Yemlihalar Çarşıya Yöneldi

Hadis olarak rivayet edilmektedir ki: “Arşın altında Allah’ın nice hazineleri vardır ki, onların anahtarları şairlerin dilleridir.” Edebiyat üstadlarımızdan, ilham ve sünuhata mazharı olduğuna inandığım Sezai Karakoç Beyin “Gül Muştusu” kitabından müjdelerle dolu bazı mısraları aktarmak istiyorum:







Göğsünü aç GÜL habercisi bu doğuluya

Gözle görünmez doğulu sabah rüzgarında

* * *

Kabirleri yara yara

Ulaş toprağın ötesindeki

GÜL lâmbasına

Dedenin yaktığı lâmbalar ki,

Biriktirilmiş at terlerinden fitilleri

Hey bağrı at sağrısına yapışık doğan

At dediğin de ne?

Baharda bulut içinde lâcivert bir gölge mi?

* * *

Bahar gelmiş gülü zorlamada

Bulutun içinde gülün özü döğülmede

Sonra bir yağmurla

Ufak bir esintiyle

Dökülecek bahçelerin üstüne

* * *

Kerpiçte bir değişme var

Ölü tozunda bir doğrulma

Tüyleniyor mezar taşları

Sızıyor saçaklardan kiremit kanı

Oluklardan akıyor

Dökülmüş çiçek tozlarıyla bulanmış su

Arılar arılar içeceğiniz su, bu su

* * *

Yaratılışa dönmüşümdür baharla

İlk yaratılışa

Gül saçarım düşmanıma bile

* * *

Kuzuların doğması nasıl beklenirse o ülkede

Güllerin açması da öyle beklenir gün doğmadan önce

Bahar yağmurları böyle güllere gebe

İner gök yüzünden bahçelere

* * *

Baharın salavatı güller

Yeryüzüne gelerek sabahları

Yataklara dökülerek

AŞK ezanını okurlar gençlere

* * *

Zengindir gülleriyle bu ülke herşeyden önce

Kırk yıl öteye gitseler de

Bu yerliler

Gül açar gül kapanır boyuna gönüllerinde

Yaşlısıyla genciyle GÜL Taşırlar dünyanın bütün ülkelerine

* * *

Gül gelecek

Kıymaet demek gülün geri gelişi demek

GÜL, peygamber muştusu, peygamber sesi

Doğunun açılan alın yazısı

Yırtılan kalbimin çile çiçeği

* * *

Sen engel olmazsan kış atlısı

Bahar gelince gülün açılışına

Karanlık kılıçların kırılır bir aydınlıkta

* * *

Ölülerin üstüne dikilen güller

Onları diriltmeye yeter

Yeter ki, insanın canını yeşertecek

Yaradılış baharının soluğu üfürülsün yüceden

* * *

İşte uyandık kınama bizi güneş adamı

Uyandık Ashab-ı Kehf gibi

Güllerin açılma vakti

Ağacağız kente şimdi

* * *

Üstad Sezai Beyin dediği gibi

Yemlihalar çoktan pazara indi

Dirilişin canlı delilleri

Bizzat kendileri

Ellerinde tutarak

Kur’an gibi bir mucizeyi

Ve onun çağımıza bakan tefsirlerini…



