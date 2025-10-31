UNITEE birlik dirlik ve ümit hareketidir

Avrupa’daki İş Adamı Derneklerimizin Çatı Kuruluşu UNİTEE’nin Başkanı, Adem Kumcu Bey, Avrupa Birliğinde sosyal faaliyetler içinde ‘Yeni Avrupalılar’ olarak faaliyet gösteren İş Adamları adına bir teklifte bulunuyor. Bu hususta kendisine destek olmamız için teklif ve tavsiyelerini aynen sizlere aktarıyorum:

Avrupa’nın Entelektüel, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yeniden İnşası İçin Bir Çağrı

“Mekân ile zamanı aşacak insan. Bu kanatlanış, birleşmenin, birlikte düşünmenin eseri olacak. Birlikte düşünmek kişiliği ortadan kaldırmaz, geliştirir. Kurtuluş bu şuurlanışta. Düşünen insanlığı hayata bağlayacak olan, maddi bir rahat değil, kendi kendini aşma, bütünleşmedir.” – Cemil Meriç

Avrupa, yüzyıllardır farklı kültürlerin, inançların ve düşünce biçimlerinin karşılaşma alanı olmuştur. Bu karşılaşmalar zaman zaman çatışmalara, ancak uzun vadede daima medeniyetin yeniden biçimlenmesine yol açmıştır. Bugün Avrupa, hızla değişen küresel dinamikler karşısında, entelektüel, kültürel ve ahlaki bir yeniden inşa sürecinin eşiğindedir.





Bu bağlamda, Birlik, Dirlik ve Ümit Hareketi; farklı kökenlerden, dillerden ve kültürlerden gelen bireylerin, özellikle göçmen kökenli, çokdilli, çokkültürlü ve uluslararası bağlara sahip bireylerin entegrasyon, yenilik, girişimcilik, bilim, sanat ve sivil toplum girişimleri aracılığıyla Avrupa’yı çok boyutlu biçimde zenginleştirdiklerini görünür kılmayı amaçlayan bir bilinç ve eylem çerçevesidir.



Birlik: Avrupa’nın geleceğini şekillendirecek en temel ilkedir. Buradaki birlik, kültürel homojenliği değil, farklılıkların karşılıklı tanınması ve ahenk içinde varlığını sürdürmesi anlamına gelir. Cemil Meriç’in ifadesiyle, “birlikte düşünmek kişiliği ortadan kaldırmaz, geliştirir.” Dolayısıyla Avrupa’nın geleceği, çoklu kimliklerin diyalektik bir etkileşim içinde ortak bir bilinç üretme kapasitesine bağlıdır.



Dirlik: bu birliğin toplumsal karşılığıdır. Dirlik, yalnızca ekonomik refahı değil; sosyal adaleti, dayanışmayı ve insan onuruna dayalı bir düzeni temsil eder. Farklı toplulukların karşılıklı katkılarını görünür kılmak, Avrupa toplumunun kolektif direncini ve sürekliliğini güçlendirir.



Ümit: bu sürecin varoluşsal boyutudur. Ümit, Avrupa insanının kendini aşma, ötekini tanıma ve birlikte üretme iradesidir. Bu hareket, bireylerin kendi kimlik sınırlarını aşarak, ortak bir insanlık idealinde buluşma potansiyelini hatırlatır.



İnsan Hikâyeleri Üzerinden Ortak Bilinç İnşası





Avrupa Birliği, bu girişim aracılığıyla, toplumun farklı kesimlerinden gelen bireylerin hayat öykülerini insanlık onuru, ilim, inovasyon, iktisat ve ittifak ekseninde görünür kılmak istemektedir. Bu bağlamda, UNITEE’den beklenen temel misyon şudur:

• Avrupa’nın farklı bölgelerinde yaşayan bireylerin entegrasyon, yenilik, girişimcilik, bilim, sanat ve sivil toplum faaliyetlerini belgelemek,

• Bu örnekleri sistematik biçimde derleyerek, çeşitliliğin bir tehdit değil, insanlık için bir fırsat olduğunu düşünsel, görsel ve duygusal düzeyde ifade etmek,

• Bu süreçte hem hareketin kendi içinden çıkan öncülerden bir demet, hem de diğer milletlerden bir buket örneklemler oluşturarak Avrupa mozaiğini temsil etmek.



Her bölgedeki temsilcilerin bu öyküleri tespit edip UNITEE’ye iletmeleri, bu ortak bilinç inşasının ilk adımını teşkil edecektir.

Birlik, Dirlik ve Ümit Hareketi, Avrupa’nın maddi yeniden yapılanmasından çok, manevi, entelektüel ve kültürel dirilişini hedeflemektedir. Bu hareket, düşünceyi eyleme, kültürü topluma, insanı insana bağlayan bir medeniyet tasavvurudur. Avrupa’nın geleceği sadece ekonomik büyümede değil; insanın kendini aşma, birlikte düşünme ve birlikte yaşama kapasitesinde şekillenecektir. UNITEE, bu sürecin taşıyıcısı olarak, Avrupa’nın çokkültürlü varlığını insan hikâyeleri üzerinden bir bilinç mirasına dönüştürmeye davetlidir.



Öncelikli Adımlar: Derleyici Ekibin Oluşturulması ve Hazırlanması

Yerel Derleyici Ekibin Kurulumu





Her bölge veya şehir düzeyinde bir “Ümit Derleyicileri Ekibi” oluşturulacaktır. Bu ekip aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

• 1 Yerel Koordinatör: raporlama ve kalite kontrol sorumluluğu taşır.

• 2–3 Alan Derleyicisi: Sosyal bilimci, iletişimci, gazeteci veya genç gönüllüler arasından seçilir.

• 1 Görsel-İşitsel Uzman: Fotoğraf, video ve ses kayıtlarının niteliğini sağlar.

• 1 Akademik/Etik Danışman: Verilerin doğruluğu ve etik onayı sürecini denetler.



Eğitim ve Hazırlık Süreci

UNITEE Avrupa Sekretaryası, derleyici ekipler için iki aşamalı bir hazırlık modülü uygular:

Metodoloji Eğitimi (online, 4 saat):

• Hikâye derleme ilkeleri

• Görüşme teknikleri ve etik onay

• Çoklu formatta belgeleme yöntemleri



Pratik Uygulama Atölyesi (yerel, 1 gün):

• Röportaj örnekleri

• Görsel veri çekim rehberi

• Yazarlar ve editörler için anlatı bütünlüğü ilkeleri



Derleme Yöntemi: Bilimsel ve İnsan Merkezli Yaklaşım

Kapsam ve Kriterler

Her bölge, aşağıdaki tematik alanlardan en az 10 örnek derleyecektir:

• Entegrasyon ve toplumsal aidiyet

• Yenilikçi girişimcilik

• Bilim ve teknoloji katkıları

• Sanat, kültür ve mimaride diyalog örnekleri

• Sivil toplum ve dayanışma inisiyatifleri



Etik ve Onay Süreci

• Tüm katılımcılardan yazılı onay alınacaktır (KVKK ve GDPR uyumlu).

• Görsel malzemeler kamuya açık paylaşım öncesi etik inceleme sürecinden geçecektir.

• Her öykü, bireyin rızasıyla UNITEE veri tabanına işlenecektir.

Akademik standartlarda, etik onaylı ve çok boyutlu yerel veri setimiz oluşacak.



Derleme Taşıyıcıları: Çoklu Anlatı Formatları

Derleme çıktıları üç ana taşıyıcı biçiminde işlenecektir:

Yazılı Taşıyıcılar

• 500–700 kelimelik bireysel hikâyeler

• Öykü temaları: zorluk–dönüşüm–katkı

• Akademik kodlama: (tematik anahtar sözcüklerle sınıflandırma)



Görsel-İşitsel Taşıyıcılar

• 2–3 dakikalık röportaj videoları veya kısa belgeseller

• Görseller: çalışma ortamı, aile, toplum katılımı

• Ses kayıtları: kişisel anlatı + yerel ses manzarası



Etkileşimli Dijital Taşıyıcılar (Interactive Media)

• UNITEE’nin “Avrupa Ümit Atlası” adlı çevrimiçi platformunda yayınlanacak

• Hikâyeler etiketlenerek (“entrepreneurship”, “art”, “integration”, vb.) haritalanacak

• Vatandaş etkileşimi (yorum, paylaşım, katkı) açık olacaktır.





Avrupa genelinde erişilebilir, çokdilli, çok formatlı insan hikâyeleri arşivi oluşturulacak.