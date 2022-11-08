Amerika merkezli İnsan Hakları Kuruluşu Advocates of Silenced Turkey (AST) Türkiye’de 2016 – 2022 yılları arası zulüm sebebiyle *hayatlarını kaybeden 859 kişinin hayatlarının konu edildiği 2016-2017 Unutmadık Unutmayacağız- Fatmalar Ölmesin isimli kitap serisinin 1. bölümü Google Books ve Google Play’de yayınlandı.











AST’nin yaklaşık 6 aylık çalışması sonucu ortaya çıkan kitabın ilk bölümü olan, 2016 – 2017 Unutmadık Unutmayacağız kitabında; gözaltında işkence nedeniyle vefat eden öğretmen Gökhan Açıkkollu, hukuksuzca kapatıldığı cezaevinde karantina hücresinde beyaz sandalyede vefat etmiş halde bulunan emniyet mensubu Mustafa Kabakçıoğlu, ülkesindeki hukuksuzluklardan kaçmak isterken 3 çocuğu ile birlikte Meriç’in sularında hayatını kayben Hatice Akçabay, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı son başkanı olan ve ülkesine hasret bir şekilde gurbette hayata veda eden Cemal Uşşak, annesi ve babası KHK’lı olduğu gerekçesiyle yurtdışında tedavisine izin verilmediği için kanserden 12 yaşında vefat eden Furkan Dizdar, KHK’lı olması gerekçesiyle İşkur tarafından kapı dışarı edilen ve geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat eden SES Malatya Şubesi eski Başkanı Bülent Uçar, anne karnında daha dünyaya göz açamadan vefat eden bebekler ve çocukların da bulunduğu 182 kişinin yaşadıkları hak ihlalleri sonucu hayatlarını nasıl kaybettikleri hikayeler yer alıyor.





Kitap’ta yer alan bilgilere göre;





473 kişi üzüntü, stres ve hastalıktan,

125 kişi cezaevlerinde,

92 kişi intihar ederek,

36 kişi ülkelerinde hayat hakkı tanınmadığı için Meriç’ten ve Ege’den geçmeye çalışırken,

91 kişi iktidar tarafından bilinçli bir şekilde farklı illere konulan cezaevlerindeki yakınlarını ziyarete giderken trafik kazalarında,

18 kişi bilmedikleri işlerde çalışırken iş kazalarında,

7 kişi gözaltında,

1 kişi mahkemede hayatını kaybettiği,

19 mağdurun vefatlarından sonra işlerine iade edildiği,

Eylül 2022 tarihi itibariyle 859 OHAL ve KHK mağduru vefat ettiği bilgisine yer veriliyor.





Google Books adresi:





https://books.google.com/books/about?id=X-CWEAAAQBAJ&hl=en









Google Play adresi:





https://play.google.com/store/books/details?id=X-CWEAAAQBAJ



















