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Neden Kuran okumalıyız?

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

10 Eki 2023 08:59
    • Prof. Dr. Muhittin Akgül kardeşimizin Kur’an üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili üç kitabı ile yeni tanıştım: “Neden Kur’an Okumalıyız?”   “Kur’an Nasıl Korundu?”  “Kur’an’ı Anlama Yöntemi”  (Tefsir Usulü Dersleri)
    Bu üç değerli eseri takdirle tanıtmadan önce kadim ağabeylerimizden merhum Şerafeddin Kocaman’a bir selam çakmamız lazım. Bu kitaplarla bunun alâkası nedir, demeyiniz, Şerafeddin Ağabeyimiz, Akgül kardeşimizin kayın pederidir. Bizim onunla Sızıntı dergisi münasebetiyle çok uzun beraberliklerimiz  olmuştur. Hele kuşe kağıdı için Muğla-İzmit kağıt fabrikalarında bir mekik dokuyuşumuz vardır ki, rüyalarımıza  girmiştir…  1983’ün son aylarında bir günün gecesiydi…  Kocaman Ağabeyle dolaşmaktan yorulmuşuz da Konya’da Hz. Mevlana’nın türbesinin önüne gelmişiz (tabii rüyada)…  Hava sıcak ve öğle vakti imiş…  Orada bir ağacın gölgesine sığınıp yorgunluktan hemen uzanmışız…  Birisi gelip bize:  “Hz. Mevlana, sizi çağırıyor!” dedi. Biz biraz doğrulup “Tamam, çok yorgunuz, birazdan geliriz.”  deyip tekrar uzanınca bu sefer yeşil kubbesinde ismen çağırılmaya  şahit olunca, farkına varmadan rüyadan uyanıp “Buyur!..”  diyerek yataktan ayağa kalktım!.. 
    Evet “Ben Kur’an’ın bendesiyim” diyen Mevlâna Hazretleri, okullara girme emelinde hareket eden bir derginin hizmetinin ırgatları olan bizlere iltifat ediyordu.
    Şimdi o ağabeyimizin damadı Akgül kardeşimizin bu çalışmalarını görünce bu hatıramız aklıma geldi. İsraf-ı kelâm etmişsem affınıza sığınırım.
    Akgül Hocamız gerçek Kur’an  okuma ile ilgili pek çok konuya detaylıca temas etmişler. Allah râzı olsun… Sizlere sadece konu başlıklarını takdim etmekle yetineceğim:
    A-KUR’AN’IN  TARİFİ  VE  BAŞLICA  İSİMLERİ
    1-Kur’an’ın Tarifi
    2-Kur’an’ın Başlıca İsimleri

    B-Kur’an’ın  Geldiği Ortam
    1-Kur’an İnsanlara Doğru Yolu Gösterir
    2-Kur’an Müminlere Müjdeler Verir
    3-Kur’an İnanmayanları Uyarır
    4-Günümüz İnsanının Kur’an’a İhtiyacı
    5-Kur’an’ın Getirdikleri 

    C. Hz. Peygamber (S.A.S.)  Ve  Kur’an
    D. Ashabının Kur’an-ı Ezberleme Ve Yazmadaki Gayretleri
    E. Kur’an Okumanın Önemi Ve İnsana Kazandırdıkları

    1-Kur’an Okumanın Dünyada Kazandırdıkları
    a-Nasihat, Dertlere Şifa, Hidayet  ve Rahmettir.
    b-Kur’an Rehberdir
    c-En Doğru Yola  İletir
    d-Kur’an Okunan Yere Melekler, Rahmet ve Sekine İner
    e-En Kıymetli Hane
    f-Görev Vermede Tercih Sebebi
    g-Kur’an’ı İyi Bilenin Mezarda Ön Tarafa Konulması
    2-KUR’AN OKUMANIN   AHİRETTE  KAZANDIRDIKLARI
    a-En Hayırlı Kişi
    b-Kıyamette Şefaat 
    c-Kıyamette Nur
    d-Kur’an’la Yükselme
    e-Bitmeyen Ticaret
    f-Zorlanana İki Sevap
    g-Her Harfine On Sevap

    3-KUR’AN’DAN  UZAKLAŞMANIN SONU 
    a-Kıyamette Pişmanlık  ve  Hz. Peygamberin  Şikayeti
    b-Unutmanın Büyük Vebal Olması
    c-Kur’an’ın Kıyamette Şikayetçi ve Aleyhine Delil  Olması
    d-Emanete  Hıyanet  Cezası
    e-Sıkıntılı Bir Hayat ve  hirette Kör Olarak Haşrolma
    f-En Değersiz Kişi

    F. KUR’AN’I  OKUMA   ADABI
    1-Kur’an’ın Ne  Ve Kimin Sözü Olduğunu Hatırda Tutma 
    2-Maddi-Manevî Temizlik
    3-Doğru Zaman Tayini
    4-Önyargıdan Uzak Okunmalı
    5-Euzu Besmeleyle Başlama
    6-Tertille (Ağır Ağır  Tane  Tane)  Okuma
    7-Huşû İle Okuma Ve Okuduğunu Düşünme
    8-Kur’an Okurken Ağlama
    9-Güzel  Sesle Okuma
    10-Kur’an’ın Her Hitabına Kendini Muhatap Kabul Etme
    SONUÇ
    TEFSİR  ÖRNEKLERİ
    1-Fatiha Suresi
    Surenin İsimleri
    Surenin Fazileti
    2-Bakara Suresinin Başı
    Surenin İsmi
    Surenin Fazileti
    3- menerrasulü
     yetlerin Fazileti
    Nüzul Sebebi
     yetlerin Tefsiri
    4-Haşir Suresinin Sonu 
     yetlerin Fazileti
     yetlerin Tefsiri
    5-Fetih Suresinin Sonu
    Nüzul Sebebi
     yetlerin Tefsiri
    6-Nebe Suresinin Sonu
    7-Asr Suresi
    Surenin Fazileti
    Surenin Muhtevası
    Surenin İsmi
    8-Fil Suresi
    Surenin İsmi
    Nuzûl Sebebi
    9-Kureyş Suresi
    Nüzûl Sebebi
    10-Mâûn Suresi
    11-Kevser Suresi
    12-Kâfirûn Suresi
    Surenin Fazileti
    Nüzûl Sebebi
    13-Nasr Suresi
    14-Tebbet Suresi
    Surenin İsmi
    Nüzûl Sebebi
    15-İhlas Suresi
    Surenin Fazileti
    16-Felak Suresi
    Surenin Fazileti
    Nüzûl Sebebi
    Nass Suresi


    10 Eki 2023 08:59
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