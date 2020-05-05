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Ülker Takım yıldızına benzer

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

05 May 2020 10:16

    • Yedi kandilli Süreyya gibi

    Aydınlatıyor hedeflerimizi

    Mübarek İHLAS Suresi

    Yedi tevhid ise içindeki…

    Kamçılayıp aşk ve şevkimizi

    Hem de artırarak dermanımızı

    Besleyip ümitlerimizi

    Altı cümlede

    Birincisi, “KUL HÜVE”

    “Hû DE!” Yaşayamaz Hû demeyen

    “Hû” nefes alış-veriştir

    Demese kâfir bile

    Yaşayamaz, inat etmesin nâfile…

    Şuursuz söyleneni dahi fayda verir cesede…

    Ah bir şuurlu söylense

    “Hû Allahım Hû” diye

    Ruh ve kalb, dolar zevk ile

    Şu, TEVHİD-İ ŞUHÛDÎYE işaret

    Hakikatı gören nazar zira

    Dalınca, tevhide, kavuşur huzura

    Ne saadet!.

    “Lâ Meşhûde illâ Hû” söyleye söyleye

    İkincisi: “ALLAHÜ EHAD

    Bunda çok net

    TEVHİD-İ ULUHİYET

    Hakk’ın dili Hakikat

    Söyler yüksek sesle bir ilânat

    “Lâ Mabûde illa Hû!..

    Mabud yok başka

    Ancak O!..

    Üçüncüsü: “Allahü’s-Samed”

    Herşey O’na muhtaç, evet

    Ama O, hiç kimseye…

    Bu sadef, barındırır içinde

    İki inci!..

    Cevher içinde saklı iki mücevher

    Birinci İnci: TEVHİD-İ RUBUBİYET

    Kainattaki nizam kendi diliyle der ki:

    “Lâ Hâlika illâ Hû!.” Yaratan sadece O!

    İkinci İnci: TEVHİD-İ KAYYUMİYET!..

    Baştan başa kainat

    Çıkarken yokluktan varlığa

    Hem de varlığının devamına

    Bir Müessire ihtiyaç var elbet

    İşte bu dille o,

    Der ki,

    “Lâ Kayyûme illa Hû!.”

    Dördüncüsü: “Lem yelid

    Doğurmadı; çünkü ezelî

    Saklıdır içinde bir TEVHİD-İ CELALİ

    Reddeder her çeşit şirki

    Keser şüphesiz küfür ve inkarı

    Yani doğuran, değişen

    Bir nesli olan, parçadan bölünen

    Ne Hâlıktır, ne Kayyumdur

    Ne de ilahtır elbette

    Bu şirk yüzünden çoğu insanlar

    Uzaklaşmıştır Haktan teker teker:

    Peygamberleri Allah’ın oğlu diyenler

    Melekleri Allah’ın kızları diyen müşrikler

    Şirk gayyasına hep kayıp gittiler.

    Beşinci cümle: Velem yûled

    Bir TEVHİD-İ SERMEDİYE işaret

    Yani Varlığı zarurî, Kadîm, Ezelî

    Olmayan, asla olmaz ilâh

    Daha doğrusu, yokmuş da

    Sonradan var olmuşsa

    Bir maddeden doğmuşsa veya

    Yahut bir asıldan ayrılmış olsa

    Olmaz şu kainatta penah

    Böyle bir sığınak dayanaktan

    Olamayacağı için Huda

    Sebeplere, yıldızlara putlara tapma

    Şirkin birer çeşididir esfel-i safilinde

    Dalâlette birer çukurdur hem de

    Altıncı cümle: Ve’lem yekun:

    Bir TEVHİD-İ CÂMİ

    Yani, yoktur Zâtında misli

    İcraatında şeriki

    Sıfatlarında naziri ve şebîhî

    Hem yoktur dengi

    Niddi, zıddı, eşi benzeri

    Vardır onun için

    Bir hatim sevabı üç İhlas

    Bin üç İhlas’sa

    Bütün dertlere devâ

    (Biraz tasarrufla Lemaat’tan iktibas)

    05 May 2020 10:16
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