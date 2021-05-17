Bu sürecin mağdur ve mazlumlarından bir maznunun Mahkemeye müdafaa için sunduğu mânidar bir şiirini takdim ediyorum:
Bir kalkışma oldu güzel yurdumda
Ben bu işe şaştım kaldım Hakim Bey
Alet oldu buna şanlı ordum da
Hayret ettim dondum kaldım Hakim Bey
Biraz zaman geçti kapım çalındı
Emniyette ifadeler alındı
Teröristsin diye damga vuruldu
Güler misin? ağlar mısın? Hakim Bey
Kırk yıl bu vatana hizmet eyledim
Hayatımda hile hurda bilmedim
Böyle bir dönemi asla görmedim
At izi, it izi sarmaş Hakim Bey
On dört yıldır anam babam yanımda
Onunla yaşadım bu vatanımda
At’a it demek yok imanımda
Sicilim tertemiz benim Hakim Bey
Anam göçtü, babam kaldı benimle
Konuşurum avuturum dilimle
Bezini bağlarım kendi elimle
İşte günlerimin özü Hakim Bey
Babam beni bilmez, kimseyi bilmez
Aç olduğun tok olduğun söylemez
Ne söylersem dinler, ama dinlemez
Alzaymır hastası babam Hakim Bey
Üç tanık konuştu birisi kayıp
Bulmadılar bende ne suç ne ayıp
Devlet müessese açıp kapayıp
Hatayı da bana yıkar Hakim Bey
İrtibatı, iltisak bunlar nasıl hak
Madem Müslümanız dön Kur’an’a bak
Para verip almak, para yatırmak
Bank Asya’ya suç sayıldı Hakim Bey
Kim açtı bankayı, yurdu, okulu
Dönüp de sormuyor bir Allah kulu
Birinin bunlara düştüyse yolu
Soluğu hapiste alır Hakim Bey
Aldandık dediler, kapandı işler
Bütün bu kurallar garibe işler
Hapishanelerde sönüyor düşler
Buna dur diyecek yok mu Hakim Bey
Memlekette anayasa kanun var
Yaşamsal alanda kurallar koyar
Kanun koyan aklanmaya hakkı var
Benim hakkım yok mu böyle Hakim Bey
Söylenecek söz çok ama ne çare
Gönlümüze çöktü kor gibi yâre
Hırsız, katil, zanî gezer avare
Erbab-ı ilm mahpus oldu Hakim Bey
Helâlinden kazan hayır da harca
Aman dikkat eyle hiç girme borca
Devlet mala mülke fren koyunca
Ekmek bile almak zor be Hakim Bey
KHK'lı isen bir şey yok yok yok
Temiz hava bile görülüyor çok
Açların halinden anlamaz ki tok
Diplomalar çöpe gitti Hakim Bey