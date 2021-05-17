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Sicilim Tertemiz Benim

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

17 May 2021 12:25
    • Bu sürecin mağdur ve mazlumlarından bir maznunun Mahkemeye müdafaa için sunduğu mânidar bir şiirini takdim ediyorum: 

    Bir kalkışma oldu güzel yurdumda
    Ben bu işe şaştım kaldım Hakim Bey
    Alet oldu buna şanlı ordum da
    Hayret ettim dondum kaldım Hakim Bey

    Biraz zaman geçti kapım çalındı
    Emniyette ifadeler alındı
    Teröristsin diye damga vuruldu
    Güler misin? ağlar mısın?  Hakim Bey

    Kırk yıl bu vatana hizmet eyledim
    Hayatımda hile hurda bilmedim
    Böyle bir dönemi asla görmedim
    At izi, it izi sarmaş Hakim Bey

    On dört yıldır anam babam yanımda 
    Onunla yaşadım bu vatanımda
    At’a it demek yok imanımda 
    Sicilim tertemiz benim Hakim Bey

    Anam göçtü, babam kaldı benimle
    Konuşurum avuturum dilimle 
    Bezini bağlarım kendi elimle
    İşte günlerimin özü Hakim Bey

    Babam beni bilmez, kimseyi bilmez
    Aç olduğun tok olduğun söylemez
    Ne söylersem dinler, ama dinlemez
    Alzaymır hastası babam Hakim Bey

    Üç tanık konuştu birisi kayıp 
    Bulmadılar bende ne suç ne ayıp
    Devlet müessese açıp kapayıp
    Hatayı da bana yıkar Hakim Bey

    İrtibatı, iltisak bunlar nasıl hak
    Madem Müslümanız dön Kur’an’a bak
    Para verip almak, para yatırmak
    Bank Asya’ya suç sayıldı Hakim Bey

    Kim açtı bankayı, yurdu, okulu
    Dönüp de sormuyor bir Allah kulu 
    Birinin bunlara düştüyse yolu
    Soluğu hapiste alır Hakim Bey

    Aldandık dediler, kapandı işler
    Bütün bu kurallar garibe işler
    Hapishanelerde sönüyor düşler
    Buna dur diyecek yok mu Hakim Bey

    Memlekette anayasa kanun var
    Yaşamsal alanda kurallar koyar 
    Kanun koyan aklanmaya hakkı var
    Benim hakkım yok mu böyle Hakim Bey

    Söylenecek söz çok ama ne çare
    Gönlümüze çöktü kor gibi yâre 
    Hırsız, katil, zanî gezer avare
    Erbab-ı ilm mahpus oldu Hakim Bey

    Helâlinden kazan hayır da harca
    Aman dikkat eyle hiç girme borca 
    Devlet mala mülke fren koyunca
    Ekmek bile almak zor be Hakim Bey

    KHK'lı isen bir şey yok yok yok
    Temiz hava bile görülüyor çok
    Açların halinden anlamaz ki tok
    Diplomalar çöpe gitti Hakim Bey 

    Abdullah  Aymaz
    17 May 2021 12:25
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