Yıldızlara Taş Atan Çocuk

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

16 Eyl 2025 00:22



    • Taş atmakla yıldızlar düşmez ki

    Çocuk aklıydı benimki.

    Ya Kuran’ın Yıldızlarına taş atanlar

    Adanmış ruhlara iftira atanlar

    Sonra yan gelip yatanlar

    Temizlemez öyleleri dünya müebbetleri

    Onların Cehennemleri

    Ebedî mi ebedî

    Bu bir para sıfırlamak değil ki..

    Sade kusur temizlemek de değil ki,

    Akıttıkları kanların irinlerin üstünden

    Geçse okyanuslar bile;

    - Zulüm ve gadirleri

     

    Öyle bulaştı ki kirlere-

    Yetmez bu fani dünyada

     

    Ne sular, ne zemzemler

    Ne hacları, ne umreleri

    İbadet diye gittikleri...

     

    ***

     

    Bana gelince

    Yıldızlar taşlaya taşlaya geldim bu yaşlara

    Gerçi gelince beşinci yaşa

    Yıldızları tuttum taşa

    Mazeret mi istersiniz?

    Hemen hazırdır mazeretim

     

    İnanmazsınız ama

    Dil çıkarıyorlardır bana.

     

    ***

     

    Sonra vazgeçtim bu günahtan

    Fakat vazgeçmediler asla

    Küçük yaşta mafyacılıktan

    Din-diyanet adına

    Pataklaya pataklaya

    Fırsat buldukca

    Güçleri yettiklerine

     

    ***

     

    Gelinceye kadar iktidara

    Niceleri telef ede ede

    Şimdi gerçi

    Birilerini bununla açıktan

    Tehdit ediyorlar

    “Toplayın aklınızı başınıza

    Sizi de ederiz telef ha!.”

    Geçince güç ellerine

    Çöküverdiler milletin mallarına mülklerine

    Yakıp ciğerlerini

    Paylaştılar hempalarıyla

    Masumların alın terlerini

    Ve tertemiz himmetlerini

    Bir şey kalmayınca da geriye

    Bini biniverdiler

    Muhalif siyasilerin enselerine

     

    Sonra merd-i kıptî gibi

    Ögündüler çalıp çırptıkları ile

    Her işleri hep hile

    Öyle ya onlara göre

    Kendilerinden olmayan hergele

    Ama gel hele gel hele

    Yolun sonuna gelince de

    Düşün bir kere

    Kopacak kızılca kıyametleri

    Başlara gelecek dehşetlere

    Hayalinle bir bakıver

    Boşalacak haramla dolu

    Karınlardan fışkıracak ter

    Hem bir bakıver tarihe

    Nemrut - Firavun benzeri ifritlere:

    Dememişler miydi

    Göğüslerini gere gere

    En büyük tanrı biziz diye

    Yerlerinde yeller esmiyor mu

    Şimdilerde

    Bir sinek hesap kesmedi mi

    Burnundan giren,

    Karıncalar çevirmedi mi

    Harabelelere

    Kâşâne diye diktiklerini

    Saray ve köşklerini.

     

    Kaderin değirmeni

    Çok ağır döner, değil mi?

    Ama öğütmez mi?

    Zalimleri

     

    İçine sindire sindire

    Bir de bakarsın

    Kalmamıştır geriye

    Hiçbir zâlim hiçbir gaddar

    Göçmüştür eriye eriye...

    Evet kader atar

    Onları

    Esfel-i safilinin

    Hem de en dibine

    Ne diyeyim işte sizlere

    E. Abdurrahman’dan

    Son bir şiir..

    Şiir dedimse

    Belki bir şiirimsi

    Abdurrahman’ın kırık kafasi gibi.
