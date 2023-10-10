Neden Kuran okumalıyız?

Prof. Dr. Muhittin Akgül kardeşimizin Kur’an üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili üç kitabı ile yeni tanıştım: “Neden Kur’an Okumalıyız?” “Kur’an Nasıl Korundu?” “Kur’an’ı Anlama Yöntemi” (Tefsir Usulü Dersleri)

Bu üç değerli eseri takdirle tanıtmadan önce kadim ağabeylerimizden merhum Şerafeddin Kocaman’a bir selam çakmamız lazım. Bu kitaplarla bunun alâkası nedir, demeyiniz, Şerafeddin Ağabeyimiz, Akgül kardeşimizin kayın pederidir. Bizim onunla Sızıntı dergisi münasebetiyle çok uzun beraberliklerimiz olmuştur. Hele kuşe kağıdı için Muğla-İzmit kağıt fabrikalarında bir mekik dokuyuşumuz vardır ki, rüyalarımıza girmiştir… 1983’ün son aylarında bir günün gecesiydi… Kocaman Ağabeyle dolaşmaktan yorulmuşuz da Konya’da Hz. Mevlana’nın türbesinin önüne gelmişiz (tabii rüyada)… Hava sıcak ve öğle vakti imiş… Orada bir ağacın gölgesine sığınıp yorgunluktan hemen uzanmışız… Birisi gelip bize: “Hz. Mevlana, sizi çağırıyor!” dedi. Biz biraz doğrulup “Tamam, çok yorgunuz, birazdan geliriz.” deyip tekrar uzanınca bu sefer yeşil kubbesinde ismen çağırılmaya şahit olunca, farkına varmadan rüyadan uyanıp “Buyur!..” diyerek yataktan ayağa kalktım!..

Evet “Ben Kur’an’ın bendesiyim” diyen Mevlâna Hazretleri, okullara girme emelinde hareket eden bir derginin hizmetinin ırgatları olan bizlere iltifat ediyordu.

Şimdi o ağabeyimizin damadı Akgül kardeşimizin bu çalışmalarını görünce bu hatıramız aklıma geldi. İsraf-ı kelâm etmişsem affınıza sığınırım.

Akgül Hocamız gerçek Kur’an okuma ile ilgili pek çok konuya detaylıca temas etmişler. Allah râzı olsun… Sizlere sadece konu başlıklarını takdim etmekle yetineceğim:

A-KUR’AN’IN TARİFİ VE BAŞLICA İSİMLERİ

1-Kur’an’ın Tarifi

2-Kur’an’ın Başlıca İsimleri





B-Kur’an’ın Geldiği Ortam

1-Kur’an İnsanlara Doğru Yolu Gösterir

2-Kur’an Müminlere Müjdeler Verir

3-Kur’an İnanmayanları Uyarır

4-Günümüz İnsanının Kur’an’a İhtiyacı

5-Kur’an’ın Getirdikleri





C. Hz. Peygamber (S.A.S.) Ve Kur’an

D. Ashabının Kur’an-ı Ezberleme Ve Yazmadaki Gayretleri

E. Kur’an Okumanın Önemi Ve İnsana Kazandırdıkları





1-Kur’an Okumanın Dünyada Kazandırdıkları

a-Nasihat, Dertlere Şifa, Hidayet ve Rahmettir.

b-Kur’an Rehberdir

c-En Doğru Yola İletir

d-Kur’an Okunan Yere Melekler, Rahmet ve Sekine İner

e-En Kıymetli Hane

f-Görev Vermede Tercih Sebebi

g-Kur’an’ı İyi Bilenin Mezarda Ön Tarafa Konulması

2-KUR’AN OKUMANIN AHİRETTE KAZANDIRDIKLARI

a-En Hayırlı Kişi

b-Kıyamette Şefaat

c-Kıyamette Nur

d-Kur’an’la Yükselme

e-Bitmeyen Ticaret

f-Zorlanana İki Sevap

g-Her Harfine On Sevap





3-KUR’AN’DAN UZAKLAŞMANIN SONU

a-Kıyamette Pişmanlık ve Hz. Peygamberin Şikayeti

b-Unutmanın Büyük Vebal Olması

c-Kur’an’ın Kıyamette Şikayetçi ve Aleyhine Delil Olması

d-Emanete Hıyanet Cezası

e-Sıkıntılı Bir Hayat ve hirette Kör Olarak Haşrolma

f-En Değersiz Kişi





F. KUR’AN’I OKUMA ADABI

1-Kur’an’ın Ne Ve Kimin Sözü Olduğunu Hatırda Tutma

2-Maddi-Manevî Temizlik

3-Doğru Zaman Tayini

4-Önyargıdan Uzak Okunmalı

5-Euzu Besmeleyle Başlama

6-Tertille (Ağır Ağır Tane Tane) Okuma

7-Huşû İle Okuma Ve Okuduğunu Düşünme

8-Kur’an Okurken Ağlama

9-Güzel Sesle Okuma

10-Kur’an’ın Her Hitabına Kendini Muhatap Kabul Etme

SONUÇ

TEFSİR ÖRNEKLERİ

1-Fatiha Suresi

Surenin İsimleri

Surenin Fazileti

2-Bakara Suresinin Başı

Surenin İsmi

Surenin Fazileti

3- menerrasulü

yetlerin Fazileti

Nüzul Sebebi

yetlerin Tefsiri

4-Haşir Suresinin Sonu

yetlerin Fazileti

yetlerin Tefsiri

5-Fetih Suresinin Sonu

Nüzul Sebebi

yetlerin Tefsiri

6-Nebe Suresinin Sonu

7-Asr Suresi

Surenin Fazileti

Surenin Muhtevası

Surenin İsmi

8-Fil Suresi

Surenin İsmi

Nuzûl Sebebi

9-Kureyş Suresi

Nüzûl Sebebi

10-Mâûn Suresi

11-Kevser Suresi

12-Kâfirûn Suresi

Surenin Fazileti

Nüzûl Sebebi

13-Nasr Suresi

14-Tebbet Suresi



Surenin İsmi

Nüzûl Sebebi

15-İhlas Suresi

Surenin Fazileti

16-Felak Suresi

Surenin Fazileti

Nüzûl Sebebi

Nass Suresi







