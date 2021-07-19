Bir önceki yazıda İnsan Hakları Bülteninin Mayıs 2021 beşinci sayısından mühim bazı bölümleri nakletmiştim. Bu yazıda da İnsan Hakları Bülteninin Haziran 2021 altıncı sayısında bazı bölümleri aktaralım:







Alman Hükümeti Orhan İnandı’nın akıbetini sordu: Alman hükümeti, Haziran başından beri kendisinden haber alınamayan Türkiye kökenli Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı’nın akıbetini Bişkek hükümetine sordu ve yaşanan belirsizlikten duyduğu endişeyi dile getirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Yeşiller Partili Federal Millet Vekili Cem Özdemir’in hükümete yönelttiği soru önergesine cevaben “Federal Hükümet Kırgızistan’da kaybolan Orhan İnandı hakkında Kırgız Hükümeti ile 3 Haziran’da konuşmuştur. Görüşmede belirsizliği süren vaka hakkında endişesini dile getirmiştir.” İfadesi yer aldı. Cem Özdemir sunduğu önergede “Federal Hükümet, Türk hükümeti tarafından kaçırıldığı ve Bişkek’teki Türk Büyükelçiliğinde tutulduğu tahmin edilen Türk-Kırgız Sapat Okullarının Başkanının Orhan İnandı’nın olayını Kırgız Hükümeti ile görüştü mü, görüştü ise, tarih içerik ve görüştürülen kişileri listeleyiniz ve Federal Hükümet benzer bir olayın Almanya’da olmayacağını garantileyebilir mi?” sorusunu iletti. Federal Hükümet ise ellerinde Almanya’da söz konusu vakaya benzer bir tehlikeye işaret eden somut ipuçları olmadığını, olması halinde yasal sorumlulukları çerçevesinde bunların üzerine gideceği cevabını verdi.





Not: 5 Temmuz 2021’de Orhan İnandı’nın MİT tarafından Türkiye’ye getirildiği duyuruldu ve sonraki günlerde işkence görmüş hâli teşhir edildi.





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Enes Kanter Washington Posta Yazdı: “ABD, kaçırılmalara karşı çıkmalı”

“2017’de okul çocukları için bir basketbol kampına katılmaya gittiğini Endonezya’da sabah saat 2:30’da civarında otel odamın kapısının yüksek sesle vurulmasıyla uyandım. Menajerim bana “Ülkeyi hemen terketmeliyiz.” dedi. Görünüşe göre Türk istihbarat ajanları beni yakalayıp Türkiye’ye götürmek istiyorlardı. Üç saat sonra Singapur’a ve ardından Romanya’ya uçtuk. Türkiye beni tutuklamak için elinden kaçırdı ama pasaportumu iptal etti ve beni Romanya’da mahsur kalmaya zorladı.

“Geçen ay Türk ajanlar tarafından kaçırılarak ülkenin başkentindeki Türk Büyükelçiliğinde tutulduğuna inanılan Kırgızistan’daki Türk eğitimci Orhan İnandı’nın aksine ben şanslıyım. Uluslararası ricalara rağmen İnandı’nın akıbeti hala bir sır. Bu Cemal Kaşıkçı tarz gözaltı, Türkiye’nin Türk muhalifleri bulma, kaçırma ve geri getirme maksatlı yürüttüğü küresel faaliyetlerin bir parçası. (…) İnandı’nın durumu, kaçırılıp Türkiye’ye götürülerek işkencelere maruz bırakılan yüzden fazla Türk vatandaşıyla aynıdır.

Kim yapıyor olursa olsun, Amerika Birleşik Devletlerinin bu tür kaçırmalara karşı çıkılmasına önderlik etmesinin zamanı geldi. Türkiye’nin diğer ülkelerdeki yasadışı eylemlerini görmezden gelmek, yalnızca diğer diktatörleri de aynısını yapmaya teşvik eder.”





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Turkey Tribunal'den, NATO’ya Çağrı:

“KAÇIRILMALARI VE İŞKENCELERİ DURDURUN” Turkey Tribunal, NATO ülkelerine çağrıda bulunarak, otoriter Türk Rejiminin illegal kaçırmalar ve Muhaliflere karşı gerçekleştirdiği işkenceleri durdurması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler önünde Orhan İnandı eylemi: İsviçre’de Verein Verfolgt Derneği öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda eğitim gönüllüsü, Orhan İnandı’nın Bişkek’te kaçırılmasını protesto etti. Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda toplanan grup Orhan İnandı’ya sahip çıktı.





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İnandı için Londra’da da Protesto Düzenlendi.





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Norveç’in çok okunan gazetelerinden Aften Posten’de Orhan İnandı’nın kaçırılması olayını ve Erdoğan hükümetinin yasadışı kaçırılmalarını da ele aldığı bir analiz yayınlandı.





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Almanya’daki Tenkil Müzesi Derneği tarafından organize edilen Tenkil Sürecinde Kaçırılmalar Paneli geniş katılımla gerçekleştirildi.

AİHM, Ali Bulaç’a 12 bin 240 Euro tazminat ödenmesine karar verdi.





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38 sayfalık bu İnsan Hakları Bülteninin her sayfasında işte bunlar gibi haberler var. Arkadaşlarımız mağduriyetleri böylece bütün dünyaya duyurmaya çalışıyorlar.



