Bu sürecin mağdur ve mazlumlarından bir maznunun Mahkemeye müdafaa için sunduğu mânidar bir şiirini takdim ediyorum:







Bir kalkışma oldu güzel yurdumda

Ben bu işe şaştım kaldım Hakim Bey

Alet oldu buna şanlı ordum da

Hayret ettim dondum kaldım Hakim Bey





Biraz zaman geçti kapım çalındı

Emniyette ifadeler alındı

Teröristsin diye damga vuruldu

Güler misin? ağlar mısın? Hakim Bey







Kırk yıl bu vatana hizmet eyledim

Hayatımda hile hurda bilmedim

Böyle bir dönemi asla görmedim

At izi, it izi sarmaş Hakim Bey





On dört yıldır anam babam yanımda

Onunla yaşadım bu vatanımda

At’a it demek yok imanımda

Sicilim tertemiz benim Hakim Bey





Anam göçtü, babam kaldı benimle

Konuşurum avuturum dilimle

Bezini bağlarım kendi elimle

İşte günlerimin özü Hakim Bey





Babam beni bilmez, kimseyi bilmez

Aç olduğun tok olduğun söylemez

Ne söylersem dinler, ama dinlemez

Alzaymır hastası babam Hakim Bey





Üç tanık konuştu birisi kayıp

Bulmadılar bende ne suç ne ayıp

Devlet müessese açıp kapayıp

Hatayı da bana yıkar Hakim Bey





İrtibatı, iltisak bunlar nasıl hak

Madem Müslümanız dön Kur’an’a bak

Para verip almak, para yatırmak

Bank Asya’ya suç sayıldı Hakim Bey





Kim açtı bankayı, yurdu, okulu

Dönüp de sormuyor bir Allah kulu

Birinin bunlara düştüyse yolu

Soluğu hapiste alır Hakim Bey





Aldandık dediler, kapandı işler

Bütün bu kurallar garibe işler

Hapishanelerde sönüyor düşler

Buna dur diyecek yok mu Hakim Bey





Memlekette anayasa kanun var

Yaşamsal alanda kurallar koyar

Kanun koyan aklanmaya hakkı var

Benim hakkım yok mu böyle Hakim Bey





Söylenecek söz çok ama ne çare

Gönlümüze çöktü kor gibi yâre

Hırsız, katil, zanî gezer avare

Erbab-ı ilm mahpus oldu Hakim Bey





Helâlinden kazan hayır da harca

Aman dikkat eyle hiç girme borca

Devlet mala mülke fren koyunca

Ekmek bile almak zor be Hakim Bey





KHK'lı isen bir şey yok yok yok

Temiz hava bile görülüyor çok

Açların halinden anlamaz ki tok

Diplomalar çöpe gitti Hakim Bey



