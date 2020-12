Müslümanlığımı Neden Gizledim?

Tam ismi David Kharı Webber Chappelle (Dave Chappelle) olan meşhur sanatçı 24 Ağustos 1973 doğumlu. Amerikan stand-up komedyen aynı zamanda aktör, yazar ve yapımcı. 8 filmde oynadı. 4 adet Emmy ödülü, 3 adet Grammy ödülü ve Mark Twain ödülünü kazandı. Washington DC’de gittiği Lise’de Tiyatro eğitimi aldı. Üniversite okumadı. 2013 yılında, Bilboard yazarlarından birisi Dave’i “Amerika’nın en iyi komedyeni” diye tanımladı. 2017 yılında, Rolling Stone dergisi kendisini bütün zamanların 9. en iyi stand up komedyeni olarak tanımladı. 2016 yılında, yayın başına 20 milyon dolar ücretle anlaştığı Netflix için 5 show yaptı.







2003-2006 yılları arasında Comedy Central kanalında yayınlanan “Chappelle’s Show” adlı stand up gösterisi ile bilinmeye başlandı. Bu sırada kendisini “Esquire” dergisi “Amerika’nın komik dehası” diye tanımladı. Comedy Central ile yaptığı anlaşma 50 Milyon Dolardı. İlk iki sezon oldukça başarılı idi ve üçüncü sezon hazırlıkları yapılmıştı. Bu arada ilk iki sezonun DVD’leri piyasaya çıkmış ve tarihin en çok satan TV Programı DVD’leri rekorunu kırmıştı. Gelecek sezonun görüşmeleri devam ederken, Dave hiç kimseye söylemeden, hiç kimsenin haberi olmadan programa çıkmama kararı aldı. Bu, şu anlama geliyordu: 50 Milyon Doları elinin tersi ile geri çeviriyordu. Dave, programı terk ederek Güney Afrika’ya gitti ve 13 yıl sessizliğe gömüldü. Kendisi bu süreci “kafa dinleme ve rehabilitasyon” olarak tanımlıyor.





Oprah’a Konuşması





2006 yılında meşhur Oprah’a bunun sebebini şöyle özetledi Dave Chappelle (video referansı: https://www.youtube.com/watch?v=tlScX2stRuo )

Oprah: “Neden 50 Milyon doları terkettin ? ”

DC: Ben aslında parayı reddetmedim. Sosyal sorumluluktan uzak bir mekanik gösteriye dönüşmüştü gösteri. İnsanlar benimle beraber gülüyordu, ama arada bana gülenler de vardı (kendisini alaya alanları kasdediyor). Üzerimde oluşturulan stresten dolayı terk ettim showu (bu stresin kasıtlı oluşturulduğunu düşünüyor).





TİME Dergisine Verdiği Mülakat





Yine 2005 yıllarda TİME dergisi (yazının aslı bu linktedi r: http://content.time.com/time/magazine/artıcle/0,9171,1061512-1,00.html) kendi programından ayrılan Dave’ın Hac’ca gitmek için yola çıktığını ve Türkiye’ye kadar varabildiğini, Suudi Arabistan vizesi olmadığı için Hac’ca gidemediğini yazdı.





CBS Morning Kanalında: “Neden 50 milyon doları elimin tersi ile ittim”





CBS Morning kanalına ise, show'u neden terk ettiğini güzel bir örnek ile şöyle izah etti (video referansı: https://www.youtube.com/watch?v=Eoge9F60yp0 ) : “Bir belgeselde Afrika’da ilkel kabilelerin nasıl su bulduklarını izlemiştim. Su bulmak isteyen bir kabileden bir kişi, bir ağaç kovuğuna tuz koyuyor, bunu gören Babun tuzu yemek için geliyor, Adam tuzu geri almak istiyor ama babun bırakmıyor. Böylece adam babunu kafese tıkıyor, ve istediği kadar da tuz veriyor. Babunu sonra serbest bırakıyor. Tuzdan içi yanan babun su bulmak için sağa sola koşturuyor. Adam da arkasından koşuyor, Babun suyu bulduğunda ikisi de su içiyorlar. Ben de kendimi o babun gibi hissettim, ama babunun düştüğü tuz tuzağına düşmedim ve showu terk ettim”.





Milyonların İzlediği David Leterman’a Verdiği Mülakat:





Dave Chappelle son olarak David Letterman’ın Netflix’teki programına konuk oldu., David Letterman (1947 doğumlu), 33 yıl NBC televizyonunda “Late Night With David Letterman” programının sunuculuğunu yaptı. Yüksek profiilli, mizansen ve hep ünlüleri ve sosyal hayatta etki bırakan insanları çıkarır programına. Hatta Amerikan Başkanları da gelir bu programda gayri resmi olarak güncel konularda David’in sorularını cevaplarlardı.





David NBC televizyonundaki programından emekli oldu ve şu an Netflix’te başka bir program yapıyor (programın adı: My Next Guest Needs No İntroduction). Bu programa Dave Chappelle’i çağırdı geçenlerde.





Dabvid Letterman, bir konuğunu çağırmadan önce onu iyice çalışır, hayatını inceler, ne soracağı soruları hazırlar ve programın akışını planlar. Burada da David Chappelle’ın hayatını iyice okumuş ve okudukça da etkilendiğini, hayran kaldığını programında David Chappelle’ın yüzüne söylemişti.





David Letterman’ın, Dave Chappelle’e sorduğu “Müslüman mısın?” sorusuna, Dave Chappelle şu cevabı veriyor ( Video Referensi https://www.youtube.com/watch?v=UK1psV3eOFM ):





DL: Müslüman mısın?

DC: Evet, Müslümanım (bunu söylerken herhangi bir mahcubiyet, eziklik, hissetmeden, kendinden emin ve gayet doğal bir şekilde söylüyor. Videoda vücut dilinden bu anlaşılıyor zaten).

DL: Ne zaman Müslüman oldun?

DC: 17 yaşında

DL: Nasıl Müslüman oldun?

DC: (Kendine ait komedyen üslubu ile). Ne bileyim, işte, Allah’a inanıyorum (videoda “God” diyor). Çok iyi bir Müslüman olduğumu söyleyemem elbette. DC’de oturduğum evin karşısında bir Pizza dükkanı vardı. Arada oraya öylesine takılıyordum ve orada çalışan çocuklarla şakalaşıyordum. Doğal olarak meraklı bir insandım ve orada çalışan bir çocuğa dinini sordum. Çocuk o kadar duygusal samimi ve kalpten anlattı ki, çok etkilendim ve onun bakış açısını ve anlatım tarzının tesirinde kaldım ve bundan sonraki hayatımı daha “anlamlı” yaşamaya niyetlendim manevi olarak.

DL: Senin Müslüman oluşun hikayesini araştırırken beni çok etkileyen bir şey okudum. Zem Zem kuyusu diye bir şeyden bahsediliyordu. Bir aile çölde giderken çok susamışlardı ve o sırada dipsiz bir kuyudan su gelmişti. Nedir bu anlatsana?!.

DC: Evet, kuyunun adı Zem Zem.

DL: Sen ve ben oraya gidip bu kuyuyu görebiliriz (kuyunun halen orada olduğunu anlatmaya çalışıyor).

DC: Evet, ben gidip görebilirim, ama senin birilerini arayıp izin alman gerek dostum! (burada, oraya sadece Müslümanların gidebileceğini ima eden kendi üslubu ile bir şaka yapıyor).



DC: Evet, senin anlattığın şekli ile, ailedeki erkek kişi Peygamber Hz. İbrahim (AS), kadın da hanımı Hz. Hacer (RA). Zem Zem demek “Dur, Dur” demektir. Su kuvvetli şekilde gelmişti ve “dur dur” diye suyun etrafını topladı. Burada beni (İslam dini hakkında) rahatlatan şey şudur. Büyün bunlar “tek bir kaynak” tan geliyor, bu kaynak her şeye hakim, ve çok nazik. Biz bu kaynağı tam anlamasak veya yaşanan olayları bu kaynak etrafında toplayamazsak da, burada her şeyin tek bir elden yönetildiğine dair beni rahatlatan bir şey var. Maalesef yanlış anlatımlarla kısır kalan bir din anlayışı var günümüzde. İslam çok güzel bir din. Yani gerçekten çok güzel bir din. Bu dinde (İslamiyet’te) anlatılanların aslında İbrahimi (AS) dinlerin hepsinde bir izdüşümü var. Musevîlikte ve Hıristiyanlık’ta. Bütün bunların bir anlamı var, buraya (Mekke’ye) gidip (dini) öğrenirsiniz, yaşarsınız, kendinizi yenilersiniz. (Özel Not: David Chappelle burada her şeyin bir Yaradanı olduğunu, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. Hacer validemizi oraya sevk edenin de Allah olduğunu, onlara o suyu gönderenin de Allah olduğunu, onları çölde mahvetmediğini ve su gönderdiğini (bu anlamda “nazik” kelimesini kullanıyor) belirtiyor. Biz anlayamazsak da her şeyin Allah’a işaret ettiğini, hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını ima ediyor, kendi dilinin döndüğünce ve araya da espriler katarak).





Dave Chappelle’den Zemzem Dersi





Dave Chappelle’den Zemzem dersi: Bu videoda, Dave Chappelle bir grup dinleyiciye Zemzem’i anlatıyor. Nasıl çıktığını, hangi olayların yaşandığını, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. Hacer (RA) validemiz ve Hz. İsmail (AS)’in isimlerini vererek, yaşanan olayları anlatıyo r: https://www.youtube.com/watch?v=MlpgjWst9cE





“Neden Müslüman Olduğunuzu Gizlediniz?. ”





2005 yılında Time dergisine verdiği bir mülakatta ( http://content.time.com/time/magazine/artıcle/0,9171,1061512-4,00.html ) özetle şöyle diyor. Dave Chappelle: “Ben dinim İslamiyet hakkında açıkça konuşmak istemiyorum. Çünkü ben hataları olan, eksiklikleri olan birisiyim. Bu güzel dinin benim hatalarımla anılmaması, hatalarımın İslamiyete perde olmaması için böyle yapıyorum, dinimden çok bahsetmek istemiyorum”.