Yeni Ailem Dergisi’nin Ağustos sayısında neler var?





Yeni Ailem dergisi birbirinden kıymetli kapak konu ve yazılarıyla ailemizi kucaklamaya devam ediyor. Dergi, bu sayısında çocuklar için bir yaz hediyesi veriyor: Elif-ba. Kur’an-ı Kerim okumasını bilmeyen çocuklarımız bu elif-ba ile Kur’an’la tanışacak, onu öğrenmeye çalışacaklar.





Bu sayının kapak konusu, “Evliliğe hazır mısınız?” başlığını taşıyor. Yazıda gençlerin evlilik öncesi yap­maları gereken hazırlığın ve evlilik problemleri henüz ortaya çıkmadan önce eğitim almalarının önemi üzerinde duruluyor.





Doktor anne, köşesinde “Bebekleri güneşten mahrum etmeyin!” diyor ve bebelik döneminde görülen D vitamini yetersizliğini önlemenin yolları üzerinde duruyor.





Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eserlerinden derlenerek hazırlanan “Yoldaki Işıklar” köşesinde bu ay “Çocuklarımız Kur’an’ı ne kadar biliyor? başlığı altında çocuklara Kur’an eğitimi verilmesinin önemi dile getiriliyor.





Psk. Yeliz Aktosun, “Çocuklarınızın arkadaşlarını tanımıyor musunuz?” diye soruyor ve çocuklarımızın arkadaşlarını ve ailelerini tanımanın önemi üzerinde duruyor.





“Geleceğin ümidi gençlik” diyen M. Ali Şengül Hocamız, yazısında iman ve ahlâktan, ilim ve faziletten mahrum nesillerin, hem ailelerine hem topluma hem de milletine ve bütün insanlığa hayatı zehir edeceğini dile getiriyor.





Pdg. Dilara Akman, çocuklara kurban ibadetinin nasıl anlatılması gerektiğini kaleme alıyor.





Prof. Dr. Said Işık, “Kur’an’la konuşan birini tanıyor musunuz?” başlıklı yazısında Kur’an’ın ne ölçüde hayatımızın içinde olması gerektiği üzerinde duruyor.





Dert Babası, “Yapaylınızım, dualarınızı bekliyorum!” diye kendisinden yardım isteyen okuyucusunun sorusunu cevaplandırıyor.





Dr. Sena Akarsu, bebeklere banyo yaptırırken dikkat edilmesi gereken hususları dile getiriyor.





Evet, bu ay da Yeni Ailem Dergisi dopdolu içeriğiyle evlerimize konuk olmaya hazır. Biz sadece dergide öne çıkan yazıların konularını kısaca sizinle paylaşmak istedik.





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