti içinde oluruz. Böylece müşterisini bulan kıymet ve değerler, talebe bağlı olarak insanlara ulaşmış olur… Hatta bizim onlara vereceğimiz güzel ve faydalı şeyler yanında onlardan da alacağımız, istifade edeceğimiz bir kısım güzel ve faydalı şeylerin olduğunu/olacağını unutmamalıyız. Zira günümüz de küreselleşen dünyada değişik coğrafyalarda çok önemli şeyler inkişaf etmiş ve gelişmiş olabilir. Başkalarından alacağımız farklı fikir ve değerlendirmeler, duygu ve düşünce dünyamızda bizi yeni terkiplere götürebilir…









… Onun bu ifadeleri de göstermektedir ki, Gülen’in i’lâ-i kelimetullah ve dini değerler adına yapmaya çalıştığı ve başkalarına da tavsiye ettiği şey, bir misyonerlik faaliyeti veya propaganda değildir. Bilakis o, küreselleşen ve medenileşen dünya gerçeklerine mutabık bir usûl ve üslub takip edilmesini teklif etmektedir. Buna göre insanlık adına fayda ve hayır getireceğine inandıkları bir değerler mecmuasına sahip olan insanlar, oluşumlar veya milletler, karşılıklı hoşgörü ve diyalog ortamları oluşturmak suretiyle bu değerlerden başkalarının da istifadesini sağlamalı, karşı tarafın sahip bulunduğu güzellikleri de benimsemekten çekinmemeli, bu şekilde yapılacak bir kültür alışverişi sayesinde insanlığın ve insanî değerlerin gelişimine katkıda bulunacaktır.” Dr. Yüksel Çayıroğlu, Bir Fikir Ve Aksiyon İnsanı Olarak Fethullah Gülen.









Her düşünce, her anlayış, insanlık ölçülerinden vicdan süzgecinden ve bilimlerin ortaya koyduğu kriterlerden geçip bir kültür değeri olarak ortaya çıktıktan sonra geniş insanlık kültür dünyasını zenginleştirmek için dünya mozaiğinde kendi rengiyle çiçek açmaya çalışmalıdır. Bu konuyla ilgili daha önce yazdığımız örnek bir olaya bakmak için Küçük Bir Avrupa Ülkesinde başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.











