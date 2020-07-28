Yetiş Ey...

Gül Muştusu’nun mülhemundan olduğuna inandığım şairi Sezai Karakoç Bey hepimiz adına şöyle bir yakarışta bulunuyor:







Yetiş uluların imamı (S.A.S.)

Yetiş toprağın yeni doğuşuna

İnsanın yeniden

Dirilme süzülüşüne

Yetiştir toprak saçan ellerini

Tanrı gücünü görmeyen gözlere

Saçtığın topraklardan yetiştir bize

Ey gök yolcusu

Yolculuğunda meleğin kanadı

Mevsimi geçmiş bir gül yaprağı gibi kuruyan

Yetiş bize kıyamet bildiricisi

Kıyametteki sevinç muştucusunu

Yetiş kabaran yeni toprağa

Kur’an tohumunu ekmek için

Gül tohumlarını saç bize

Gül bahçesi olan türbenden

Ve komşun Tanrıevi’inden

Ve sevgilin olan ve sevgilisi olduğun

Diri diriltici olanın (c.c.)

Acımasından bize





Yetiş ayağının tozu olduğumuz peygamber (S.A.S.)

Yetiş her zaman diri olan varlığınla

Yetiş yak lambamızı

Yetiş aydınlat karanlığımızı

Yetiş yeşillendir çöllerimizi

Yetiş dirilt insanımızı

Seni sevenin ismiyle yetiş bize

Yetiştir bize

Günahlarımızı kül edecek ateş harmanını

Verim yağmuru insin ülkemizde





Mekke’ye Medine’ye Şam’a

Kudüs’e Bağdat’a İstanbul’a

Semerkand’a Taşkent’e Diyarbekir’e

Yetiş Peygamber imdadı yetiş

Yetiş Allah’ın izniyle

Yetiştir erlerini

Diriliş bayraklarını taşıyan

Şehit gömleklerini peşin giymiş

Ateşten, sudan geçer gibi geçen

Allah önünde her varı yok gören

Dağların üstünde erip

Kentlere şafaklar gibi ağan

Küçük askerlerini

Gül diksinler diye yeni topraklarına

İnsanın ta gönlüne

Yetiştir erenlerini

Allah’ım

Âmin





Ve son olarak Dirilişin mübarek şairi Sezai Karakoç Bey, aynı zamanda bütün hizmet erbabına aslında Kur’an’dan beslenen herkese, hepimize bir misal olarak çok güzel bir mesaj sunuyor ve diyor ki:





Sen beni gönderdin

Gülün muştusunu vermek için

İsa’nın doğumunu yaz gibi

Yahya’nın sesini kış gibi

Zekeriya’nın ürpertisini

İnsanlara

Bir bahar aşısı gibi,

Taşımak için

Gülün muştusunu vermek için

Sen beni gönderdin





Kur’an meşalesini

Dikmek için karanlık dağlara

Işık saçmak için dört yana

Zeytine yağ

İncire bal vermek için

Gülün taşlara

Kuşlara balıklara mercana

İnsana

Beni gönderdin



