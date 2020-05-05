Ülker Takım yıldızına benzer

Yedi kandilli Süreyya gibi

Aydınlatıyor hedeflerimizi

Mübarek İHLAS Suresi

Yedi tevhid ise içindeki…

Kamçılayıp aşk ve şevkimizi

Hem de artırarak dermanımızı

Besleyip ümitlerimizi

Altı cümlede

Birincisi, “KUL HÜVE”

“Hû DE!” Yaşayamaz Hû demeyen

“Hû” nefes alış-veriştir

Demese kâfir bile

Yaşayamaz, inat etmesin nâfile…

Şuursuz söyleneni dahi fayda verir cesede…

Ah bir şuurlu söylense

“Hû Allahım Hû” diye

Ruh ve kalb, dolar zevk ile

Şu, TEVHİD-İ ŞUHÛDÎYE işaret

Hakikatı gören nazar zira

Dalınca, tevhide, kavuşur huzura

Ne saadet!.

“Lâ Meşhûde illâ Hû” söyleye söyleye

İkincisi: “ALLAHÜ EHAD

Bunda çok net

TEVHİD-İ ULUHİYET

Hakk’ın dili Hakikat

Söyler yüksek sesle bir ilânat

“Lâ Mabûde illa Hû!..

Mabud yok başka

Ancak O!..

Üçüncüsü: “Allahü’s-Samed”

Herşey O’na muhtaç, evet

Ama O, hiç kimseye…

Bu sadef, barındırır içinde

İki inci!..

Cevher içinde saklı iki mücevher

Birinci İnci: TEVHİD-İ RUBUBİYET

Kainattaki nizam kendi diliyle der ki:

“Lâ Hâlika illâ Hû!.” Yaratan sadece O!

İkinci İnci: TEVHİD-İ KAYYUMİYET!..

Baştan başa kainat

Çıkarken yokluktan varlığa

Hem de varlığının devamına

Bir Müessire ihtiyaç var elbet

İşte bu dille o,

Der ki,

“Lâ Kayyûme illa Hû!.”

Dördüncüsü: “Lem yelid

Doğurmadı; çünkü ezelî

Saklıdır içinde bir TEVHİD-İ CELALİ

Reddeder her çeşit şirki

Keser şüphesiz küfür ve inkarı

Yani doğuran, değişen

Bir nesli olan, parçadan bölünen

Ne Hâlıktır, ne Kayyumdur

Ne de ilahtır elbette

Bu şirk yüzünden çoğu insanlar

Uzaklaşmıştır Haktan teker teker:

Peygamberleri Allah’ın oğlu diyenler

Melekleri Allah’ın kızları diyen müşrikler

Şirk gayyasına hep kayıp gittiler.

Beşinci cümle: Velem yûled

Bir TEVHİD-İ SERMEDİYE işaret

Yani Varlığı zarurî, Kadîm, Ezelî

Olmayan, asla olmaz ilâh

Daha doğrusu, yokmuş da

Sonradan var olmuşsa

Bir maddeden doğmuşsa veya

Yahut bir asıldan ayrılmış olsa

Olmaz şu kainatta penah

Böyle bir sığınak dayanaktan

Olamayacağı için Huda

Sebeplere, yıldızlara putlara tapma

Şirkin birer çeşididir esfel-i safilinde

Dalâlette birer çukurdur hem de

Altıncı cümle: Ve’lem yekun:

Bir TEVHİD-İ CÂMİ

Yani, yoktur Zâtında misli

İcraatında şeriki

Sıfatlarında naziri ve şebîhî

Hem yoktur dengi

Niddi, zıddı, eşi benzeri

Vardır onun için

Bir hatim sevabı üç İhlas

Bin üç İhlas’sa

Bütün dertlere devâ

(Biraz tasarrufla Lemaat’tan iktibas)