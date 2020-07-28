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Yetiş Ey...

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

28 Tem 2020 10:47
    • Gül Muştusu’nun mülhemundan olduğuna inandığım şairi Sezai Karakoç Bey hepimiz adına şöyle bir yakarışta  bulunuyor:

    Yetiş uluların  imamı (S.A.S.)
    Yetiş toprağın yeni doğuşuna
    İnsanın yeniden
    Dirilme süzülüşüne
    Yetiştir toprak saçan ellerini
    Tanrı gücünü görmeyen gözlere
    Saçtığın topraklardan yetiştir bize
    Ey gök yolcusu
    Yolculuğunda meleğin kanadı
    Mevsimi geçmiş bir gül yaprağı gibi kuruyan
    Yetiş bize kıyamet bildiricisi
    Kıyametteki sevinç muştucusunu 
    Yetiş kabaran yeni toprağa 
    Kur’an tohumunu ekmek için
    Gül tohumlarını saç bize
    Gül bahçesi olan türbenden
    Ve komşun Tanrıevi’inden
    Ve sevgilin olan ve sevgilisi olduğun
    Diri diriltici olanın (c.c.)
    Acımasından bize 

    Yetiş ayağının tozu olduğumuz peygamber (S.A.S.)
    Yetiş her zaman diri olan varlığınla
    Yetiş yak lambamızı
    Yetiş aydınlat karanlığımızı
    Yetiş yeşillendir çöllerimizi
    Yetiş dirilt insanımızı
    Seni sevenin ismiyle yetiş bize 
    Yetiştir bize
    Günahlarımızı kül edecek ateş harmanını
    Verim yağmuru insin ülkemizde

    Mekke’ye Medine’ye Şam’a
    Kudüs’e Bağdat’a İstanbul’a
    Semerkand’a Taşkent’e  Diyarbekir’e
    Yetiş Peygamber imdadı yetiş 
    Yetiş Allah’ın izniyle
    Yetiştir erlerini
    Diriliş bayraklarını taşıyan
    Şehit gömleklerini peşin giymiş
    Ateşten, sudan geçer gibi geçen
    Allah önünde her varı yok gören
    Dağların üstünde erip
    Kentlere şafaklar gibi ağan
    Küçük askerlerini
    Gül diksinler diye yeni topraklarına 
    İnsanın ta gönlüne 
    Yetiştir erenlerini
    Allah’ım
    Âmin

    Ve son olarak Dirilişin mübarek şairi Sezai Karakoç Bey,  aynı zamanda bütün hizmet erbabına aslında Kur’an’dan beslenen herkese, hepimize bir misal olarak çok güzel bir mesaj sunuyor ve diyor ki:

    Sen beni gönderdin
    Gülün muştusunu vermek için
    İsa’nın doğumunu yaz gibi
    Yahya’nın sesini kış gibi
    Zekeriya’nın ürpertisini
    İnsanlara
    Bir bahar aşısı gibi,
    Taşımak için
    Gülün muştusunu vermek için
    Sen beni gönderdin

    Kur’an meşalesini
    Dikmek için karanlık dağlara
    Işık saçmak için dört yana
    Zeytine yağ
    İncire bal vermek için 
    Gülün taşlara
    Kuşlara balıklara mercana 
    İnsana
    Beni gönderdin

    Abdullah Aymaz 
    28 Tem 2020 10:47
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