Yaklaşan kriz Kapitalizm ve İslam

Değerli bir araştırmacımızın yaptığı araştırma ve taramalardan vardığı neticeler:



Yaklaşan tarihi kürezel kriz, Kapitalizm’in alternatifleri, İslamî Ekonomi

Dünya’nın en önde gelen İngiliz yardım kuruluşu OXFAM ın en son verdiği rakamlara göre insanlığın bugün en büyük 5 Problemi var:

1) Zengin-Fakir Uçurumu:

Dünya’nın en zengin yüzde BİR kesimi 6,9 Milyar insanın varlığının İKİ KATI kadar varlığa sahip. Yani, şu anki dünya nüfusu 7,8 Milyar ve bir kısım Zengin insan dünyanın yüzde 60 insanının sahip olduğundan daha çok paraya sahip. Bu rakam son 25 yıldır katlanarak artmaya devam etmiş. Böyle giderse bu bir kısım Zengin insan Dünya’nın çok daha büyük gelirini elde ederken, fakir insan sayısı katlanarak artacak.

2) Zenginler çok az vergi ödüyor:

Çok Zenginler ve büyük şirketler oldukça büyük vergi avantajlarını kullanırken, çalışan kesimin vergi oranları yüzdelik olarak çok daha artmıştır.

3) Halk Hizmetlerine harcanan pay düşmektedir:

Alınan vergilerden dar gelirliler için harcanması gereken; sağlık ve eğitim hizmetlerine kullanılan pay, çok ciddi azalmaktadır. Yani Hem insanlar hızla giderek fakirleşiyor, hem de dar gelirli kesim için harcanması gereken miktarlar hızla düşüyor. Bu da büyük bir toplumsal felakete doğru sürüklenen bir dünya’ya doğru gidiyor.

4) Zenginler daha uzun ve sağlıklı yaşıyor, Fakirler ise çok daha az ve hasta olarak yaşıyor:

Zenginler gerekli sağlık servislerini alabilirken, fakirler alamıyor. Fakirler, zengin insanlara göre 10 ila 20 yıl daha az yaşayabiliyor. Fakir ailede doğan bir çocuğun 5 yaşına kadar ölme ihtimali, zengin bir aile de doğan çocuğa göre 2 kat daha fazla.

5) Cinsiyet ayrımcılığı:

Kadınlar, erkeklere göre çok daha ağırlaşan şartlara maruz, çok daha az gelire sahip ve kadınlara erkeklere göre çok daha az imkanlar veriliyor. Fakirlerin artarak çoğalan kısmı ise kadınlar oluyor.

Ayrıca burda belirtilemeyen ve diğer çalışmalarda öne çıkan problem, Kapitalist bir anlayışça, sınırsızca, bilinçsizce ve sadece para için üretim/tüketim ile ortaya çıkan çevre kirliliği.





- Bütün bu sebepler’in dışında ünlü ekonomistler, Charlie Münger, Markus Krall, Robert Kıyasaki, youtube kanalında yakında dünya tarihinde görülmemiş bir ekonomik krizin geleceğini anlatıyor.

1 https://www.oxfam.org/en/5-shocking-facts-about-extreme-global-inequalıty-and-how-even-it

2 https://youtu.be/_Hd6dR-FICE





- Dünya’nın önde gelen zengin finans yatırımcılarından, Nick Hanauer, (Doğum: 1959 New York), aynı zamanda bir yazar, TED Talk konuşmacısı, ve Düşünce Kuruluşu sahibi (The True Patriot Network) şu anki finans ve ekonomi düzeninin ne kadar tehlikeli olduğunu şu şekilde anlatıyor:

Bugünkü Neoliberal Dönemdeki en büyük sorun büyük firmalar ve zenginler

Şu anki hâkim olan bu neoliberal düşüncesinde Zenginlerden daha fazla vergi ve fakirden az vergi alma fikri yanlış, çünkü ekonomik büyüme engellenmiş oluyor.

Çalışan kesimin maaşının arttırılması fikri yanlış, çünkü bu politika yüzünden işsizlik artabilir. (Maaşlar arttıkça firmalar daha az işçi alacak diye düşünülüyor)

Bu yukarıdaki düşüncelerden dolayı şuanda Amerika’da zenginler iyice zenginleşti ve fakirler iyice fakirleşti. Ülkeler ve bölgeler arasında sürekli gerginlikler tırmanmasının sebebi de şu anki bu düşünce sistemi. Bu Neoliberal düşüncelerin hepsi yanlış.